Курйозні фото домашніх тварин, які ревнують своїх господарів: ТОП 10

Смішні фото домашніх тварин, які ревнують своїх господарів. Фото: Reddit

Хто сказав, що у тварин немає почуттів? Вони, так само як і люди, відчувають радість, гнів, страх, заздрість та навіть ревнощі. Котикам і песикам не хочеться ділити свого господаря ні з ким — ні з дитиною, ні з іншою твариною.

Наша курйозна добірка це доводить! Пропонуємо переглянути 10 найсмішніших фотознімків домашніх улюбленців, щоб підняти собі настрій.

Читайте також:

1. У цих котячих очах видно весь спектр емоцій

"Варто тільки взяти на коліна на п'ять хвилин", — підписала своє фото одна з користувачок популярної соцмережі.

Курйозні фото тварин. Фото: Reddit

2. Коли ти не в захваті від того, що відбувається

Ніби цей малий застав свою дівчину, яка обіймає "друга".

Смішне фото домашнього улюбленця, який ревнує. Фото: Reddit

3. Це образа на все життя...

Собака всіляко демонстративно вказує на своє невдоволення, навіть відвернувшись від задоволених морд.

Як ревнують собаки: курйозне фото. Фото: Reddit

4. Коли в сім'ї з'являється дитина, пухнастики завжди вимагають більше уваги

Добре що деякі домашні улюбленці вміють чітко висловлювати свої бажання.

Смішне фото домашнього улюбленця. Фото: Reddit

5. Коли ти не радий гостю

Не просто привели додому тварину. Цією твариною виявився кіт!

Домашні тварини, які демонструють свої почуття: смішне фото. Фото: Reddit

6. Чотири стадії ревнощів

А у вас так само?

Смішні тварини, які демонструють свої почуття. Фото: Reddit

7. Коли теж хотів фотосесію

"Я просто влаштувала фотосесію доньки, але собака, здається, проти", — підписала фото користувачка соцмережі.

Ревнощі домашніх тварин: курйозне фото. Фото: Reddit

8. Дехто теж хоче ласки

Коти вміють вимагати увагу від своїх господарів.

Як ревнують коти: смішне фото. Фото: Reddit

9. Коли зрозумів, що ти не єдиний коханий хлопчик

У цих очах справжній біль.

Курйозне фото собаки. Фото: Reddit

10. А хто це в нас такий незадоволений?

Реакція твого друга, коли починаєш проводити більше часу з новим другом.

Смішне фото собак. Фото: Reddit

Домашні тварини потребують багато уваги. Їм хочеться бути особливими, улюбленими та унікальними для свого господаря. Тож не забуваймо про братів наших менших.

Нагадаємо, Новини.LIVE показувало курйозні фото кроликів, які зробили шкоду й зовсім не каються у своєму вчинку.

А також курйозні фото котів, які обрали найнезвичніше місце для сну.