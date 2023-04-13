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Справжня ходяча проблема: ТОП 10 курйозних фото людей, у яких все пішло не за планом

13 квітня 2023 22:35
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
10 кумедних невдач, які трапилися з людьми: курйозні фото
Курйозні фото від користувачів соцмереж. Фото: Reddit
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Чи знайомі вам такі люди, на яких ніби горить червоним попередження "ходяча проблема"? Саме про тих, у кого часто все йде не за планом, далі й піде мова. 

Пропонуємо вам кумедну фотодобірку людей, з якими трапилася невдача та вони не засмутилися, а поділилися історією в соцмережах. 

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Коли до кінця не продумав план дій або за мить до катастрофи 

"Мій зять і його перші спроби зробити ополонку", — поділився фотографією в Reddit користувач з ніком Kampanius.

Курйозне фото з соцмережі

Коли вирішив, що розумніший за інструкцію до техніки 

"Так ось чому засіб для миття посуду не можна заливати в посудомийну машину...",CasuallyWorn.

Коли спіткала невдача: смішне фото

Коли маєш дуже погану пам'ять

"Я точно пам'ятав, що залишив собі піцу на потім, але де саме... дізнався лише зараз", — написав ReniRiese.

Курйозне фото про те, як погано бути забудькуватим

Коли на роботі викладаєшся на повну 

"Серед білого [робочого] дня зі мною сталося це", — поділився невдачею Pterodactyl8.

Смішний випадок на вулиці: фото

Коли кулінарних навичок недостатньо 

"Поставив локшину швидкого приготування в мікрохвильову піч... і тільки потім зрозумів, що забув налити туди води. Було вже пізно", — повідомив FoxMcCloud3173.

Кулінарна невдача: смішне фото

Ніколи не знімайте взуття в громадських місцях

"Ходив до батутного парку. Коли настрибався, одягнув свої сині кросівки та пішов додому. Тільки вдома зрозумів, що йшов туди я зовсім в іншому взутті...", — написав puntini.

Курйозний випадок у парку

Під час роботи на кухні треба бути уважним 

"Здається, не та конфорка",Wizard_of_Claus.

Користувач соцмереж поділився курйозним випадком з життя

Коли ти кухар-невдаха 

"Я просто хотів запекти картоплю в духовці!",CommonCut4.

Курйозне фото кухаря-невдахи

Здається, хтось краде каву з офісу...

"Кавомашина в офісі зламалася. Цікаво — чому",Black_afgano.

Коли тебе обманули: курйозне фото

З цим розібратися буде важко...

"Просто приголомшливо! А як у вас день минає?",Danaldorini123.

Смішне фото з соцмереж

Нагадаємо, ми публікували найкумедніші фотографії, що були зроблені у потрібний момент. 

Раніше ми повідомляли, які смішні фотографії стали справжніми трендами у соціальних мережах.

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