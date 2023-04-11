До чого доводить дистанційне навчання — ТОП 10 курйозних фото дітлахів

Діти на дистанційному навчанні. Фото: Вoredpanda

Сучасні технології роблять наше життя простішим. Завдяки ним діти легко можуть навчатися з дому. Проте це не означає, що процес навчання від того стає легшим.

Батьки у соцмережах активно діляться фото своїх дітлахів, які навчаються на дистанційці. Найсмішніші знімки зібрало видання Вoredpanda.

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Дистанційне навчання сьогодні виклик не тільки для вчителів та батьків, а й для малечі. Це доводить наше перше фото.

1. Здається, цю малу ніщо не може втішити

Тобі лише 5 років, ти сидиш на першому уроці у своєму житті, а вони хочуть, щоб ти вміла читати, набирати на клавіатурі й надсилала емейли.

2. Котик, що прийшов на урок

Інколи онлайн-навчання можуть зробити цікавішим домашні улюбленці.

3. Картинка — ідеальне зображення образу дистанційної освіти

5-класник вирішив бути присутнім на онлайн-навчанні в понеділок саме у такому вигляді. Мабуть, він дуже не любить понеділки.

4. Урок наврядчи був цікавим

Як написала мама дівчинки у соцмережах, їй подзвонила вчителька та попросила розбудити дитину.

5. Коли на уроці нудно, шукаєш способи розважитися

Батьки хлопчика розповіли, що таке їх син вчинив після другого дня навчання.

6. Такий нудний урок

Хлопчику було так приємно слухати вчителя, що він трохи задрімав. Сподіваємося, у мікрофон дитина сопіла не надто гучно.

7. Дитині явно набридла розмова з вчителькою

Це саме той випадок, коли "немає сечі терпіти ці пекельні борошна".

8. Існує два типи дітей. А який сьогодні ви?

Фотографію надіслав один і той самий користувач, написавши, що ліворуч навчається його племінниця, а праворуч — племінник.

9. 43 хвилини першого уроку у другому класі

10. Які знайомі відчуття

Уроки вдома схожі на страшенні муки, але без них не обійтися.

Нагадаємо, ми ділилися добіркою смішних фото королівського малого бешкетника принца Луї. Молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон з малечку відрізняється непосидючістю та бунтарським характером.