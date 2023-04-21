Курйозні фото домашніх тварин, які ревнують своїх господарів: ТОП 10

Коли ні з ким не хочеш ділити господаря: курйозні фото домашніх тварин, охоплених ревнощами
Хто сказав, що у тварин немає почуттів? Вони, так само як і люди, відчувають радість, гнів, страх, заздрість та навіть ревнощі. Котикам і песикам не хочеться ділити свого господаря ні з ким — ні з дитиною, ні з іншою твариною.
Наша курйозна добірка це доводить! Пропонуємо переглянути 10 найсмішніших фотознімків домашніх улюбленців, щоб підняти собі настрій.
1. У цих котячих очах видно весь спектр емоцій
"Варто тільки взяти на коліна на п'ять хвилин", — підписала своє фото одна з користувачок популярної соцмережі.
2. Коли ти не в захваті від того, що відбувається
Ніби цей малий застав свою дівчину, яка обіймає "друга".
3. Це образа на все життя...
Собака всіляко демонстративно вказує на своє невдоволення, навіть відвернувшись від задоволених морд.
4. Коли в сім'ї з'являється дитина, пухнастики завжди вимагають більше уваги
Добре що деякі домашні улюбленці вміють чітко висловлювати свої бажання.
5. Коли ти не радий гостю
Не просто привели додому тварину. Цією твариною виявився кіт!
6. Чотири стадії ревнощів
А у вас так само?
7. Коли теж хотів фотосесію
"Я просто влаштувала фотосесію доньки, але собака, здається, проти", — підписала фото користувачка соцмережі.
8. Дехто теж хоче ласки
Коти вміють вимагати увагу від своїх господарів.
9. Коли зрозумів, що ти не єдиний коханий хлопчик
У цих очах справжній біль.
10. А хто це в нас такий незадоволений?
Реакція твого друга, коли починаєш проводити більше часу з новим другом.
Домашні тварини потребують багато уваги. Їм хочеться бути особливими, улюбленими та унікальними для свого господаря. Тож не забуваймо про братів наших менших.
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