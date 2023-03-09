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День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

9 марта 2023 08:05
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Тарас Шевченко: мемы о Кобзаре
Как украинцы изображали Шевченко в войну
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Прошло 209 лет со дня рождения величайшего украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка. Он создал для Украины не только литературное наследие, он создал образ Украины, пропагандировал ее красоту, любовь к ней. И спустя годы наставления Кобзаря отозвались в сердце каждого украинца.

Как за год войны мы увековечили цитаты Шевченка и изменили его образ — в подборке мемов от Новини.LIVE.

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С детства каждый украинец знает Шевченка. Поскольку его называют классиком, его памятники украшают большие и малые города, его портреты есть в каждой школе, его стихи цитируют. Хотя с творчеством его был знаком каждый, Шевченка в войну стали воспринимать по-другому.

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

мем

Теперь он символ борьбы, силы и победы. Известные певцы кладут его тексты на музыку, чего только стоят "Думы" Артема Пивоварова. Его "Борітеся — поборете", "Кохайтеся, чорноброві, та не с москалями", "Вражою злою кров'ю волю окропіте" — цитаты, которые вышли из Кобзаря и оказались на футболках, шевронах, билбордах.

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

меми Тарас Шевченко

Чего только стоил образ Шевченка под пропагандистской рекламой россии. Это был знак победы. Шевченко стал для нас пророческим, родным и смешным.

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