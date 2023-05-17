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Топ 10 найбезглуздіших штрафів світу

17 травня 2023 18:50
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Незвичні речі, за які можна отримати штраф
Цікаво, з яких міркувань їх ввели? Фото: commons.wikimedia
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Закони деяких країн спантеличують як місцевих жителів, так і туристів. У цій статті розповімо про дивні речі, через які можна отримати штраф у різних країнах світу. 

Про незвичні закони написали "Travel24".

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Італія: від голубів до дерев'яного взуття

Італія, відома своєю багатою історією та культурною спадщиною, має кілька кумедних законів.

  • Годувати голубів на площі Сан-Марко заборонено. Ці птахи псують пам’ятки, тому за їх приваблення на важливу для туризму площу доведеться сплатити штраф — 600 доларів.
  • В Ераклії заборонено будувати піщані замки.
  • Збір черепашок на венеціанських пляжах може стати причиною штрафу в розмірі від 25 до 250 євро.
  • Носити дерев'яне взуття на Капрі заборонено. Містянам не подобається шум, який створюють удари твердою підошвою об настил вулиці.

Данія: незвичайний етикет дорожнього руху

Данія має власний набір специфічних законів, що стосуються транспорту.

  • Перш ніж завести мотор, водій повинен переконатися в тому, що під ним немає дітей.
  • Якщо проїжджаючи повз віз, запряжений кіньми, автомобіліст налякає коня, він повинен буде накрити машину темною тканиною. 

Велика Британія: не галасувати й не прикидатися пенсіонером

Сполучене Королівство відоме своєю довгою історією та традиціями, які породили деякі цікаві закони.

  • Якщо ви наклеїте поштову марку із зображенням монарха догори ногами, це вважатиметься державною зрадою. Статевий акт із членами королівської родини теж вважається держзрадою, тому навіть не намагайтеся. 
  • Одягати лицарські обладунки в будівлі Парламенту суворо заборонено. Помирати у Парламенті теж не можна, адже тоді  Великобританія муситиме оплатити похорон за власний кошт. Щоправда, хто буде платити штраф, якщо хтось таки порушить цю заборону, невідомо.
  • Якщо ви прикинетеся "пенсіонером, який живе в Челсі (район Лондона)", то отримаєте штраф. А от прикидатися пенсіонером, що живе в іншому районі столиці Британії цілком дозволено, тому не стримуйтесь.
  • Зупинка таксі криком "Таксі!" може спорожнити вашу кишеню на 100 фунтів стерлінгів. Британські таксисти переконані, що пасажири мусять бути ввічливими.

Сінгапур, США, Таїланд, Китай і Франція: не паркуйте ваше НЛО на винограднику 

  • У Сінгапурі штрафують за не змиту в громадському туалеті воду (500 доларів), а також — за жування гумки (400 доларів).
  • В Іллінойсі за побиття щура бейсбольною битою доведеться сплатити 1000 доларів, а в Міннесоті їзда з брудними шинами коштуватиме вам 2000 доларів.
  • Флірт з кимось у Нью-Йорку може призвести до штрафу в розмірі 25 доларів США, а носіння спідниць/штанів нижче 3 сантиметрів від лінії стегон у Джорджії також може тати причиною  штрафу. Схоже, героїням "Секс і місто" у Нью-Йорку довелося б витрачати всю свою зарплатню виключно на штрафи…
  • У Таїланді водії повинні бути вдягнені у сорочку під час керування транспортним засобом, а виходити з дому без білизни заборонено. Цікаво, хто і як перевіряє останнє правило.
  • У Китаї заборонено дивитися на голі ноги одягненої жінки та рятувати потопаючих (а раптом судилося?).
  • У Франції заборонено паркувати НЛО у винограднику та називати свиней іменем "Наполеон". Навіть думати боїмося про те що може трапитися, якщо свиня, на ім'я Наполеон якось припаркує своє НЛО у винограднику… 

Нагадаємо, нещодавно ми також розповідали про те, як живуть тварини, врятовані під час війни.

Крім цього, ми розповіли про вакансію няньки для кішки.

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