Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Лайфстайл arrow Несчастные и смешные: ТОП 10 курьезных фото детей на дистанционном обучении arrow

Несчастные и смешные: ТОП 10 курьезных фото детей на дистанционном обучении

11 апреля 2023 21:20
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
До чего доводит дистанционное обучение — ТОП 10 курьезных фото детей
Дети на дистанционном обучении. Фото: Вoredpanda
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Современные технологии делают нашу жизнь проще. Благодаря им дети могут легко учиться из дома. Однако это не означает, что процесс обучения становится легче.

Родители в соцсетях активно делятся фото своих детей, которые учатся на дистанционке. Самые смешные снимки собрало издание Вoredpanda.

Читайте также:

Всем своим видом малыши взывают: "Лишь бы это как можно скорее закончилось!"

Дистанционное обучение сегодня вызов не только для учителей и родителей, но и для малышей. Это доказывает наше первое фото.

1. Кажется, эту малышку ничто не может утешить

Тебе всего пять лет, ты сидишь на первом уроке в своей жизни, а они хотят, чтобы ты умела читать, набирать на клавиатуре и посылала емейлы.

10 смешных фотографий учащихся дистанционно деток

2. Котик, пришедший на урок

Иногда онлайн-обучение могут сделать более интересным домашние питомцы.

Курьезные фото детей на дистанционке

3. Картинка — идеальное изображение образа дистанционного образования

5-классник решил присутствовать на онлайн-обучении в понедельник именно в таком виде. По-видимому, он очень не любит понедельники.

Как дети занимаются на дистанции: смешные фото

4. Урок вряд ли был интересен

Как написала мама девочки в соцсетях, ей позвонила учительница и попросила разбудить ребенка.

Дистанционное обучение: курьезные фото

5. Когда на уроке скучно, ищешь способы развлечься

Родители мальчика рассказали, что такое их сын сделал после второго дня учебы.

До чего доводит дистанционное обучение: смешные фото

6. Такой скучный урок

Мальчику было так приятно слушать учителя, что он немного вздремнул. Надеемся, в микрофон ребенок сопел не слишком громко.

Мальчик заснул на онлойн уроке: смешное фото

7. Ребенку явно надоел разговор с учительницей

Это именно тот случай, когда "немає сечі терпіти ці пекельні борошна".

Трудное дистанционное обучение: курьезное фото

8. Есть два типа детей. А какой сегодня вы?

Фотографию прислал один и тот же пользователь, написав, что слева учится его племянница, а справа племянник.

Какое бывает дистанционное обучение: смешное фото

9. 43 минуты первого урока во втором классе

Как проходит онлайн обучение у детей

10. Какие знакомые ощущения

Уроки дома похожи на страшные мучения, но без них не обойтись.

Подборка смешных фото детей на дистанции

Напомним, мы делились подборкой смешных фото королевского маленького озорника принца Луи. Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон с малых лет отличается непоседливостью и бунтарским характером.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB