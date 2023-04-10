Підбірка фото, від яких можна відчути справжній біль

Десять фото, які були зроблені за секунди до катастрофи.

В мережі показали фотографії, які були зроблені за секунди до справжньої катастрофи. Лише від одного погляду на ці знімки можна відчути справжній біль, адже можна уявити, що було з цими людьми після того, як вони зробили ці фотографії.

Які фотографії зробили люди за секунди до справжньої катастрофи – у підбірці Новини.LIVE.

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Ні для кого не секрет, що фотографії – це спосіб зафіксувати той чи інший момент, щоб потім переглянути та згадати його. Деякі фотографії налаштовують людей на хороші та приємні згадки, але є й ті, дивлячись на які по шкірі пробігають мурашки.

Деякі люди буквально мають справжні таланти робити фотографії на часі, які неможливо зробити за бажанням. Наприклад, фотографія за секунду до падіння або до справжнісінького лиха. Ми представляємо підбірку фотографій, які були зроблені за секунди до катастрофи.

Поїздка на велосипеді за секунди до падіння

Ця фотографія була зроблена за секунду до того, як жінка перечепилася через каналізаційний люк та впала на асфальт. Погодьтеся, лише від одного погляду на це фото виникають мурашки по шкірі.

Блювота собаки під час селфі

Це фото нібито спеціально підлаштовано під користувачів, але ж ні, таке зробити спеціально точно не вийде. Просто під час селфі біля жінки почав блювати її пес.

Падіння улюбленої солодощі

Таке фото викликає справжній біль у людей, адже коли падає улюблений смаколик, боляче точно стає.

Падіння з гойдалки

Падіння з гойдалки – це, мабуть, найболючіша тема для всіх людей, адже хто з нас це не робив?

Рвання сумки з продуктами

Всім відомо те почуття, коли несеш важкі пакети з продуктами додому та думаєш, чи не порвуться вони. Це фото точно знайоме кожному, хто з цим зіштовхувався.

Найнебезпечніше селфі під час матчу

Цей знімок показує весь біль жінки, в якої майже прилетів м’ячик. Дивлячись на це фото, можна відчути її біль.

Момент відкривання дієтичної кока-соли

Бідна дитина…

Спилювання дерева у свій бік

Буквально за декілька секунд цей чоловік пожалкує про те, що пиляє дерево у свій бік...

Фото за секунду до нападу дикої тварини

Таке фото точно не можна зробити спеціально, адже вже за секунду цей чоловік відчує на собі тигрячі кігті.

Епічний момент через невлучання

Цей хлопець точно не прорахував, яку відстань йому треба, щоб стрибнути у басейн.

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