Какие дрожжи лучше всего подходят для кулича на Пасху: советы кулинаров

Правильный подбор дрожжей очень важен для вкусной и удачной выпечки.

Рецептов кулича очень много: с изюмом, с шоколадом, сырные, без сахара, заварные. Но классический и традиционный рецепт этой пасхальной выпечки с использованием дрожжей.

Как правильно выбрать этот ключевой ингредиент и в чем разница между сухими и живыми дрожжами, поделилось Styler.

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Как выбрать дрожжи для классической украинской пасхи

Классический правильно приготовленный украинский кулич имеет непревзойденный запах хлеба или сладкой сдобы.

Ее готовят только из живых дрожжей. В магазинах они продаются в небольших брикетах от 50 г.

При выборе таких дрожжей важно обращать на срок годности, который именно у этого продукта ограничен. Сохраняются они около 2 недель. Выбирайте самые свежие. Из-за старых дрожжей тесто может вообще не вырасти, а кулич выйти плоский.

Также учитывайте правильное хранение продукта. Живые дрожжи должны лежать только в холодильнике.

Кулич по классическому рецепту готовится довольно долго, на его приготовление требуется целый день, поскольку живые дрожжи медленно работают. Однако результат того стоит, пасхальная выпечка будет пышной и чрезвычайно ароматной, а главное — долго не зачерствеет.

Какие дрожжи выбрать, чтобы сэкономить время

Если у вас нет много времени для приготовления кулича, но вы хотите обрадовать близких таким праздничным десертом, стоит воспользоваться сухими быстродействующими дрожжами. Благодаря нам готовую пасхальную выпечку можно получить уже через несколько часов.

С сухими дрожжами работать проще. Но, как и с живыми, учитывайте, что они не любят горячего — только теплые ингредиенты.

При использовании сухих дрожжей обязательно следуйте инструкциям на упаковке. Следует следить, чтобы тесто не перебродило, ведь тогда кулич получится слишком пористым и сухим.

Также перед приготовлением теста следует убедиться, что дрожжи действительно работают. Для этого сделайте опару.

Сухие активные дрожжи нужно 10 минут замачивать в теплой воде с небольшим количеством сахара. Если пошел процесс брожения и образовалась густая пенная шапочка на поверхности, кулич обязательно удастся.

Как самостоятельно вырастить дрожжевую закваску

Этот вариант для тех, кто наслаждается процессом приготовления и любит создавать шедевры от начала до конца.

Закваску нужно готовить заранее, ведь процесс долог и требует много времени и внимания.

Предлагаем рецепт закваски, готовящийся четыре дня, вам понадобится:

вода — 300 г;

мука (лучшая ржаная) — 300 г.

Способ приготовления:

1. Необходимо смешать 100 г муки и 100 г воды, накрыть влажным полотенцем и поставить в теплое место.

2. Оставьте бродить в сутки, иногда помешивая (в идеале 4 раза).

3. Через сутки добавьте 100 г воды и 100 г муки, снова перемешайте и поставьте во влажное полотенце в теплое место, так же помешивайте каждые 6 часов.

4. На третьи сутки отделите половину смеси, и добавьте 100 г муки и 100 г воды, поставьте в сутки.

5. На четвертый день масса должна увеличиться в объеме вдвое, будет иметь кисловатый, но не противный запах и будет вся в пузырьках.

6. На пятый день из этой закваски можно выпекать кулич.

Напомним, мы рассказывали, когда нужно печь куличи, чтобы выпечка удалась хорошей и вкусной. Что об этом говорят церковные каноны и украинские традиции?

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