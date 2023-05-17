Необычные вещи, за которые можно получить штраф

Топ 10 самых нелепых штрафов мира
Законы некоторых стран сбивают с толку как местных жителей, так и туристов. В этой статье расскажем об удивительных вещах, по которым можно получить штраф в разных странах мира.
О необычных законах написали "Travel24".
Италия: от голубей до деревянной обуви
Италия, известная своей богатой историей и культурным наследием, имеет несколько забавных законов.
- Кормить голубей на площади Сан-Марко запрещено. Эти птицы портят достопримечательности, поэтому за их привлечение на важную для туризма площадь придется заплатить штраф в 600 долларов.
- В Эраклии запрещено строительство песчаных замков.
- Сбор ракушек на венецианских пляжах может стать причиной штрафа в размере от 25 до 250 евро.
- Носить деревянную обувь на Капри запрещено. Горожанам не нравится шум, который создают удары жесткой подошвой о настил улицы.
Дания: необычный этикет дорожного движения
У Дании есть собственный набор специфических законов, касающихся транспорта.
- Прежде чем завести мотор водитель должен убедиться в том, что под ним нет детей.
- Если проезжая мимо телеги, запряженной лошадьми, автомобилист испугает лошадь, он должен будет накрыть машину темной тканью.
Великобритания: не умирать и не притворяться пенсионером
Соединенное Королевство известно своей долгой историей и традициями, породившими некоторые интересные законы.
- Если вы наклеите почтовую марку с изображением монарха вверх ногами, это будет считаться государственной изменой. Половой акт с членами королевской семьи тоже считается госизменой, поэтому даже не пытайтесь.
- Надеть рыцарские доспехи в здании Парламента строго запрещено. Умирать в Парламенте тоже нельзя, ведь тогда Великобритания должна будет оплатить похороны за свой счет. Правда, кто будет платить штраф, если кто-нибудь все же нарушит этот запрет, неизвестно.
- Если вы притворитесь "пенсионером, живущим в Челси (район Лондона)", то получите штраф. А вот притворяться пенсионером, живущим в другом районе столицы Британии, вполне разрешено, поэтому не сдерживайтесь.
- Остановка такси криком "Такси!" может опорожнить ваш карман на 100 фунтов стерлингов. Британские таксисты убеждены, что пассажиры должны быть вежливыми.
Сингапур, США, Таиланд, Китай и Франция: не паркуйте ваше НЛО на винограднике
- В Сингапуре штрафуют за не смытую в общественном туалете воду (500 долларов), а также — за жевание резинки (400 долларов).
- В Иллинойсе за избиение крысы бейсбольной битой придется заплатить 1000 долларов, а в Миннесоте езда с грязными шинами обойдется вам в 2000 долларов.
- Флирт с кем-то в Нью-Йорке может привести к штрафу в размере 25 долларов США, а ношение юбок/брюк ниже 3 сантиметров от линии бедер в Джорджии также может стать причиной штрафа. Похоже, героиням "Секс и город" в Нью-Йорке пришлось бы тратить всю свою зарплату исключительно на штрафы.
- В Таиланде водители должны быть одеты в рубашку при управлении транспортным средством, а выходить из дома без белья запрещено. Интересно, кто и как проверяет последнее правило..?
- В Китае запрещено смотреть на голые ноги одетой женщины и спасать утопающих (а вдруг суждено?).
- Во Франции запрещено парковать НЛО в винограднике и называть свиней по имени "Наполеон". Даже думать боимся о том, что может случиться, если свинья по имени Наполеон как-то припаркует свое НЛО в винограднике.
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