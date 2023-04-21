Курьезные фото домашних животных, ревнующих своих хозяев: ТОП 10

Смешные фото домашних животных, ревнующих своих хозяев. Фото: Reddit

Кто сказал, что у животных нет чувств? Они, как и люди, испытывают радость, гнев, страх, зависть и даже ревность. Котикам и песикам не хочется делить своего хозяина ни с кем — ни с ребенком, ни с другим животным.

Наша курьезная подборка это доказывает! Предлагаем просмотреть 10 самых смешных фотоснимков домашних питомцев, чтобы поднять себе настроение.

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1. В этих кошачьих глазах виден весь спектр эмоций.

"Стоит только взять на колени на пять минут", — подписала свое фото одна из пользовательниц популярной соцсети.

Курьезные фото животных. Фото: Reddit

2. Когда ты не в восторге от происходящего

Будто этот малыш застал свою девушку, обнимающую "друга".

Смешное фото домашнего любимца, ревнующего. Фото: Reddit

3. Это обида на всю жизнь...

Собака всячески демонстративно указывает на свое недовольство, даже отвернувшись от довольных морд.

Как ревнуют собаки: курьезное фото Фото: Reddit

4. Когда в семье появляется ребенок, пушистики всегда требуют больше внимания

Хорошо, что некоторые домашние любимцы умеют четко выражать свои желания.

Смешное фото домашнего питомца. Фото: Reddit

5. Когда ты не рад гостю

Не просто привели домой животное. Этим животным оказался кот!

Домашние животные, демонстрирующие свои чувства: смешное фото. Фото: Reddit

6. Четыре стадии ревности

А у вас также?

Смешные животные, демонстрирующие свои чувства. Фото: Reddit

7. Когда тоже хотел фотосессию

"Я просто устроила фотосессию дочери, но собака, кажется, против", — подписала фото пользовательница соцсети.

Ревность домашних животных: курьезное фото. Фото: Reddit

8. Некоторые тоже хотят ласки

Кошки умеют требовать внимания от своих хозяев.

Как ревнуют коты: смешное фото. Фото: Reddit

9. Когда понял, что ты не единственный любимый мальчик

В этих глазах настоящая боль.

Курьезное фото собаки. Фото: Reddit

10. А кто это у нас такой недоволен?

Реакция твоего друга, когда начинаешь проводить больше времени с новым другом.

Смешные фотографии собак. Фото: Reddit

Домашние животные нуждаются во внимании. Им хочется быть особенными, любимыми и уникальными для своего владельца. Потому, не забывайте о братьях наших меньших.

Напомним, Новини.LIVE показывало курьезные фото кроликов, которые нанесли вред и совсем не раскаиваются в своем поступке.

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