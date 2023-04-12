Подборка фото, сделанных в нужный момент – остановиться смеяться не удастся

Две головы, флирт обезьян и фонтан на обнаженном теле: ТОП-10 фото, сделанных в нужный момент
Фотографии – это тот момент, который может рассмешить и напомнить о неудачном движении или выражении лица. Мы представляем топ-10 фотографий, которые были сделаны в самый нужный момент и могут повеселить.
Самые забавные фотографии, сделанные в нужный момент – в подборке Новости.LIVE.
В жизни каждого человека есть моменты, когда он пытается что-то сделать так, чтобы другие люди этого не заметили. Но не всегда эти моменты остаются "за кулисами". Есть люди, которые способны делать фотографии в самый нужный момент.
Эти фотографии получаются довольно смешными, а иногда люди не могут понять, как можно было сделать такие кадры. Мы представляем вам топ-10 фотографий, которые были сделаны в нужный момент и могут поднять вам настроение.
Сделаю это быстренько, пока никто не видит
Это фото было сделано на свадьбе, когда дружки в красивых платьях решили быстренько почесаться, пока никто не видит. Но у них это не удалось.
Кажется, его голова куда-то вонзилась
Глядя на это фото, становится непонятным, где девалась голова мужчины. Можно перепутать, что она залезла в женщину, которая стояла впереди в неудобной позе.
Самый настоящий фейл во время отдыха
У каждого бывает такое, что ломается под собой лежак, из-за чего любимый напиток тоже выливается.
Кентавр, но немного в другом амплуа
Во время выступления на льду у пары бывают фейлы, когда их застают в самой забавной позе.
Обезьяны умеют заигрывать с девушками
Обезьяны – это очень умные существа, умеющие показать мастер-класс некоторым мужчинам.
Тренера решили наказать?
Неудачный момент, когда баскетбольный мяч во время матча летит не в кольцо, а в лицо тренера.
Когда хотел попить ртом, а получилось носом
Этот мальчик хотел попить сладкой воды, но попил не сам, а со своим носом.
Фонтан вместо шорт?
Кажется, этому мужчине не обязательно было надевать шорты.
Когда хотел поесть мороженое, но его украли
Не нужно "ловить гав", когда ешь что-нибудь вкусненькое.
Она уже думает, когда его бросить
Вероятно, просто после женитьбы она сразу пойдет подавать на развод.
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