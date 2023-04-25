Зробив пропозицію: знаменитий кіт Степан з Харкова одружився

Кіт Степан з Харкова одружився. Фото: Instagram

Знаменитий кіт Степан з Харкова зробив пропозицію лапки та серця кішці Стефанії. Пара познайомилася, коли він перебував в евакуації у Франції.

Про заручини розповіли у його блозі в Instagram.

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Як доказ серйозних відносин Степан продемонстрував свідоцтво.

"Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця у комунальному підприємстві "Щасливе місто". До речі, будь хто, і навіть я, можу оформити шлюб за 24 години та повністю під "ключ" організувати весілля на будь-якій локації Харкова та Києва. Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефанія, кохаю тебе!" — йдеться у повідомленні кота Степана.

У свідоцтві про шлюб вказано, що його зареєстрували 25 квітня 2023 року.

Чим відомий кіт Степан

Відомий блогер кіт Степан назбирав 1,3 млн підписників та потрапив на обкладинку журналу Times Монако.

У Європі його господарка, використовуючи соцмережі та широку популярність свого улюбленця, розповідала про повномасштабну військову агресію РФ, а також збирала кошти надання допомоги постраждалим тваринам.

Степан зібрав тисячі євро для допомоги тваринам, які постраждали від війни.

Кіт Степан також став амбасадором проєкту Мінкульту. Він закликає пожертвувати гроші на відновлення культурних пам'яток України.

Нагадаємо, Польща змінила перелік документів, які необхідні для ввезення домашніх тварин з України. Відтепер для українців діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС.