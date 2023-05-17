Незвичні речі, за які можна отримати штраф

Топ 10 найбезглуздіших штрафів світу
Закони деяких країн спантеличують як місцевих жителів, так і туристів. У цій статті розповімо про дивні речі, через які можна отримати штраф у різних країнах світу.
Про незвичні закони написали "Travel24".
Італія: від голубів до дерев'яного взуття
Італія, відома своєю багатою історією та культурною спадщиною, має кілька кумедних законів.
- Годувати голубів на площі Сан-Марко заборонено. Ці птахи псують пам’ятки, тому за їх приваблення на важливу для туризму площу доведеться сплатити штраф — 600 доларів.
- В Ераклії заборонено будувати піщані замки.
- Збір черепашок на венеціанських пляжах може стати причиною штрафу в розмірі від 25 до 250 євро.
- Носити дерев'яне взуття на Капрі заборонено. Містянам не подобається шум, який створюють удари твердою підошвою об настил вулиці.
Данія: незвичайний етикет дорожнього руху
Данія має власний набір специфічних законів, що стосуються транспорту.
- Перш ніж завести мотор, водій повинен переконатися в тому, що під ним немає дітей.
- Якщо проїжджаючи повз віз, запряжений кіньми, автомобіліст налякає коня, він повинен буде накрити машину темною тканиною.
Велика Британія: не галасувати й не прикидатися пенсіонером
Сполучене Королівство відоме своєю довгою історією та традиціями, які породили деякі цікаві закони.
- Якщо ви наклеїте поштову марку із зображенням монарха догори ногами, це вважатиметься державною зрадою. Статевий акт із членами королівської родини теж вважається держзрадою, тому навіть не намагайтеся.
- Одягати лицарські обладунки в будівлі Парламенту суворо заборонено. Помирати у Парламенті теж не можна, адже тоді Великобританія муситиме оплатити похорон за власний кошт. Щоправда, хто буде платити штраф, якщо хтось таки порушить цю заборону, невідомо.
- Якщо ви прикинетеся "пенсіонером, який живе в Челсі (район Лондона)", то отримаєте штраф. А от прикидатися пенсіонером, що живе в іншому районі столиці Британії цілком дозволено, тому не стримуйтесь.
- Зупинка таксі криком "Таксі!" може спорожнити вашу кишеню на 100 фунтів стерлінгів. Британські таксисти переконані, що пасажири мусять бути ввічливими.
Сінгапур, США, Таїланд, Китай і Франція: не паркуйте ваше НЛО на винограднику
- У Сінгапурі штрафують за не змиту в громадському туалеті воду (500 доларів), а також — за жування гумки (400 доларів).
- В Іллінойсі за побиття щура бейсбольною битою доведеться сплатити 1000 доларів, а в Міннесоті їзда з брудними шинами коштуватиме вам 2000 доларів.
- Флірт з кимось у Нью-Йорку може призвести до штрафу в розмірі 25 доларів США, а носіння спідниць/штанів нижче 3 сантиметрів від лінії стегон у Джорджії також може тати причиною штрафу. Схоже, героїням "Секс і місто" у Нью-Йорку довелося б витрачати всю свою зарплатню виключно на штрафи…
- У Таїланді водії повинні бути вдягнені у сорочку під час керування транспортним засобом, а виходити з дому без білизни заборонено. Цікаво, хто і як перевіряє останнє правило.
- У Китаї заборонено дивитися на голі ноги одягненої жінки та рятувати потопаючих (а раптом судилося?).
- У Франції заборонено паркувати НЛО у винограднику та називати свиней іменем "Наполеон". Навіть думати боїмося про те що може трапитися, якщо свиня, на ім'я Наполеон якось припаркує своє НЛО у винограднику…
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