Зірка мережі: ворона вдерлася у кадр і зірвала ефір

Птах потрапив у випуск прогнозу погоди. Фото: Flickr

Під час випуску прогнозу погоди на американському телеканалі до об'єктива камери залетів ворон. Птах собою практично перекрив усю "картинку" і тривалий час взагалі не хотів щось міняти.

Кумедний випадок з життя тележурналістів США оприлюднили в YouTube.

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Йдеться про телеканал KTVU FOX 2, який мовить у Каліфорнії. Під час прогнозу погоди в об'єктиві камери з'явилися птахи. Примітно, що знімальна група з іронією сприйняла цей інцидент.

"Нам знадобиться трохи більше часу на цей випуск, бо до нас прийшов маленький гість", — повідомив телеведучий.

За кілька днів відео, що стало вірусним, переглянули понад 16 мільйонів разів.

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