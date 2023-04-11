До чего доводит дистанционное обучение — ТОП 10 курьезных фото детей

Дети на дистанционном обучении. Фото: Вoredpanda

Современные технологии делают нашу жизнь проще. Благодаря им дети могут легко учиться из дома. Однако это не означает, что процесс обучения становится легче.

Родители в соцсетях активно делятся фото своих детей, которые учатся на дистанционке. Самые смешные снимки собрало издание Вoredpanda.

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Дистанционное обучение сегодня вызов не только для учителей и родителей, но и для малышей. Это доказывает наше первое фото.

1. Кажется, эту малышку ничто не может утешить

Тебе всего пять лет, ты сидишь на первом уроке в своей жизни, а они хотят, чтобы ты умела читать, набирать на клавиатуре и посылала емейлы.

2. Котик, пришедший на урок

Иногда онлайн-обучение могут сделать более интересным домашние питомцы.

3. Картинка — идеальное изображение образа дистанционного образования

5-классник решил присутствовать на онлайн-обучении в понедельник именно в таком виде. По-видимому, он очень не любит понедельники.

4. Урок вряд ли был интересен

Как написала мама девочки в соцсетях, ей позвонила учительница и попросила разбудить ребенка.

5. Когда на уроке скучно, ищешь способы развлечься

Родители мальчика рассказали, что такое их сын сделал после второго дня учебы.

6. Такой скучный урок

Мальчику было так приятно слушать учителя, что он немного вздремнул. Надеемся, в микрофон ребенок сопел не слишком громко.

7. Ребенку явно надоел разговор с учительницей

Это именно тот случай, когда "немає сечі терпіти ці пекельні борошна".

8. Есть два типа детей. А какой сегодня вы?

Фотографию прислал один и тот же пользователь, написав, что слева учится его племянница, а справа племянник.

9. 43 минуты первого урока во втором классе

10. Какие знакомые ощущения

Уроки дома похожи на страшные мучения, но без них не обойтись.

Напомним, мы делились подборкой смешных фото королевского маленького озорника принца Луи. Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон с малых лет отличается непоседливостью и бунтарским характером.