Курьезные фото домашних животных, ревнующих своих хозяев: ТОП 10

Когда ни с кем не хочешь делить хозяина: курьезные фото домашних животных, охваченных ревностью
Кто сказал, что у животных нет чувств? Они, как и люди, испытывают радость, гнев, страх, зависть и даже ревность. Котикам и песикам не хочется делить своего хозяина ни с кем — ни с ребенком, ни с другим животным.
Наша курьезная подборка это доказывает! Предлагаем просмотреть 10 самых смешных фотоснимков домашних питомцев, чтобы поднять себе настроение.
1. В этих кошачьих глазах виден весь спектр эмоций.
"Стоит только взять на колени на пять минут", — подписала свое фото одна из пользовательниц популярной соцсети.
2. Когда ты не в восторге от происходящего
Будто этот малыш застал свою девушку, обнимающую "друга".
3. Это обида на всю жизнь...
Собака всячески демонстративно указывает на свое недовольство, даже отвернувшись от довольных морд.
4. Когда в семье появляется ребенок, пушистики всегда требуют больше внимания
Хорошо, что некоторые домашние любимцы умеют четко выражать свои желания.
5. Когда ты не рад гостю
Не просто привели домой животное. Этим животным оказался кот!
6. Четыре стадии ревности
А у вас также?
7. Когда тоже хотел фотосессию
"Я просто устроила фотосессию дочери, но собака, кажется, против", — подписала фото пользовательница соцсети.
8. Некоторые тоже хотят ласки
Кошки умеют требовать внимания от своих хозяев.
9. Когда понял, что ты не единственный любимый мальчик
В этих глазах настоящая боль.
10. А кто это у нас такой недоволен?
Реакция твоего друга, когда начинаешь проводить больше времени с новым другом.
Домашние животные нуждаются во внимании. Им хочется быть особенными, любимыми и уникальными для своего владельца. Потому, не забывайте о братьях наших меньших.
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