10 кумедних невдач, які трапилися з людьми: курйозні фото

Курйозні фото від користувачів соцмереж. Фото: Reddit

Чи знайомі вам такі люди, на яких ніби горить червоним попередження "ходяча проблема"? Саме про тих, у кого часто все йде не за планом, далі й піде мова.

Пропонуємо вам кумедну фотодобірку людей, з якими трапилася невдача та вони не засмутилися, а поділилися історією в соцмережах.

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Коли до кінця не продумав план дій або за мить до катастрофи

"Мій зять і його перші спроби зробити ополонку", — поділився фотографією в Reddit користувач з ніком Kampanius.

Коли вирішив, що розумніший за інструкцію до техніки

"Так ось чому засіб для миття посуду не можна заливати в посудомийну машину...", — CasuallyWorn.

Коли маєш дуже погану пам'ять

"Я точно пам'ятав, що залишив собі піцу на потім, але де саме... дізнався лише зараз", — написав ReniRiese.

Коли на роботі викладаєшся на повну

"Серед білого [робочого] дня зі мною сталося це", — поділився невдачею Pterodactyl8.

Коли кулінарних навичок недостатньо

"Поставив локшину швидкого приготування в мікрохвильову піч... і тільки потім зрозумів, що забув налити туди води. Було вже пізно", — повідомив FoxMcCloud3173.

Ніколи не знімайте взуття в громадських місцях

"Ходив до батутного парку. Коли настрибався, одягнув свої сині кросівки та пішов додому. Тільки вдома зрозумів, що йшов туди я зовсім в іншому взутті...", — написав puntini.

Під час роботи на кухні треба бути уважним

"Здається, не та конфорка", — Wizard_of_Claus.

Коли ти кухар-невдаха

"Я просто хотів запекти картоплю в духовці!", — CommonCut4.

Здається, хтось краде каву з офісу...

"Кавомашина в офісі зламалася. Цікаво — чому", — Black_afgano.

З цим розібратися буде важко...

"Просто приголомшливо! А як у вас день минає?", — Danaldorini123.

Нагадаємо, ми публікували найкумедніші фотографії, що були зроблені у потрібний момент.

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