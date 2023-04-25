Сделал предложение: знаменитый кот Степан из Харькова женился

Кот Степан из Харькова женился. Фото: Instagram

Знаменитый кот Степан из Харькова сделал предложение лапки и сердца кошке Стефании. Пара познакомилась, когда он находился в эвакуации во Франции.

О этом рассказали в его блоге в Instagram.

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Знаменитый кот Степан ныне официально в браке с кошкой Стефанией.

В качестве доказательства серьезных отношений Степан продемонстрировал свидетельство.

"Сделал своей любимой Стефании предложение кавычки и сердца в коммунальном предприятии "Счастливый город". Кстати, кто угодно, и даже я, могу оформить брак за 24 часа и полностью под "ключ" организовать свадьбу на любой локации Харькова и Киева. Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя! — говорится в сообщении кота Степана.

В свидетельстве о браке указано, что он был зарегистрирован 25 апреля 2023 года.

Чем известен кот Степан

Известный блоггер кот Степан насобирал 1,3 млн подписчиков и попал на обложку журнала Times Монако.

В Европе его хозяйка, используя соцсети и широкую популярность своего любимца, рассказывала о полномасштабной военной агрессии РФ, а также собирала средства на оказание помощи пострадавшим животным.

Степан собрал тысячи евро для помощи пострадавшим от войны животным.

Кот Степан также стал послом проекта Минкульта. Он призывает пожертвовать деньги на восстановление культурных памятников Украины.

Напомним, Польша изменила перечень документов, необходимых для ввоза домашних животных из Украины. Теперь для украинцев будут действовать общие условия ввоза животных, действующих на территории ЕС.