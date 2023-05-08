Чому варто взяти тварину у притулку: ТОП-7 причин

Чому варто взяти кота у притулку? Фото: Pexels

Війна – це час, коли важко як людям, так і тваринам, адже військові дії призвели до того, що на вулицях з тих чи інших причин опинилося дуже багато бездомних котів та собак. Нині в Україні працює безліч як комунальних, так і волонтерських притулків, але вони постійно переповнені. Якщо ви вже давно подумуєте завести хвостатого друзяку, вам точно варто знати чому взяти тварину в притулку вигідніше, ніж купити.

Про це пише "PetHelp".

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1. Любов на все життя і…безкоштовно

Якщо є змога обрати тварину безкоштовно, то чому б не заощадити? Тим паче, любов грошима не виміряєш.

Фелікс із притулку "Сіріус" шукає людину. Фото: dogcat.com.ua

2. Доросла тварина – це поміркований сусід

В той час як кошенята і цуценята це не лише позитив, але й відповідальність, дорослі тварини вже не захоплюються жуванням капців й обдиранням шпалер. Втім, якщо вам хочеться веселощів та позитиву, то котенят і цуценят у притулках теж вистачає.

Кіря з притулку "Сіріус" шукає родину. Фото: dogcat.com.ua

3. Менше проблем

Вважається, що у тварин із притулків потенційно може бути слабше здоров’я, але насправді це міф. По-перше, більшість з них ще вчора були домашніми котами й собаками, а по-друге, із породистими тваринами все теж не так просто. Річ у тім, що абсолютну більшість порід тварин вивели штучно, тому дорогі цуценята та кошенята теж мають схильність до певних проблем зі здоров’ям, характерних саме для їхньої породи. Якщо ж у тваринки із притулку виникнуть проблеми зі здоров’ям, то ви завжди зможете порадитися із волонтерами, у яких її взяли. До того ж, як правило, "волонтерські" коти й собаки вже щеплені та стерилізовані.

Марта з притулку "Сіріус" шукає господарів. Фото: dogcat.com.ua

4. "Друг за інтересами"

Тварини, як і люди, мають свої характери. Дехто з них любить побути на самоті і задумливо порозглядати вулицю через вікно, а дехто — постійно супроводжує господаря куди б той не пішов. Перші буквально не злазять із рук, а інші віддають перевагу спілкуванню "на дистанції інтроверта". Деякі коти та собаки легко йдуть на контакт з іншими тваринами, проте інші хочуть бути "єдиними дітьми у родині". І якщо характер кошеняти чи цуценяти проявиться лише із часом, то в разі, якщо ви вирішите взяти дорослу тварину, власники притулку розкажуть вам про її характер все. Ви дізнаєтеся про те чи любить котик чи пес обнімашки, чи дружить він або вона з дітьми та які має звички. Це допоможе знайти ідеального друга на довгі роки й зробити обдумане рішення.

Петрович з притулку "Сіріус" шукає дім. Фото: dogcat.com.ua

5. Ви рятуєте життя. На жаль більшості власників притулків доводиться щодня вирішувати два питання життя і смерті: по-перше, як викрутитися із коштами на їжу для вже врятованих тварин і, по-друге, як примусити себе пройти повз щойно викинутих на вулицю котів та собак, адже на їхній порятунок грошей вже не вистачає? І якщо на перше відповісти вдається не завжди, то звична відповідь на друге із них – ніяк. На жаль, після початку війни на вулицях з тих чи інших причин опинилося ще більше котів та собак… Деякі з них осиротіли в окупованих зонах, і господар потрібен їм уже зараз.

Льоля з притулку "Сіріус" шукає людину. Фото: dogcat.com.ua

6. Ви отримуєте любов і вдячність, яку можна відчувати тільки до рятівника. Думка про те, що тварини, взяті в притулках – дикі, агресивні та невиховані – це міф. Звісно, іноді в притулки потрапляють тварини, що зазнали неймовірної жорстокості й більше не можуть довіряти людям, втім, більшість порятованих відчувають вдячність і відплачують тим, хто бере їх у родину, щирою любов’ю та вдячністю.

Емі з притулку "Сіріус" шукає родину. Фото: dogcat.com.ua

7. Ви маєте змогу покращити самооцінку і навчити своїх дітей доброті. Психологи наголошують на тому, що добрі справи дарують нам почуття заслуженої гордості. Разом з тим діти батьків, які демонстрували небайдужість до слабших, виростають добрішими й більш чуйними.

Побачити більше фото чи обрати друзів можна на сайті притулку "Сіріус" https://www.dogcat.com.ua/ua

До речі, нещодавно ми писали про те, як жителі Харкова рятували домашніх тварин під час війни. Почитати про це можна тут.