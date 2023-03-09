Тарас Шевченко: меми про Кобзаря

Як українці зображували Шевченка у війну

Минуло 209 років від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Він створив для України не лише літературну спадщину, він створив образ України, пропагував її красу, любов до неї. І через роки настанови Кобзаря обізвалися у серці кожного українця.

Як за рік війни ми увіковічнили вислови Шевченка та змінили його образ — в підбірці мемів від Новини.LIVE.

З дитинства кожен українець знає Шевченка. Бо його називають класиком, його пам’ятники прикрашають великі і малі міста, його портрети є у кожній школі, його вірші цитують. Та хоч з творчістю його був знайомий кожен, Шевченка у війну стали сприймати по-іншому.

Тепер він — символ боротьби, сили і перемоги. Відомі співаки кладуть його тексти на музику, чого тільки варті "Думи" Артема Пивоварова. Його "Борітеся — поборете", "Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями", "Вражою злою кров'ю волю окропіте" — цитати, які вийшли з Кобзаря і опинилися на футболках, шевронах, білбордах.

Чого тільки був вартий образ Шевченка під пропагандистською рекламою росії. Це був знак перемоги. Шевченко став для нас пророчим, рідним і смішним.