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Нежная и тающая во рту: как приготовить настоящий творожный пасхальный кулич к Пасхе

6 апреля 2023 18:05
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить пасхальный творожный кулич — проверенный рецепт без запекания
Этот простой рецепт удивит вас невероятным вкусом!
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Традиционным пасхальным куличом принято считать именно сдобную выпечку с изюмом. Однако не менее популярен сырный кулич с цукатами. Это невероятный праздничный десерт, тающий во рту!

Делимся рецептом удивительного творожного кулича с цукатами, который станет звездой праздничного стола. Главное преимущество именно этого способа приготовления — время. Кулич готовится просто и быстро.

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Как приготовить творожный кулич с цукатами — рецепт

Какие ингредиенты понадобятся:

  • творог (лучше домашний) — 500 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сметана жирностью 20-25% — 125 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • цукаты — 100 г;
  • орехи — 100 г.

Как приготовить творожный кулич с цукатами

Готовим творожный кулич с цукатами пошагово:

1. Самое главное правило — все составляющие должны быть комнатной температуры. Так что достать их из холодильника нужно заранее.

2. Орехи необходимо обжарить или хорошо подсушить и слегка измельчить.

3. Если цукаты большого размера, их лучше измельчить.

4. Творог обязательно следует перетереть через мелкое сито. Он должен стать однородным и без комочков.

5. В отдельной миске нужно замешать сметану с обычным и ванильным сахаром. Можно сбить миксером. Главное, чтобы сахар полностью растаял.

6. После сметаны можно всыпать в творог и тщательно перемешать.

7. К творожно-сметанной массе добавить мягкое масло и снова все хорошенько перемешать.

8. Дальше можно добавлять цукаты и орехи. Следует вымешивать, пока ингредиенты равномерно не распределятся.

9. После можно переходить в форму. Это может быть специальная разборная форма для пасхи с праздничной символикой. Или же дуршлаг.

10. Внутрь формы положите марлю так, чтобы ее края оказались снаружи сосуда.

11. Ложкой переложите массу в форму, поверх накройте краями марли.

12. Творожный кулич необходимо чем-то прижать. Можно, например, поставить на марлю сверху банку или кастрюлю с водой.

13. Форму следует поставить в глубокую тарелку и оставить пасху на 10-15 часов в прохладном месте.

14. Периодически сливайте из тарелки сыворотку, которую будет выделять сыр под прессом.

15. Через 10-15 часов груз можно снимать и ставить творожную пасху в холодильник.

16. Готовый праздничный десерт можно декорировать, как душа пожелает. Некоторые хозяйки поливают шоколадной глазурью. Другие украшают цукатами, орехами или красивыми сахарными фигурками или присыпкой.

Рецепт творожного кулича с цукатами: что нужно для приготовления.

Напомним, мы рассказывали, когда нужно печь куличи, чтобы выпечка удалась хорошей и вкусной. Что об этом говорят церковные каноны и традиции?

Раньше мы писали пасхальный рецепт бездрожжевого кулича, который готовится всего за один час. Выпечка получается очень нежной и вкусной.

А также делились рецептом кулича из заварного теста. Сдоба получается нежная, воздушная, в меру сладкая и влажная, а самое главное — долго не черствеет.

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