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Зірка мережі: ворона вдерлася у кадр і зірвала ефір

13 травня 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зірка мережі: ворона вдерлася у кадр і зірвала ефір
Птах потрапив у випуск прогнозу погоди. Фото: Flickr
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Під час випуску прогнозу погоди на американському телеканалі до об'єктива камери залетів ворон. Птах собою практично перекрив усю "картинку" і тривалий час взагалі не хотів щось міняти.

Кумедний випадок з життя тележурналістів США оприлюднили в YouTube.

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Йдеться про телеканал KTVU FOX 2, який мовить у Каліфорнії. Під час прогнозу погоди в об'єктиві камери з'явилися птахи. Примітно, що знімальна група з іронією сприйняла цей інцидент.

"Нам знадобиться трохи більше часу на цей випуск, бо до нас прийшов маленький гість", — повідомив телеведучий. 

За кілька днів відео, що стало вірусним, переглянули понад 16 мільйонів разів.

Нагадаємо, одна австралійська родина шукає на постійну основу няню для свого котика. Безплатне проживання в розкішному маєтку в Сіднеї та солідна винагорода чекає на того, хто просто піклуватиметься за домашньою тваринкою.

 

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