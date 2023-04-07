Які дріжджі найкраще підходять для паски на Великдень: поради кулінарів

Правильний підбір дріжджів дуже важливий для смачної та вдалої випічки

Рецептів паски надзвичайно багато: з родзинками, з шоколадом, сирні, без цукру, заварні. Та класичний та традиційний рецепт цієї великодньої випічки із використанням дріжджів.

Як правильно обрати цей ключовий інгредієнт та в чому різниця між сухими і живим дріжджами, поділилося Styler.

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Як обрати дріжджі для класичної української паски

Класична правильно приготована українська паска має неперевершений запах хліба або солодкої здоби.

Її готують лише з живих дріжджів. В магазинах вони продаються в маленьких брикетах від 50 г.

При виборі таких дріжджів надважливо звертати на термін придатності, який саме у цього продукту обмежений. Зберігаються вони близько 2 тижнів. Обирайте найсвіжіші. Через старі дріжджі тісто може взагалі не вирости, а паска вийти пласкою.

Також зважайте на правильне зберігання продукту. Живі дріжджі мають лежати лише в холодильнику.

Паска за класичним рецептом готується досить довго, на її приготування потрібен цілий день, оскільки живі дріжджі повільно працюють. Проте результат буде того вартий, великодня випічка буде пишною й надзвичайно ароматною, а головне — довго не черствітиме.

Які дріжджі обрати, щоб зекономити час

Якщо у вас немає багато часу для приготування паски, але ви хочете порадувати близьких таким святковим десертом, варто скористатися сухими швидкодіючими дріжджами. Завдяки нам готову великодню випічку можна отримати вже за кілька годин.

Із сухими дріжджами працювати простіше. Але, як і з живими, враховуйте, що вони не люблять гарячого — лише теплі інгредієнти.

Коли використовуєте сухі дріжджі, обов'язково слідуйте інструкції на пакуванні. Варто слідкувати, щоб тісто не перебродило, адже тоді паска вийде занадто пористою й сухою.

Також перед приготуванням тіста, варто переконатися, що дріжджі дійсно працюють. Для цього зробіть опару.

Сухі активні дріжджі потрібно 10 хвилин замочувати у теплій воді з невеликою кількістю цукру. Якщо пішов процес бродіння й утворилась густа пінна шапочка на поверхні, паска обов'язково вдасться.

Як самостійно виростити дріжджову закваску

Цей варіант для тих, хто фанатіє від процесу приготування і любить створювати шедеври від початку до кінця.

Закваску треба готувати заздалегідь, адже процес довгий й потребує багато часу та уваги.

Пропонуємо рецепт закваски, що готується чотири дні, вам знадобиться:

вода — 300 г;

борошно (краще житнє) — 300 г.

Спосіб приготування наступний:

1. Необхідно змішати 100 г борошна і 100 г води, накрити вологим рушником і поставити у тепле місце.

2. Залиште бродити на добу, час від часу помішуючи (в ідеалі 4 рази).

3. Через добу додайте 100 г води і 100 г борошна, знову перемішайте і поставте під вологий рушник в тепле місце, так само помішуйте кожні 6 годин.

4. На третю добу відділіть половину суміші, і додайте 100 г борошна і 100 г води, поставте на добу.

5. На четвертий день маса повинна збільшитися в об'ємі удвічі, матиме кислуватий, але не гидкий запах і буде вся в бульбашках.

6. На п'ятий день з цієї закваски можна випікати паску.

Нагадаємо, ми розповідали, коли потрібно пекти паски, щоб випічка вдалася гарною та смачною. Що про це кажуть церковні канони та українські традиції?

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