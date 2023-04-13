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Настоящая ходячая проблема: ТОП 10 курьезных фото людей, у которых все пошло не по плану

13 апреля 2023 22:35
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
10 забавных неудач, случившихся с людьми: курьезные фото
Курьезные фото от пользователей соцсетей. Фото: Reddit
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Знакомы ли вам такие люди, на которых будто горит красным предупреждение "ходячая проблема"? Именно о тех, у кого часто все идет не по плану, дальше и пойдет речь.

Предлагаем вам забавную фотоподборку людей, с которыми случилась неудача, но они не расстроились, а поделились историей в соцсетях.

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Когда до конца не продумал план действий или за мгновение до катастрофы

"Мой зять и его первые попытки сделать прорубь", — поделился фотографией в Reddit пользователь с ником Kampanius.

Курьезное фото из соцсети

Когда решил, что умнее инструкции к технике

"Так вот почему средство для мытья посуды нельзя заливать в посудомоечную машину...",CasuallyWorn.

Когда постигла неудача: смешное фото

Когда имеешь очень плохую память 

"Я точно помнил, что оставил себе пиццу на потом, но где именно... узнал только сейчас", — написал ReniRiese.

Курьезное фото о том, как плохо быть забывчивым

Когда на работе выкладываешься по полной

"Среди белого [рабочего] дня со мной произошло это", — поделился неудачей Pterodactyl8.

Смешной случай на улице: фото

Когда кулинарных навыков недостаточно

"Поставил лапшу быстрого приготовления в микроволновку... и только потом понял, что забыл налить туда воды. Было уже поздно", — сообщил FoxMcCloud3173.

Кулинарная неудача: смешное фото

Никогда не снимайте обувь в общественных местах

"Ходил в батутный парк. Когда напрыгался, надел свои синие кроссовки и пошел домой. Только дома понял, что шел туда я совсем в другой обуви..." — написал puntini.

Курьезный случай в парке

Во время работы на кухне нужно быть внимательным

"Кажется, не та конфорка",Wizard_of_Claus.

Пользователь соцсетей поделился курьезным случаем из жизни

Когда ты повар-неудачник

"Я просто хотел запечь картошку в духовке!", — CommonCut4.

Курьезное фото повара-неудачника

Кажется, кто-то ворует кофе из офиса...

"Кофемашина в офисе сломалась. Интересно почему",Black_afgano.

Когда тебя обманули: курьезное фото

С этим разобраться будет тяжело...

"Просто потрясающе! А как у вас день проходит?", —​​​​​​​ Danaldorini123.

Смешное фото из соцсетей

Напомним, мы публиковали самые забавные фотографии, сделанные в нужный момент.

Ранее мы сообщали, какие смешные фотографии стали настоящими трендами в социальных сетях.

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