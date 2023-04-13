10 кумедних невдач, які трапилися з людьми: курйозні фото

Справжня ходяча проблема: ТОП 10 курйозних фото людей, у яких все пішло не за планом
Чи знайомі вам такі люди, на яких ніби горить червоним попередження "ходяча проблема"? Саме про тих, у кого часто все йде не за планом, далі й піде мова.
Пропонуємо вам кумедну фотодобірку людей, з якими трапилася невдача та вони не засмутилися, а поділилися історією в соцмережах.
Спостерігати з безпечної відстані за такими персонажами одне задоволення!
Коли до кінця не продумав план дій або за мить до катастрофи
"Мій зять і його перші спроби зробити ополонку", — поділився фотографією в Reddit користувач з ніком Kampanius.
Коли вирішив, що розумніший за інструкцію до техніки
"Так ось чому засіб для миття посуду не можна заливати в посудомийну машину...", — CasuallyWorn.
Коли маєш дуже погану пам'ять
"Я точно пам'ятав, що залишив собі піцу на потім, але де саме... дізнався лише зараз", — написав ReniRiese.
Коли на роботі викладаєшся на повну
"Серед білого [робочого] дня зі мною сталося це", — поділився невдачею Pterodactyl8.
Коли кулінарних навичок недостатньо
"Поставив локшину швидкого приготування в мікрохвильову піч... і тільки потім зрозумів, що забув налити туди води. Було вже пізно", — повідомив FoxMcCloud3173.
Ніколи не знімайте взуття в громадських місцях
"Ходив до батутного парку. Коли настрибався, одягнув свої сині кросівки та пішов додому. Тільки вдома зрозумів, що йшов туди я зовсім в іншому взутті...", — написав puntini.
Під час роботи на кухні треба бути уважним
"Здається, не та конфорка", — Wizard_of_Claus.
Коли ти кухар-невдаха
"Я просто хотів запекти картоплю в духовці!", — CommonCut4.
Здається, хтось краде каву з офісу...
"Кавомашина в офісі зламалася. Цікаво — чому", — Black_afgano.
З цим розібратися буде важко...
"Просто приголомшливо! А як у вас день минає?", — Danaldorini123.
Нагадаємо, ми публікували найкумедніші фотографії, що були зроблені у потрібний момент.
Раніше ми повідомляли, які смішні фотографії стали справжніми трендами у соціальних мережах.