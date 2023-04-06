Как приготовить пасхальный творожный кулич — проверенный рецепт без запекания

Этот простой рецепт удивит вас невероятным вкусом!

Традиционным пасхальным куличом принято считать именно сдобную выпечку с изюмом. Однако не менее популярен сырный кулич с цукатами. Это невероятный праздничный десерт, тающий во рту!

Делимся рецептом удивительного творожного кулича с цукатами, который станет звездой праздничного стола. Главное преимущество именно этого способа приготовления — время. Кулич готовится просто и быстро.

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Как приготовить творожный кулич с цукатами — рецепт

Какие ингредиенты понадобятся:

творог (лучше домашний) — 500 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

сметана жирностью 20-25% — 125 г;

сливочное масло — 100 г;

цукаты — 100 г;

орехи — 100 г.

Готовим творожный кулич с цукатами пошагово:

1. Самое главное правило — все составляющие должны быть комнатной температуры. Так что достать их из холодильника нужно заранее.

2. Орехи необходимо обжарить или хорошо подсушить и слегка измельчить.

3. Если цукаты большого размера, их лучше измельчить.

4. Творог обязательно следует перетереть через мелкое сито. Он должен стать однородным и без комочков.

5. В отдельной миске нужно замешать сметану с обычным и ванильным сахаром. Можно сбить миксером. Главное, чтобы сахар полностью растаял.

6. После сметаны можно всыпать в творог и тщательно перемешать.

7. К творожно-сметанной массе добавить мягкое масло и снова все хорошенько перемешать.

8. Дальше можно добавлять цукаты и орехи. Следует вымешивать, пока ингредиенты равномерно не распределятся.

9. После можно переходить в форму. Это может быть специальная разборная форма для пасхи с праздничной символикой. Или же дуршлаг.

10. Внутрь формы положите марлю так, чтобы ее края оказались снаружи сосуда.

11. Ложкой переложите массу в форму, поверх накройте краями марли.

12. Творожный кулич необходимо чем-то прижать. Можно, например, поставить на марлю сверху банку или кастрюлю с водой.

13. Форму следует поставить в глубокую тарелку и оставить пасху на 10-15 часов в прохладном месте.

14. Периодически сливайте из тарелки сыворотку, которую будет выделять сыр под прессом.

15. Через 10-15 часов груз можно снимать и ставить творожную пасху в холодильник.

16. Готовый праздничный десерт можно декорировать, как душа пожелает. Некоторые хозяйки поливают шоколадной глазурью. Другие украшают цукатами, орехами или красивыми сахарными фигурками или присыпкой.

Напомним, мы рассказывали, когда нужно печь куличи, чтобы выпечка удалась хорошей и вкусной. Что об этом говорят церковные каноны и традиции?

Раньше мы писали пасхальный рецепт бездрожжевого кулича, который готовится всего за один час. Выпечка получается очень нежной и вкусной.

А также делились рецептом кулича из заварного теста. Сдоба получается нежная, воздушная, в меру сладкая и влажная, а самое главное — долго не черствеет.