Як приготувати великодню сирну паску — перевірений рецепт без запікання

Цей простий рецепт здивує вас неймовірним смаком!

Традиційною великодньою паскою заведено вважати саме здобну випічку з родзинками. Проте не менш популярною є сирна паска з цукатами. Це неймовірний святковий десерт, що тане в роті!

Ділимося рецептом дивовижної сирної паски з цукатами, яка стане зіркою святкового столу. Головна перевага саме цього способу приготування — час. Паска готується просто і швидко.

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Як приготувати сирну паску з цукатами — рецепт

Які інгредієнти знадобляться:

сир (краще домашній) — 500 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

сметана жирністю 20-25% — 125 г;

вершкове масло — 100 г;

цукати — 100 г;

горіхи — 100 г.

Готуємо сирну пасху з цукатами покроково:

1. Найголовніше правило — усі складники мають бути кімнатної температури. Тож дістати їх з холодильника треба заздалегідь.

2. Горіхи необхідно обсмажити або добре підсушити й злегка подрібнити.

3. Якщо цукати великого розміру, їх краще подрібнити.

4. Сир обов'язково треба перетерти через дрібне сито. Він має стати однорідним та без грудочок.

5. В окремій мисці треба замішати сметану зі звичайним та ванільним цукром. Можна збити міксером. Головне, щоб цукор повністю розтанув.

6. Після сметану можна всипати до сиру та ретельно перемішати.

7. До сирно-сметанної маси додати м'яке масло й знову все гарненько перемішати.

8. Далі вже можна додавати цукати та горіхи. Слід вимішувати поки інгредієнти рівномірно не росподіляться.

9. Після можна переходити до форми. Це може бути спеціальна розбірна форма для пасхи зі святковою символікою. Або ж друшляк.

10. Всередину форми покладіть марлю так, щоб її краї опинилися зовні посудини.

11. Ложкою перекладіть масу у форму, поверх накрийте краями марлі.

12. Сирну пасху необхідно чимось притиснути. Можна, наприклад, поставити на марлю зверху банку або каструлю з водою.

13. Форму слід поставити у глибоку тарілку і залишити пасху на 10-15 годин у прохолодному місці.

14. Періодично зливайте з тарілки сироватку, яку буде виділяти сир під пресом.

15. Через 10-15 годин вантаж можна знімати та ставити сирну паску у холодильник.

16. Готовий святковий десерт можна декорувати як душа забажає. Деякі господині поливають шоколадною глазур'ю. Інші прикрашають цукатами, горіхами або красивими цукровими фігурками чи присипкою.

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