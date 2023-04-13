10 забавных неудач, случившихся с людьми: курьезные фото

Настоящая ходячая проблема: ТОП 10 курьезных фото людей, у которых все пошло не по плану
Знакомы ли вам такие люди, на которых будто горит красным предупреждение "ходячая проблема"? Именно о тех, у кого часто все идет не по плану, дальше и пойдет речь.
Предлагаем вам забавную фотоподборку людей, с которыми случилась неудача, но они не расстроились, а поделились историей в соцсетях.
Наблюдать с безопасного расстояния за такими персонажами одно удовольствие!
Когда до конца не продумал план действий или за мгновение до катастрофы
"Мой зять и его первые попытки сделать прорубь", — поделился фотографией в Reddit пользователь с ником Kampanius.
Когда решил, что умнее инструкции к технике
"Так вот почему средство для мытья посуды нельзя заливать в посудомоечную машину...", — CasuallyWorn.
Когда имеешь очень плохую память
"Я точно помнил, что оставил себе пиццу на потом, но где именно... узнал только сейчас", — написал ReniRiese.
Когда на работе выкладываешься по полной
"Среди белого [рабочего] дня со мной произошло это", — поделился неудачей Pterodactyl8.
Когда кулинарных навыков недостаточно
"Поставил лапшу быстрого приготовления в микроволновку... и только потом понял, что забыл налить туда воды. Было уже поздно", — сообщил FoxMcCloud3173.
Никогда не снимайте обувь в общественных местах
"Ходил в батутный парк. Когда напрыгался, надел свои синие кроссовки и пошел домой. Только дома понял, что шел туда я совсем в другой обуви..." — написал puntini.
Во время работы на кухне нужно быть внимательным
"Кажется, не та конфорка", — Wizard_of_Claus.
Когда ты повар-неудачник
"Я просто хотел запечь картошку в духовке!", — CommonCut4.
Кажется, кто-то ворует кофе из офиса...
"Кофемашина в офисе сломалась. Интересно — почему", — Black_afgano.
С этим разобраться будет тяжело...
"Просто потрясающе! А как у вас день проходит?", — Danaldorini123.
Напомним, мы публиковали самые забавные фотографии, сделанные в нужный момент.
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