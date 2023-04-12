Роскошный кулич по старинному рецепту Дарии Цвек: как готовить

Рецепт кулича от украинской кулинарки Дарии Цвек. Коллаж: novyny.live

Сколько в Украине хозяек и кулинаров, столько же и рецептов куличей: классические, творожные, бездрожжевые, быстрые. Кто-то добавляет в тесто цукаты, кто-то поливает шоколадом — вариаций множество. Однако эту праздничную пасхальную выпечку, безусловно, можно назвать легендарной. Она всегда получается нежная и пушистая.

Автором этого непревзойденного старинного рецепта является известная украинская кулинарка Дария Цвек.

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Кто такая Дарья Цвек

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) — автор ряда популярных книг с рецептами родом из Тернопольской области.

Кулинарку называют королевой вкусностей, хранительницей украинской кухни, автором бестселлеров. В общей сложности было продано более 5 млн экземпляров ее книг среди которых "Сладкое печенье", "К праздничному столу", "В будни и праздники", "Для гостей и семьи", "Нашим наименьшим", "На добрый вечер", "Детям и родителям".

Старинный рецепт кулича от Дарии Цвек "Львовская баба"

Ингредиенты:

мука — 750 г;

молоко — 300 мл;

желтки — 8 шт.;

живые дрожжи — 50 г;

сливочное масло — 150 г;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — 1/2 ч. л.;

изюм — 50 г;

цукаты — 50 г;

миндаль — 3-5 шт.

Готовим "Львовскую бабу" пошагово:

1. Все составляющие предстоящей выпечки должны быть комнатной температуры. Для начала берем молоко, добавляем столовую ложку сахара от общего количества и живые дрожжи. Их можно размять и перемешать по деревянной ложечке. Для того чтобы дрожжи сработали молоко должно быть теплым — температура не выше 35 градусов. Опара должна подходить 30-40 минутам.

2. Далее переходим к яйцам. Следует хорошо отделить белок от желтков.

3. Смешайте желтки с сахаром и ванильным сахаром до однородности.

4. Просейте муку в отдельную миску.

5. Влейте опару в просеянную муку, добавьте соль и яичную массу.

6. Перемешайте сначала лопаткой, а затем руками. Когда тесто соберется в кучку, добавьте растопленное не горячее сливочное масло.

7. Тесто следует вымешивать до тех пор, пока оно не будет легко отходить от рук.

8. Добавьте цукаты, изюм, натертый на мелкой терке миндаль.

9. Сформируйте тесто в шарик и дайте подойти в теплом месте в течение около двух часов.

10. Обомните тесто, снова перемешайте. Сформируйте маленькие шарики и вложите в формы, заполняя на 1/3 формы. Дайте подрасти в течение 20 минут.

11. Взбейте яйцо комнатной температуры и смажьте верхушки кулича.

12. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке до зарумянивания. Проверить готовность кулича можно с помощью деревянной шпажки. Вставьте в тесто, если она останется сухой, это означает, что выпечка готова.

12. Охладите куличи на решетке, покройте глазурью по любимому рецепту и украсьте по вкусу.

Напомним, мы рассказывали, когда нужно печь куличи, чтобы выпечка удалась хорошей и вкусной. Что об этом говорят церковные каноны и традиции?

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