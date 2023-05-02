Необычная дружба животных (фото)

Считаете, что разные взгляды на мир — это помеха дружбе? Эти животные доказали обратное!
Если вы считаете, что друзей следует искать только в своем социальном кругу, то, скорее всего, вы пропустили полжизни... Животные доказывают — иногда стоит прислушиваться не к разуму, а к чувствам. И – все пойдет как по маслу! Сегодня представляем вам подборку фотоисторий дружбы, которую не остановила разница в весе, росте и мировоззрении.
Лось и Талаго
Казалось бы, друзья собаки должны уметь быстро бегать... но, оказывается, из всех правила бывают исключения.
Чемп и Билли
То ли козленку захотелось научиться преодолевать крутые вершины, то ли легкие пассажиры лошади, в принципе, не мешают, но эти двое всегда вместе — куда один туда и другой.
Бадди и Мими
Нам неизвестно, стали ли костюмы поводом для дружбы, но подозреваем, что в какой-то момент они оба сказали себе: "хм, у нас есть кое-что общее".
Джек и Стаффи
Эти двое выросли вместе, поэтому большинство их первых впечатлений — общие. На этом фото они впервые видят снег.
Стелла и Пенелопа
Этим двоим никогда не грустно, ведь они оба любят бегать. Интересно, как они познакомились?
Квакер и Гизмо
Говорят, что и кошки, и гуси очень умны, интересны и настойчивы. Что ж, страшно даже представить сколько проделок эти двое придумывают каждый день!
Уилбур и Хейзел
Уилбур и Хейзел вместе с детства. И хотя со временем они окажутся в разной весовой категории, эти двое все равно останутся вместе — на одном дворе.
В жизни еще много курьезов! Например, недавно мы писали о том, что бывает, когда все идет не по плану.