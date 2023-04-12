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Дві голови, флірт мавп та фонтан на оголеному тілі: ТОП-10 фото, зроблених у потрібний момент

12 квітня 2023 20:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Підбірка фото, зроблених у потрібний момент – зупинитися сміятися не вдасться
Найкумедніші фото, зроблені у потрібний момент. Фото: Imgur
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Фотографії – це саме той момент, який може розсмішити та нагадати про якийсь невдалий рух або вираз обличчя. Ми представляємо топ-10 фотографій, які були зроблені у найпотрібніший момент та можуть добряче повеселити.

Найкумедніші фотографії, що були зроблені у потрібний момент – у підбірці Новини.LIVE.

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У житті кожної людини є моменти, коли вона намагається щось зробити так, аби інші люди цього не помітили. Але не завжди ці моменти залишаються "за лаштунками". Є люди, які мають здатність робити фотографії у найпотрібніший момент.

Ці фотографії виходять досить смішними, а люди інколи не можуть зрозуміти, як можна було зробити такі кадри. Ми представляємо вам топ-10 фотографій, які були зроблені у необхідний момент та можуть підняти вам настрій.

Зроблю це швиденько, поки ніхто не бачить

Це фото було зроблено на весіллі, коли дружки у гарних сукнях вирішили швиденько почухатися, поки ніхто не бачить. Але в них це не вдалося.

Дружки на весіллі

Здається його голова кудись встромилася

Дивлячись на це фото, стає незрозумілим, де поділася голова чоловіка. Можна переплутати, що вона залізла у жінку, яка стоїть попереду у незручній позі.

Вправи у смішній позі

Справжнісінький фейл під час відпочинку

В кожного буває таке, що під собою ламається лежак, через що улюблений напій теж виливається.

Падіння з лежака із улюбленим напоєм

Кентавр, але трошки у іншому амплуа

Під час виступу на льоду в пари бувають фейли, коли їх застають у найкумеднішій позі.

Невдала поза на льоду

Мавпи вміють загравати до дівчат

Мавпи – це дуже розумні істоти, які вміють показати майстер-клас деяким чоловікам.

Мавпи фліртують з дівчиною

Тренера вирішили покарати?

Той невдалий момент, коли баскетбольний м’яч під час матчу летить не у кільце, а в обличчя тренера.

М'яч в обличчі тренера

Коли хотів попити ротом, а вийшло носом

Цей хлопчик лише хотів попити солодкої води, але попив не сам, а зі своїм носом.
Виливання солодкого напоя в обличчя

Фонтан замість шортів?

Здається, цьому чоловікові необов’язково було вдягати шорти.

Фонтан прикрив чоловікові голе тіло

Коли хотів поїсти морозива, але його вкрали

Не потрібно "ловити ґав", коли їси щось смачненько.

Морозиво вкрав птах

Вона вже думає, коли його кинути

Ймовірно, просто після одруження вона одразу піде подавати на розлучення.

Весілля з невдалим моментом

Нагадаємо, ми писали про найкумедніші фотографії улюблених домашніх тварин.

Раніше ми розповідали, від яких фотографій за секунду до катастрофи можна відчути біль.

Також ми повідомляли, які смішні фотографії стали справжніми трендами у соціальних мережах.

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