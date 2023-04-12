Підбірка фото, зроблених у потрібний момент – зупинитися сміятися не вдасться

Найкумедніші фото, зроблені у потрібний момент. Фото: Imgur

Фотографії – це саме той момент, який може розсмішити та нагадати про якийсь невдалий рух або вираз обличчя. Ми представляємо топ-10 фотографій, які були зроблені у найпотрібніший момент та можуть добряче повеселити.

Найкумедніші фотографії, що були зроблені у потрібний момент – у підбірці Новини.LIVE.

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У житті кожної людини є моменти, коли вона намагається щось зробити так, аби інші люди цього не помітили. Але не завжди ці моменти залишаються "за лаштунками". Є люди, які мають здатність робити фотографії у найпотрібніший момент.

Ці фотографії виходять досить смішними, а люди інколи не можуть зрозуміти, як можна було зробити такі кадри. Ми представляємо вам топ-10 фотографій, які були зроблені у необхідний момент та можуть підняти вам настрій.

Зроблю це швиденько, поки ніхто не бачить

Це фото було зроблено на весіллі, коли дружки у гарних сукнях вирішили швиденько почухатися, поки ніхто не бачить. Але в них це не вдалося.

Здається його голова кудись встромилася

Дивлячись на це фото, стає незрозумілим, де поділася голова чоловіка. Можна переплутати, що вона залізла у жінку, яка стоїть попереду у незручній позі.

Справжнісінький фейл під час відпочинку

В кожного буває таке, що під собою ламається лежак, через що улюблений напій теж виливається.

Кентавр, але трошки у іншому амплуа

Під час виступу на льоду в пари бувають фейли, коли їх застають у найкумеднішій позі.

Мавпи вміють загравати до дівчат

Мавпи – це дуже розумні істоти, які вміють показати майстер-клас деяким чоловікам.

Тренера вирішили покарати?

Той невдалий момент, коли баскетбольний м’яч під час матчу летить не у кільце, а в обличчя тренера.

Коли хотів попити ротом, а вийшло носом

Цей хлопчик лише хотів попити солодкої води, але попив не сам, а зі своїм носом.



Фонтан замість шортів?

Здається, цьому чоловікові необов’язково було вдягати шорти.

Коли хотів поїсти морозива, але його вкрали

Не потрібно "ловити ґав", коли їси щось смачненько.

Вона вже думає, коли його кинути

Ймовірно, просто після одруження вона одразу піде подавати на розлучення.

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