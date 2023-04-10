Подборка фото, от которых можно почувствовать настоящую боль

Десять фото, сделанных за секунды до катастрофы

В сети показали фотографии, сделанные за секунды до настоящей катастрофы. Только от одного взгляда на эти снимки можно почувствовать настоящую боль, ведь можно представить, что было с этими людьми после того, как они сделали эти фотографии.

Какие фотографии запечатлели люди за секунды до настоящей катастрофы — в подборке Новини.LIVE.

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Ни для кого не секрет, что фотографии — это способ зафиксировать тот или иной момент, чтобы потом просмотреть и вспомнить его. Некоторые фотографии настраивают людей на хорошие и приятные воспоминания, но есть и те, смотря на которые по коже пробегают мурашки.

Некоторые люди буквально имеют настоящие таланты делать фотографии вовремя, которые невозможно сделать по желанию. Например, фотография за секунду до падения или до настоящей беды. Мы представляем подборку фотографий, сделанных за секунды до катастрофы.

Поездка на велосипеде за секунды до падения

Эта фотография была сделана за секунду до того, как женщина споткнулась через канализационный люк и упала на асфальт. Согласитесь, только от одного взгляда на это фото появляются мурашки по коже.

Рвота собаки во время селфи

Это фото якобы специально подстроено под пользователей, но нет, такое сделать специально точно не получится. Прямо во время селфи у женщины начал рвать ее пес.

Падение любимой сладости

Такое фото вызывает настоящую боль у людей, ведь когда падает любимое лакомство, больно точно становится.

Падение с качелей

Падение с качелей — это, пожалуй, самая болезненная тема для всех людей, ведь кто из нас это не делал?

Рвание сумки с продуктами

Всем известно то чувство, когда несешь тяжелые пакеты с продуктами домой и думаешь, не порвутся ли они. Это фото точно знакомо каждому, кто с этим сталкивался.

Самое опасное селфи во время матча

Этот снимок показывает всю боль женщины, в которую почти прилетел мяч. Смотря на это фото, можно почувствовать ее боль.

Момент открывания диетической кока-солы

Бедный ребенок…

Спиливание дерева в свою сторону

Буквально через несколько секунд этот мужчина пожалеет о том, что пилит дерево в свою сторону.

Фото за секунду до нападения дикого животного

Такое фото точно нельзя сделать специально, ведь уже через секунду этот мужчина почувствует на себе тигровые когти.

Эпический момент из-за непопадания

Этот парень точно не просчитал, какое расстояние ему нужно, чтобы прыгнуть в бассейн.

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