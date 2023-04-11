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Нещасні та смішні: ТОП 10 курйозних фото дітлахів на дистанційному навчанні

11 квітня 2023 21:20
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
До чого доводить дистанційне навчання — ТОП 10 курйозних фото дітлахів
Діти на дистанційному навчанні. Фото: Вoredpanda
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Сучасні технології роблять наше життя простішим. Завдяки ним діти легко можуть навчатися з дому. Проте це не означає, що процес навчання від того стає легшим. 

Батьки у соцмережах активно діляться фото своїх дітлахів, які навчаються на дистанційці. Найсмішніші знімки зібрало видання Вoredpanda

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Дистанційне навчання сьогодні виклик не тільки для вчителів та батьків, а й для малечі. Це доводить наше перше фото.  

1. Здається, цю малу ніщо не може втішити

Тобі лише 5 років, ти сидиш на першому уроці у своєму житті, а вони хочуть, щоб ти вміла читати, набирати на клавіатурі й надсилала емейли. 

10 смішних фотографій діток, що вчаться дистанційно

2. Котик, що прийшов на урок

Інколи онлайн-навчання можуть зробити цікавішим домашні улюбленці. 

Курйозні фото дітей на дистанційці

3. Картинка — ідеальне зображення образу дистанційної освіти

5-класник вирішив бути присутнім на онлайн-навчанні в понеділок саме у такому вигляді. Мабуть, він дуже не любить понеділки. 

Як діти займаються на дистанційці: смішні фото

4. Урок наврядчи був цікавим 

Як написала мама дівчинки у соцмережах, їй подзвонила вчителька та попросила розбудити дитину. 

Дистанційне навчання: курйозні фото

5. Коли на уроці нудно, шукаєш способи розважитися 

Батьки хлопчика розповіли, що таке їх син вчинив після другого дня навчання. 

До чого доводить дистанційне навчання: смішні фото

6. Такий нудний урок

Хлопчику було так приємно слухати вчителя, що він трохи задрімав. Сподіваємося, у мікрофон дитина сопіла не надто гучно. 

Хлопчик заснув на онлойн уроці: смішне фото

7. Дитині явно набридла розмова з вчителькою 

Це саме той випадок, коли "немає сечі терпіти ці пекельні борошна". 

Важке дистанційне навчання: курйозне фото

8. Існує два типи дітей. А який сьогодні ви?

Фотографію надіслав один і той самий користувач, написавши, що ліворуч навчається його племінниця, а праворуч — племінник. 

Яке буває дистанційне навчання: смішне фото

9. 43 хвилини першого уроку у другому класі

Як проходить онлайн навчання у дітей

10. Які знайомі відчуття

Уроки вдома схожі на страшенні муки, але без них не обійтися. 

Добірка смішних фото дітей на дистанційці

Нагадаємо, ми ділилися добіркою смішних фото королівського малого бешкетника принца Луї. Молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон з малечку відрізняється непосидючістю та бунтарським характером.

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