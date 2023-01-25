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Двадцять кумедних фотографій, які стали хітами у соцмережах

25 січня 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
20 кумедних фотографій, які стали хітами у соцмережах
20 кумедних фотографій, які стали хітами у соцмережах
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Завдяки сучасним технологіям, зокрема смартфонам з камерами, можна зафіксувати цікаві та кумедні моменти. Головне, вчасно дістати девайс і натиснути на кнопку. І не забути викласти в Мережу.

Новини.LIVE покаже кумедні фото, які стали популярними у соцмережах.

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Нагадаємо, раніше ми показували десять реальних фото, на які страшно дивитися.

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