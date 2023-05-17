Незвичні речі, за які можна отримати штраф

Цікаво, з яких міркувань їх ввели? Фото: commons.wikimedia

Закони деяких країн спантеличують як місцевих жителів, так і туристів. У цій статті розповімо про дивні речі, через які можна отримати штраф у різних країнах світу.

Про незвичні закони написали "Travel24".

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Італія: від голубів до дерев'яного взуття

Італія, відома своєю багатою історією та культурною спадщиною, має кілька кумедних законів.

Годувати голубів на площі Сан-Марко заборонено. Ці птахи псують пам’ятки, тому за їх приваблення на важливу для туризму площу доведеться сплатити штраф — 600 доларів.

В Ераклії заборонено будувати піщані замки.

Збір черепашок на венеціанських пляжах може стати причиною штрафу в розмірі від 25 до 250 євро.

Носити дерев'яне взуття на Капрі заборонено. Містянам не подобається шум, який створюють удари твердою підошвою об настил вулиці.

Данія: незвичайний етикет дорожнього руху

Данія має власний набір специфічних законів, що стосуються транспорту.

Перш ніж завести мотор, водій повинен переконатися в тому, що під ним немає дітей.

Якщо проїжджаючи повз віз, запряжений кіньми, автомобіліст налякає коня, він повинен буде накрити машину темною тканиною.

Велика Британія: не галасувати й не прикидатися пенсіонером

Сполучене Королівство відоме своєю довгою історією та традиціями, які породили деякі цікаві закони.

Якщо ви наклеїте поштову марку із зображенням монарха догори ногами, це вважатиметься державною зрадою. Статевий акт із членами королівської родини теж вважається держзрадою, тому навіть не намагайтеся.

Одягати лицарські обладунки в будівлі Парламенту суворо заборонено. Помирати у Парламенті теж не можна, адже тоді Великобританія муситиме оплатити похорон за власний кошт. Щоправда, хто буде платити штраф, якщо хтось таки порушить цю заборону, невідомо.

Якщо ви прикинетеся "пенсіонером, який живе в Челсі (район Лондона)", то отримаєте штраф. А от прикидатися пенсіонером, що живе в іншому районі столиці Британії цілком дозволено, тому не стримуйтесь.

Зупинка таксі криком "Таксі!" може спорожнити вашу кишеню на 100 фунтів стерлінгів. Британські таксисти переконані, що пасажири мусять бути ввічливими.

Сінгапур, США, Таїланд, Китай і Франція: не паркуйте ваше НЛО на винограднику

У Сінгапурі штрафують за не змиту в громадському туалеті воду (500 доларів), а також — за жування гумки (400 доларів).

В Іллінойсі за побиття щура бейсбольною битою доведеться сплатити 1000 доларів, а в Міннесоті їзда з брудними шинами коштуватиме вам 2000 доларів.

Флірт з кимось у Нью-Йорку може призвести до штрафу в розмірі 25 доларів США, а носіння спідниць/штанів нижче 3 сантиметрів від лінії стегон у Джорджії також може тати причиною штрафу. Схоже, героїням "Секс і місто" у Нью-Йорку довелося б витрачати всю свою зарплатню виключно на штрафи…

У Таїланді водії повинні бути вдягнені у сорочку під час керування транспортним засобом, а виходити з дому без білизни заборонено. Цікаво, хто і як перевіряє останнє правило.

У Китаї заборонено дивитися на голі ноги одягненої жінки та рятувати потопаючих (а раптом судилося?).

У Франції заборонено паркувати НЛО у винограднику та називати свиней іменем "Наполеон". Навіть думати боїмося про те що може трапитися, якщо свиня, на ім'я Наполеон якось припаркує своє НЛО у винограднику…

Нагадаємо, нещодавно ми також розповідали про те, як живуть тварини, врятовані під час війни.

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