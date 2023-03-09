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День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

9 березня 2023 08:05
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Тарас Шевченко: меми про Кобзаря
Як українці зображували Шевченка у війну
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Минуло 209 років від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Він створив для України не лише літературну спадщину, він створив образ України, пропагував її красу, любов до неї. І через роки настанови Кобзаря обізвалися у серці кожного українця. 

Як за рік війни ми увіковічнили вислови Шевченка та змінили його образ — в підбірці мемів від Новини.LIVE. 

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З дитинства кожен українець знає Шевченка. Бо його називають класиком, його пам’ятники прикрашають великі і малі міста, його портрети є у кожній школі, його вірші цитують. Та хоч з творчістю його був знайомий кожен, Шевченка у війну стали сприймати по-іншому. 

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

мем

Тепер він — символ боротьби, сили і перемоги. Відомі співаки кладуть його тексти на музику, чого тільки варті "Думи" Артема Пивоварова. Його "Борітеся — поборете", "Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями", "Вражою злою кров'ю волю окропіте" — цитати, які вийшли з Кобзаря і опинилися на футболках, шевронах, білбордах.

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

Чого тільки був вартий образ Шевченка під пропагандистською рекламою росії. Це був знак перемоги. Шевченко став для нас пророчим, рідним і смішним.

 

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