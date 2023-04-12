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Две головы, флирт обезьян и фонтан на обнаженном теле: ТОП-10 фото, сделанных в нужный момент

12 апреля 2023 20:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Подборка фото, сделанных в нужный момент – остановиться смеяться не удастся
Самые забавные фото, сделанные в нужный момент. Фото: Imgur
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Фотографии – это тот момент, который может рассмешить и напомнить о неудачном движении или выражении лица. Мы представляем топ-10 фотографий, которые были сделаны в самый нужный момент и могут повеселить.

Самые забавные фотографии, сделанные в нужный момент – в подборке Новости.LIVE.

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В жизни каждого человека есть моменты, когда он пытается что-то сделать так, чтобы другие люди этого не заметили. Но не всегда эти моменты остаются "за кулисами". Есть люди, которые способны делать фотографии в самый нужный момент.

Эти фотографии получаются довольно смешными, а иногда люди не могут понять, как можно было сделать такие кадры. Мы представляем вам топ-10 фотографий, которые были сделаны в нужный момент и могут поднять вам настроение.

Сделаю это быстренько, пока никто не видит

Это фото было сделано на свадьбе, когда дружки в красивых платьях решили быстренько почесаться, пока никто не видит. Но у них это не удалось.

Дружки на свадьбе

Кажется, его голова куда-то вонзилась

Глядя на это фото, становится непонятным, где девалась голова мужчины. Можно перепутать, что она залезла в женщину, которая стояла впереди в неудобной позе.

Упражнения в смешной позе

Самый настоящий фейл во время отдыха

У каждого бывает такое, что ломается под собой лежак, из-за чего любимый напиток тоже выливается.

Падение из лежака с любимым напитком

Кентавр, но немного в другом амплуа

Во время выступления на льду у пары бывают фейлы, когда их застают в самой забавной позе.

Неудачная поза на льду

Обезьяны умеют заигрывать с девушками

Обезьяны – это очень умные существа, умеющие показать мастер-класс некоторым мужчинам.

Обезьяны флиртуют с девушкой

Тренера решили наказать?

Неудачный момент, когда баскетбольный мяч во время матча летит не в кольцо, а в лицо тренера.

Мяч в лице тренера

Когда хотел попить ртом, а получилось носом

Этот мальчик хотел попить сладкой воды, но попил не сам, а со своим носом.
Выливка сладкого напитка в лицо

Фонтан вместо шорт?

Кажется, этому мужчине не обязательно было надевать шорты.

Фонтан прикрыл мужчине голое тело

Когда хотел поесть мороженое, но его украли

Не нужно "ловить гав", когда ешь что-нибудь вкусненькое.

Мороженое украла птица

Она уже думает, когда его бросить

Вероятно, просто после женитьбы она сразу пойдет подавать на развод.

Свадьба с неудачным моментом

Напомним, мы писали о самых забавных фотографиях любимых домашних животных.

Раньше мы рассказывали, от каких фотографий за секунду до катастрофы можно почувствовать боль.

Также мы сообщали, какие смешные фотографии стали настоящими трендами в социальных сетях.

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