Почему стоит взять животное в приюте: ТОП-7 причин

Почему стоит взять кота в приюте? Фото: Pexels

Война – это время, когда тяжело как людям, так и животным, ведь военные действия привели к тому, что на улицах по тем или иным причинам оказалось очень много бездомных кошек и собак. В настоящее время в Украине работает множество как коммунальных, так и волонтерских приютов, но они постоянно переполнены. Если вы уже давно подразумеваете завести хвостатого приятеля, то вам точно стоит знать почему взять животное в приюте выгоднее, чем купить.

Об этом пишет "PetHelp".

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Если есть возможность взять животное бесплатно, то почему бы не сэкономить? Тем более, что любовь деньгами не измерить.

Феликс из приюта "Сириус" ищет человека. Фото: dogcat.com.ua

2. Взрослое животное – это вежливый сосед

В то время как котята и щенки это не только позитив, но еще и ответственность, взрослые животные уже не увлекаются жеванием тапок и обдиркой обоев. Впрочем, если вам не хватает веселья и позитива, то котят и щенков в приютах тоже хватает.

Киря из приюта "Сириус" ищет семью. Фото: dogcat.com.ua

3. Меньше проблем

Считается, что у животных из приютов может быть слабее здоровье, но на самом деле это миф. Во-первых, большинство из них еще вчера были домашними котами и собаками, а во-вторых, с породистыми все тоже не так просто. Дело в том, что абсолютное большинство пород животных было выведено искусственно, поэтому дорогие щенки и котята имеют склонность к определенным проблемам со здоровьем, характерных именно для их породы. Если же у животного из приюта возникнут проблемы со здоровьем, то вы всегда сможете посоветоваться с волонтерами. К тому же, как правило, приютские животные уже привиты и стерилизованы.

Марта из приюта "Сириус" ищет хозяев. Фото: dogcat.com.ua

4. "Друг по интересам"

У всех животных, как и у людей, свой характер. Некоторые из них любят побыть в одиночестве и задумчиво порассматривать улицу через окно, а иные постоянно сопровождают хозяина куда бы тот ни пошел. Первые буквально не слезают с рук, в то время как вторые предпочитают общение на расстоянии... Некоторые кошки и собаки легко идут на контакт с другими животными, а некоторые хотят быть "единственными детьми в семье". И если характер котенка или щенка проявится только со временем, то в случае, если вы решите взять взрослое животное, владельцы приюта расскажут вам о его характере все. Вы узнаете о том любит ли он обнимашки, дружит ли с детьми и какие у него привычки. Это позволит найти идеального друга на долгие годы и сделать обдуманное решение.

Петрович из приюта "Сириус" ищет дом. Фото: dogcat.com.ua

5. Вы спасаете жизнь

К сожалению, большинству владельцев приютов приходится ежедневно решать два вопроса жизни и смерти: во-первых, как выкрутиться со средствами на еду для уже спасенных животных и, во-вторых, как заставить себя пройти мимо только что выброшенных на улицу кошек и собак, ведь на их спасения денег уже не хватает? И если на первое ответить удается не всегда, то привычный ответ на второй из них – никак. К сожалению, после начала войны на улицах по тем или иным причинам оказалось еще больше кошек и собак, и семья нужна им уже прямо сейчас.

Леля из приюта "Сириус" ищет человека. Фото: dogcat.com.ua

6. Вы получаете любовь и благодарность, которую можно испытывать только к спасителю

Мнение о том, что животные, взятые в приютах – дикие, агрессивные и невоспитанные – это миф. Конечно, иногда в приюты попадают животные, некогда подвергшиеся ужасной жестокости и уже не способные доверять людям, но большинство спасенных чувствуют благодарность и платят тем, кто берет их в семью, искренней любовью и благодарностью.

Эми из приюта "Сириус" ищет семью. Фото: dogcat.com.ua

7. Вы можете улучшить самооценку и научить своих детей доброте

Психологи подчеркивают, что добрые дела дарят нам чувство заслуженной гордости. Вместе с тем дети родителей, некогда продемонстрировавших неравнодушие к слабым, вырастают добрее и более отзывчивыми.

Увидеть больше фото или выбрать друзей можно на сайте приюта "Сириус" (dogcat.com.ua).

Кстати, недавно мы писали о том, как жители Харькова спасали домашних животных во время войны. Почитать об этом можно здесь.