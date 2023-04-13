10 забавных неудач, случившихся с людьми: курьезные фото

Курьезные фото от пользователей соцсетей. Фото: Reddit

Знакомы ли вам такие люди, на которых будто горит красным предупреждение "ходячая проблема"? Именно о тех, у кого часто все идет не по плану, дальше и пойдет речь.

Предлагаем вам забавную фотоподборку людей, с которыми случилась неудача, но они не расстроились, а поделились историей в соцсетях.

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Когда до конца не продумал план действий или за мгновение до катастрофы

"Мой зять и его первые попытки сделать прорубь", — поделился фотографией в Reddit пользователь с ником Kampanius.

Когда решил, что умнее инструкции к технике

"Так вот почему средство для мытья посуды нельзя заливать в посудомоечную машину...", — CasuallyWorn.

Когда имеешь очень плохую память

"Я точно помнил, что оставил себе пиццу на потом, но где именно... узнал только сейчас", — написал ReniRiese.

Когда на работе выкладываешься по полной

"Среди белого [рабочего] дня со мной произошло это", — поделился неудачей Pterodactyl8.

Когда кулинарных навыков недостаточно

"Поставил лапшу быстрого приготовления в микроволновку... и только потом понял, что забыл налить туда воды. Было уже поздно", — сообщил FoxMcCloud3173.

Никогда не снимайте обувь в общественных местах

"Ходил в батутный парк. Когда напрыгался, надел свои синие кроссовки и пошел домой. Только дома понял, что шел туда я совсем в другой обуви..." — написал puntini.

Во время работы на кухне нужно быть внимательным

"Кажется, не та конфорка", — Wizard_of_Claus.

Когда ты повар-неудачник

"Я просто хотел запечь картошку в духовке!", — CommonCut4.

Кажется, кто-то ворует кофе из офиса...

"Кофемашина в офисе сломалась. Интересно — почему", — Black_afgano.

С этим разобраться будет тяжело...

"Просто потрясающе! А как у вас день проходит?", —​​​​​​​ Danaldorini123.

Напомним, мы публиковали самые забавные фотографии, сделанные в нужный момент.

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