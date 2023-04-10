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За секунду до катастрофы..: десять фото, от которых вы почувствуете боль на себе

10 апреля 2023 20:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Подборка фото, от которых можно почувствовать настоящую боль
Десять фото, сделанных за секунды до катастрофы
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В сети показали фотографии, сделанные за секунды до настоящей катастрофы. Только от одного взгляда на эти снимки можно почувствовать настоящую боль, ведь можно представить, что было с этими людьми после того, как они сделали эти фотографии.

Какие фотографии запечатлели люди за секунды до настоящей катастрофы — в подборке Новини.LIVE.

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Ни для кого не секрет, что фотографии — это способ зафиксировать тот или иной момент, чтобы потом просмотреть и вспомнить его. Некоторые фотографии настраивают людей на хорошие и приятные воспоминания, но есть и те, смотря на которые по коже пробегают мурашки.

Некоторые люди буквально имеют настоящие таланты делать фотографии вовремя, которые невозможно сделать по желанию. Например, фотография за секунду до падения или до настоящей беды. Мы представляем подборку фотографий, сделанных за секунды до катастрофы.

Поездка на велосипеде за секунды до падения

Эта фотография была сделана за секунду до того, как женщина споткнулась через канализационный люк и упала на асфальт. Согласитесь, только от одного взгляда на это фото появляются мурашки по коже.

Момент к падению с велосипеда

Рвота собаки во время селфи

Это фото якобы специально подстроено под пользователей, но нет, такое сделать специально точно не получится. Прямо во время селфи у женщины начал рвать ее пес.

Собака наблювала прямо во время селфи

Падение любимой сладости

Такое фото вызывает настоящую боль у людей, ведь когда падает любимое лакомство, больно точно становится.

Боль от падения любимой вкусности

Падение с качелей

Падение с качелей — это, пожалуй, самая болезненная тема для всех людей, ведь кто из нас это не делал?

Момент к падению с качелей

Рвание сумки с продуктами

Всем известно то чувство, когда несешь тяжелые пакеты с продуктами домой и думаешь, не порвутся ли они. Это фото точно знакомо каждому, кто с этим сталкивался.

Как рвется пакет с продуктами

Самое опасное селфи во время матча

Этот снимок показывает всю боль женщины, в которую почти прилетел мяч. Смотря на это фото, можно почувствовать ее боль.

Девушка сделала селфи за секунду до попадания мяча в голову

Момент открывания диетической кока-солы

Бедный ребенок…

Дети неудачно открыли кока-колу

Спиливание дерева в свою сторону

Буквально через несколько секунд этот мужчина пожалеет о том, что пилит дерево в свою сторону.

Мужчина спилил дерево в свою сторону

Фото за секунду до нападения дикого животного

Такое фото точно нельзя сделать специально, ведь уже через секунду этот мужчина почувствует на себе тигровые когти.

На мужчину напал тигр

Эпический момент из-за непопадания

Этот парень точно не просчитал, какое расстояние ему нужно, чтобы прыгнуть в бассейн.

Муж упал не в бассейн, а на землю

Напомним, мы писали, какие пять популярных фильмов о финансовом кризисе следует пересмотреть каждому человеку.

Раньше мы рассказывали, как выглядят любимые домашние животные украинских звезд.

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