Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Кухня arrow Готовим настоящую украинскую вкуснятину: рецепт легендарного кулича от Дарии Цвек arrow

Готовим настоящую украинскую вкуснятину: рецепт легендарного кулича от Дарии Цвек

12 апреля 2023 19:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Роскошный кулич по старинному рецепту Дарии Цвек: как готовить
Рецепт кулича от украинской кулинарки Дарии Цвек. Коллаж: novyny.live
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Сколько в Украине хозяек и кулинаров, столько же и рецептов куличей: классические, творожные, бездрожжевые, быстрые. Кто-то добавляет в тесто цукаты, кто-то поливает шоколадом — вариаций множество. Однако эту праздничную пасхальную выпечку, безусловно, можно назвать легендарной. Она всегда получается нежная и пушистая.

Автором этого непревзойденного старинного рецепта является известная украинская кулинарка Дария Цвек.

Читайте также:

Кто такая Дарья Цвек

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) — автор ряда популярных книг с рецептами родом из Тернопольской области.

Кулинарку называют королевой вкусностей, хранительницей украинской кухни, автором бестселлеров. В общей сложности было продано более 5 млн экземпляров ее книг среди которых "Сладкое печенье", "К праздничному столу", "В будни и праздники", "Для гостей и семьи", "Нашим наименьшим", "На добрый вечер", "Детям и родителям".

Дарья Цвек играет на флейте

Старинный рецепт кулича от Дарии Цвек "Львовская баба"

Ингредиенты:

  • мука — 750 г;
  • молоко — 300 мл;
  • желтки — 8 шт.;
  • живые дрожжи — 50 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • изюм — 50 г;
  • цукаты — 50 г;
  • миндаль — 3-5 шт.

Старинный рецепт кулича от Дарьи Цвек "Львовская баба"

Готовим "Львовскую бабу" пошагово:

1. Все составляющие предстоящей выпечки должны быть комнатной температуры. Для начала берем молоко, добавляем столовую ложку сахара от общего количества и живые дрожжи. Их можно размять и перемешать по деревянной ложечке. Для того чтобы дрожжи сработали молоко должно быть теплым температура не выше 35 градусов. Опара должна подходить 30-40 минутам.

2. Далее переходим к яйцам. Следует хорошо отделить белок от желтков.

3. Смешайте желтки с сахаром и ванильным сахаром до однородности.

4. Просейте муку в отдельную миску.

5. Влейте опару в просеянную муку, добавьте соль и яичную массу.

6. Перемешайте сначала лопаткой, а затем руками. Когда тесто соберется в кучку, добавьте растопленное не горячее сливочное масло.

7. Тесто следует вымешивать до тех пор, пока оно не будет легко отходить от рук.

8. Добавьте цукаты, изюм, натертый на мелкой терке миндаль.

9. Сформируйте тесто в шарик и дайте подойти в теплом месте в течение около двух часов.

10. Обомните тесто, снова перемешайте. Сформируйте маленькие шарики и вложите в формы, заполняя на 1/3 формы. Дайте подрасти в течение 20 минут.

11. Взбейте яйцо комнатной температуры и смажьте верхушки кулича.

12. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке до зарумянивания. Проверить готовность кулича можно с помощью деревянной шпажки. Вставьте в тесто, если она останется сухой, это означает, что выпечка готова.

12. Охладите куличи на решетке, покройте глазурью по любимому рецепту и украсьте по вкусу.

Рецепт легендарной пасхи от Дарии Цвек

 

Напомним, мы рассказывали, когда нужно печь куличи, чтобы выпечка удалась хорошей и вкусной. Что об этом говорят церковные каноны и традиции?

Предлагаем также ознакомиться с разными рецептами вкусных куличей на Пасху:

  • Как приготовить вкусный кулич по старинному рецепту украинских хозяек. Выпечка получается влажной, нежной и в меру сладкой.
  • Как приготовить быстрый дрожжевой кулич. На ее приготовление вам понадобится всего час!
  • Как приготовить кулич из заварного теста, которая долго не черствеет.
  • Как приготовить настоящий творожный кулич без запекания. Это невероятный праздничный десерт, тающий во рту!

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB