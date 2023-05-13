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Звезда сети: ворона ворвалась в кадр и сорвала эфир

13 мая 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звезда сети: ворона ворвалась в кадр и сорвала эфир
Птица попала в выпуск прогноза погоды. Фото: Flickr
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во время выпуска прогноза погоды на американском телеканале в объектив камеры залетела ворона. Птица собой практически перекрыла всю "картинку" и долгое время вообще не хотела что-то менять.

Забавный случай из жизни тележурналистов США обнародовали в YouTube.

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Речь идет о телеканале KTVU FOX 2, который вещает в Калифорнии. При прогнозе погоды в объективе камеры появились птицы. Примечательно, что съемочная группа с иронией восприняла этот инцидент.

"Нам понадобится немного больше времени на этот выпуск, потому что к нам пришел маленький гость", — сообщил телеведущий.

За несколько дней видео, которое стало вирусным, посмотрели более 16 миллионов раз.

Напомним, одна австралийская семья ищет на постоянную основу няню для своего котика. Бесплатное проживание в роскошном доме в Сиднее и солидное вознаграждение ждет того, кто будет просто заботиться за домашним животным.

 

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