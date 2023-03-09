Тарас Шевченко: мемы о Кобзаре

Как украинцы изображали Шевченко в войну

Прошло 209 лет со дня рождения величайшего украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка. Он создал для Украины не только литературное наследие, он создал образ Украины, пропагандировал ее красоту, любовь к ней. И спустя годы наставления Кобзаря отозвались в сердце каждого украинца.

Как за год войны мы увековечили цитаты Шевченка и изменили его образ — в подборке мемов от Новини.LIVE.

С детства каждый украинец знает Шевченка. Поскольку его называют классиком, его памятники украшают большие и малые города, его портреты есть в каждой школе, его стихи цитируют. Хотя с творчеством его был знаком каждый, Шевченка в войну стали воспринимать по-другому.

Теперь он символ борьбы, силы и победы. Известные певцы кладут его тексты на музыку, чего только стоят "Думы" Артема Пивоварова. Его "Борітеся — поборете", "Кохайтеся, чорноброві, та не с москалями", "Вражою злою кров'ю волю окропіте" — цитаты, которые вышли из Кобзаря и оказались на футболках, шевронах, билбордах.

Чего только стоил образ Шевченка под пропагандистской рекламой россии. Это был знак победы. Шевченко стал для нас пророческим, родным и смешным.