Необычные вещи, за которые можно получить штраф

Интересно, по каким соображениям их ввели? Фото: commons.wikimedia

Законы некоторых стран сбивают с толку как местных жителей, так и туристов. В этой статье расскажем об удивительных вещах, по которым можно получить штраф в разных странах мира.

О необычных законах написали "Travel24".

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Италия: от голубей до деревянной обуви

Италия, известная своей богатой историей и культурным наследием, имеет несколько забавных законов.

Кормить голубей на площади Сан-Марко запрещено. Эти птицы портят достопримечательности, поэтому за их привлечение на важную для туризма площадь придется заплатить штраф в 600 долларов.

В Эраклии запрещено строительство песчаных замков.

Сбор ракушек на венецианских пляжах может стать причиной штрафа в размере от 25 до 250 евро.

Носить деревянную обувь на Капри запрещено. Горожанам не нравится шум, который создают удары жесткой подошвой о настил улицы.

Дания: необычный этикет дорожного движения

У Дании есть собственный набор специфических законов, касающихся транспорта.

Прежде чем завести мотор водитель должен убедиться в том, что под ним нет детей.

Если проезжая мимо телеги, запряженной лошадьми, автомобилист испугает лошадь, он должен будет накрыть машину темной тканью.

Великобритания: не умирать и не притворяться пенсионером

Соединенное Королевство известно своей долгой историей и традициями, породившими некоторые интересные законы.

Если вы наклеите почтовую марку с изображением монарха вверх ногами, это будет считаться государственной изменой. Половой акт с членами королевской семьи тоже считается госизменой, поэтому даже не пытайтесь.

Надеть рыцарские доспехи в здании Парламента строго запрещено. Умирать в Парламенте тоже нельзя, ведь тогда Великобритания должна будет оплатить похороны за свой счет. Правда, кто будет платить штраф, если кто-нибудь все же нарушит этот запрет, неизвестно.

Если вы притворитесь "пенсионером, живущим в Челси (район Лондона)", то получите штраф. А вот притворяться пенсионером, живущим в другом районе столицы Британии, вполне разрешено, поэтому не сдерживайтесь.

Остановка такси криком "Такси!" может опорожнить ваш карман на 100 фунтов стерлингов. Британские таксисты убеждены, что пассажиры должны быть вежливыми.

Сингапур, США, Таиланд, Китай и Франция: не паркуйте ваше НЛО на винограднике

В Сингапуре штрафуют за не смытую в общественном туалете воду (500 долларов), а также — за жевание резинки (400 долларов).

В Иллинойсе за избиение крысы бейсбольной битой придется заплатить 1000 долларов, а в Миннесоте езда с грязными шинами обойдется вам в 2000 долларов.

Флирт с кем-то в Нью-Йорке может привести к штрафу в размере 25 долларов США, а ношение юбок/брюк ниже 3 сантиметров от линии бедер в Джорджии также может стать причиной штрафа. Похоже, героиням "Секс и город" в Нью-Йорке пришлось бы тратить всю свою зарплату исключительно на штрафы.

В Таиланде водители должны быть одеты в рубашку при управлении транспортным средством, а выходить из дома без белья запрещено. Интересно, кто и как проверяет последнее правило..?

В Китае запрещено смотреть на голые ноги одетой женщины и спасать утопающих (а вдруг суждено?).

Во Франции запрещено парковать НЛО в винограднике и называть свиней по имени "Наполеон". Даже думать боимся о том, что может случиться, если свинья по имени Наполеон как-то припаркует свое НЛО в винограднике.

Напомним, недавно мы также рассказывали о том, как живут животные, спасенные во время войны.

Кроме этого, мы рассказали о вакансии няньки для кошки.