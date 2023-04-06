Пасха 2023 — когда можно печь куличи

В старину верили, что форма и внешний вид готового кулича подскажут о будущем семьи.

Уже в следующее воскресенье, 16 апреля, украинцы будут праздновать Пасху. По христианской традиции перед праздничной датой необходимо испечь кулич — одно из главных блюд праздника, символ того, что на Пасху в каждый дом приходит Господь.

Важный вопрос, когда нужно печь куличи, чтобы выпечка удалась хорошей и вкусной. Разбираемся дальше в статье.

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В какой день выпекают куличи по церковным канонам

По традиции, к Пасхе начинают готовиться в Страстную седмицу — последнюю неделю перед праздником. Именно в эту неделю и пекут куличи.

По церковным канонам, это разрешается делать в среду, четверг и субботу. То есть 12, 13 и 15 апреля.

Великая суббота — последний срок для приготовления куличей, на праздник уже ничего не выпекают.

По народной традиции пасхи чаще всего выпекают в Чистый четверг. Выпекать пасхальные куличи нужно с искренней молитвой и чистыми мыслями, нельзя ссориться и кричать у теста.

В старину верили, что форма и внешний вид готового кулича подскажут, что будет с семьей в будущем. Ровный кулич означал любовь и благополучие, а некрасивый обещал ссоры и разочарования.

Можно ли выпекать кулич на Страстную пятницу

По церковным канонам, куличи в Страстную пятницу не пекут. Поскольку это время траура, именно в этот день распяли Иисуса Христа.

Это не строгий запрет, однако служители церкви не рекомендуют заниматься приготовлением пищи в Страстную пятницу.

Священнослужители советуют в этот день посетить храм и помолиться, оставив на время все мирские заботы.

Когда выпекать куличи на Пасху — советы мольфарки

Мольфарка Елена Стеценко поделилась таинством приготовления кулича в ее семье.

Ясновидящая рассказала, что в ее семье принято печь куличи именно в Страстную пятницу. Но делать это нужно до 17 часов вечера.

Стеценко подчеркивает, к приготовлению куличей нужно относиться очень ответственно.

Во время приготовления пасхального блюда соблюдают следующие правила:

нельзя пользоваться ножом, поскольку тесто может сесть или выпечка потрескается;

то, что обязательно нужно порезать готовиться заранее в четверг;

когда готовится кулич, в доме должна быть тишина, все говорят шепотом и ходят на цыпочках;

нельзя смотреть телевизор или играть в компьютерные игры;

можно читать молитвы или Библию;

приготовлением занимается вся семья, дочь помогает с выпечкой, а сын красит яйца, другие члены семьи собирают корзину.

По словам мольфарки, когда пасхи готовы, а пасхальные корзины собраны, вся семья отправляется в церковь, поскольку в 18 часов начинается всенощная служба!

Напомним, мы писали пасхальный рецепт бездрожжевого кулича, который готовится всего за один час. Выпечка получается очень нежной и вкусной.

Также мы рассказывали о вкусном рецепте кулича из заварного теста. Сдоба получается нежная, воздушная, в меру сладкая и влажная, а самое главное — долго не черствеет.