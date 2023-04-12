Подборка фото, сделанных в нужный момент – остановиться смеяться не удастся

Самые забавные фото, сделанные в нужный момент. Фото: Imgur

Фотографии – это тот момент, который может рассмешить и напомнить о неудачном движении или выражении лица. Мы представляем топ-10 фотографий, которые были сделаны в самый нужный момент и могут повеселить.

Самые забавные фотографии, сделанные в нужный момент – в подборке Новости.LIVE.

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В жизни каждого человека есть моменты, когда он пытается что-то сделать так, чтобы другие люди этого не заметили. Но не всегда эти моменты остаются "за кулисами". Есть люди, которые способны делать фотографии в самый нужный момент.

Эти фотографии получаются довольно смешными, а иногда люди не могут понять, как можно было сделать такие кадры. Мы представляем вам топ-10 фотографий, которые были сделаны в нужный момент и могут поднять вам настроение.

Сделаю это быстренько, пока никто не видит

Это фото было сделано на свадьбе, когда дружки в красивых платьях решили быстренько почесаться, пока никто не видит. Но у них это не удалось.

Кажется, его голова куда-то вонзилась

Глядя на это фото, становится непонятным, где девалась голова мужчины. Можно перепутать, что она залезла в женщину, которая стояла впереди в неудобной позе.

Самый настоящий фейл во время отдыха

У каждого бывает такое, что ломается под собой лежак, из-за чего любимый напиток тоже выливается.

Кентавр, но немного в другом амплуа

Во время выступления на льду у пары бывают фейлы, когда их застают в самой забавной позе.

Обезьяны умеют заигрывать с девушками

Обезьяны – это очень умные существа, умеющие показать мастер-класс некоторым мужчинам.

Тренера решили наказать?

Неудачный момент, когда баскетбольный мяч во время матча летит не в кольцо, а в лицо тренера.

Когда хотел попить ртом, а получилось носом

Этот мальчик хотел попить сладкой воды, но попил не сам, а со своим носом.



Фонтан вместо шорт?

Кажется, этому мужчине не обязательно было надевать шорты.

Когда хотел поесть мороженое, но его украли

Не нужно "ловить гав", когда ешь что-нибудь вкусненькое.

Она уже думает, когда его бросить

Вероятно, просто после женитьбы она сразу пойдет подавать на развод.

Напомним, мы писали о самых забавных фотографиях любимых домашних животных.

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