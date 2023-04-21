Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow Когда ни с кем не хочешь делить хозяина: курьезные фото домашних животных, охваченных ревностью arrow

Когда ни с кем не хочешь делить хозяина: курьезные фото домашних животных, охваченных ревностью

21 апреля 2023 22:25
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Курьезные фото домашних животных, ревнующих своих хозяев: ТОП 10
Смешные фото домашних животных, ревнующих своих хозяев. Фото: Reddit
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Кто сказал, что у животных нет чувств? Они, как и люди, испытывают радость, гнев, страх, зависть и даже ревность. Котикам и песикам не хочется делить своего хозяина ни с кем — ни с ребенком, ни с другим животным.

Наша курьезная подборка это доказывает! Предлагаем просмотреть 10 самых смешных фотоснимков домашних питомцев, чтобы поднять себе настроение.

Читайте также:

1. В этих кошачьих глазах виден весь спектр эмоций.

"Стоит только взять на колени на пять минут", — подписала свое фото одна из пользовательниц популярной соцсети.

 

Курьезные фото животных
Курьезные фото животных. Фото: Reddit

2. Когда ты не в восторге от происходящего

Будто этот малыш застал свою девушку, обнимающую "друга".

 

Смешное фото домашнего любимца, ревнующего
Смешное фото домашнего любимца, ревнующего. Фото: Reddit

3. Это обида на всю жизнь...

Собака всячески демонстративно указывает на свое недовольство, даже отвернувшись от довольных морд.

 

Как ревнуют собаки: курьезное фото
Как ревнуют собаки: курьезное фото Фото: Reddit

4. Когда в семье появляется ребенок, пушистики всегда требуют больше внимания

Хорошо, что некоторые домашние любимцы умеют четко выражать свои желания.

 

Смешное фото домашнего питомца
Смешное фото домашнего питомца. Фото: Reddit

5. Когда ты не рад гостю

Не просто привели домой животное. Этим животным оказался кот!

 

Домашние животные, демонстрирующие свои чувства: смешное фото
Домашние животные, демонстрирующие свои чувства: смешное фото. Фото: Reddit

6. Четыре стадии ревности

А у вас также?

 

Смешные животные, демонстрирующие свои чувства
Смешные животные, демонстрирующие свои чувства. Фото: Reddit

7. Когда тоже хотел фотосессию

"Я просто устроила фотосессию дочери, но собака, кажется, против", — подписала фото пользовательница соцсети.

 

Ревность домашних животных: курьезное фото
Ревность домашних животных: курьезное фото. Фото: Reddit

8. Некоторые тоже хотят ласки

Кошки умеют требовать внимания от своих хозяев.

 

Как ревнуют коты: смешное фото
Как ревнуют коты: смешное фото. Фото: Reddit

9. Когда понял, что ты не единственный любимый мальчик

В этих глазах настоящая боль.

 

Курьезное фото собаки
Курьезное фото собаки. Фото: Reddit

10. А кто это у нас такой недоволен?

Реакция твоего друга, когда начинаешь проводить больше времени с новым другом.

 

Смешное фото собак
Смешные фотографии собак. Фото: Reddit

Домашние животные нуждаются во внимании. Им хочется быть особенными, любимыми и уникальными для своего владельца. Потому, не забывайте о братьях наших меньших.

Напомним, Новини.LIVE показывало курьезные фото кроликов, которые нанесли вред и совсем не раскаиваются в своем поступке.

А также курьезные фото кошек, которые выбрали самое необычное место для сна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас