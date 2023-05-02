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Считаете, что разные взгляды на мир — это помеха дружбе? Эти животные доказали обратное!

2 мая 2023 06:45
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Необычная дружба животных (фото)
Ничего не может помешать настоящей дружбе! Фото: Readers Digest.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Если вы считаете, что друзей следует искать только в своем социальном кругу, то, скорее всего, вы пропустили полжизни... Животные доказывают — иногда стоит прислушиваться не к разуму, а к чувствам. И – все пойдет как по маслу! Сегодня представляем вам подборку фотоисторий дружбы, которую не остановила разница в весе, росте и мировоззрении.

Лось и Талаго

Казалось бы, друзья собаки должны уметь быстро бегать... но, оказывается, из всех правила бывают исключения.

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пес и черепаха
Лось и Талаго. Фото — RD.

Чемп и Билли

То ли козленку захотелось научиться преодолевать крутые вершины, то ли легкие пассажиры лошади, в принципе, не мешают, но эти двое всегда вместе — куда один туда и другой.

животные друзья
Чемп и Билли. Фото — RD.

Бадди и Мими

Нам неизвестно, стали ли костюмы поводом для дружбы, но подозреваем, что в какой-то момент они оба сказали себе: "хм, у нас есть кое-что общее".

дружбаны
Бадди и Мими. Фото — RD.

Джек и Стаффи

Эти двое выросли вместе, поэтому большинство их первых впечатлений — общие. На этом фото они впервые видят снег.

корова и кот
Джек и Стаффи. Фото — RD.

Стелла и Пенелопа

Этим двоим никогда не грустно, ведь они оба любят бегать. Интересно, как они познакомились?

корова и собака
Стелла и Пенелоп. Фото — RD.

Квакер и Гизмо

Говорят, что и кошки, и гуси очень умны, интересны и настойчивы. Что ж, страшно даже представить сколько проделок эти двое придумывают каждый день!

кит и гусь
Квакер и Гизмо. Фото — RD.

Уилбур и Хейзел

Уилбур и Хейзел вместе с детства. И хотя со временем они окажутся в разной весовой категории, эти двое все равно останутся вместе — на одном дворе.

свинка и козленок
Обнимашки! Фото – RD.

В жизни еще много курьезов! Например, недавно мы писали о том, что бывает, когда все идет не по плану.

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