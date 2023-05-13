Звезда сети: ворона ворвалась в кадр и сорвала эфир
Во время выпуска прогноза погоды на американском телеканале в объектив камеры залетела ворона. Птица собой практически перекрыла всю "картинку" и долгое время вообще не хотела что-то менять.
Забавный случай из жизни тележурналистов США обнародовали в YouTube.
Речь идет о телеканале KTVU FOX 2, который вещает в Калифорнии. При прогнозе погоды в объективе камеры появились птицы. Примечательно, что съемочная группа с иронией восприняла этот инцидент.
"Нам понадобится немного больше времени на этот выпуск, потому что к нам пришел маленький гость", — сообщил телеведущий.
За несколько дней видео, которое стало вирусным, посмотрели более 16 миллионов раз.
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