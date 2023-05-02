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Вважаєте, що різні погляди на світ – це завада дружбі? Ці тварини довели протилежне!

2 травня 2023 06:45
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Незвична дружба тварин (фото)
Нічого не може завадити справжній дружбі! Фото: Readers Digest.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Якщо ви вважаєте, що друзів слід шукати тільки у своєму соціальному колі, то, швидше за все, ви пропустили пів життя... Тварини доводять — інколи варто прислухатися не до розуму, а до почуттів. І — все піде як по маслу! Сьогодні представляємо вам підбірку фотоісторій дружби, яку не спинила різниця у вазі, зрості та світогляді.

Лось і Талага

Здавалося б, друзі песика мають вміти швидко бігати, втім, виявляється, з усіх історій бувають винятки. 

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Лось і Талага. Фото — RD.

Чемп і Біллі

Чи то козеняті схотілося навчитися долати круті вершини, чи то коневі легкі пасажири, в принципі, не заважають, але ці двоє завжди разом — куди один туди й інший.

тварини друзі
Чемп і Біллі. Фото — RD. 

Бадді і Мімі

Нам невідомо, чи стали костюми приводом для дружби, але підозрюємо, що певної миті вони обоє сказали собі: "хм, в нас є дещо спільне".

дружбани
Бадді і Мімі. Фото — RD. 

Джек і Стаффі

Ці двоє виросли разом, тому більшість їхніх перших вражень — спільні. На цьому фото вони вперше бачать сніг.

корова і кіт
Джек і Стаффі. Фото — RD.

Стелла і Пенелопа

Цим двом ніколи не сумно, адже вони обоє люблять бігати. Цікаво, як вони познайомилися?

корова і собака
Стелла і Пенелоп. Фото — RD.

Квакер та Гізмо

Кажуть, що і коти, і гуси дуже розумні, цікаві і наполегливі. Що ж, страшно навіть уявити скільки витівок ці двоє вигадують щодня!

кіт та гусак
Квакер і Гізмо. Фото — RD.

Вілбур і Хейзел

Вілбур і Хейзел разом із дитинства. І хоча з часом вони опиняться у різній ваговій категорії, ці двоє все одно лишаться разом — на одному подвір'ї.

свинка і козеня
Обнімашки! Фото — RD.

В житті ще багато курйозів! Наприклад, нещодавно ми писали про те що буває, коли все йде не за планом.

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