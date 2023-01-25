20 кумедних фотографій, які стали хітами у соцмережах

Завдяки сучасним технологіям, зокрема смартфонам з камерами, можна зафіксувати цікаві та кумедні моменти. Головне, вчасно дістати девайс і натиснути на кнопку. І не забути викласти в Мережу.

Новини.LIVE покаже кумедні фото, які стали популярними у соцмережах.

Щоб уже точно не переплутати

Стріт-арт

Летучий диверсант

Мама завжди "на чеку"

Здається, здалося

Фото на пам'ять

Тонкий натяк

Цікавий спорт

Автівка Спанч Боба

Коли не можеш відвикнути від старих звичок

Я художник, я так бачу

Трохи перегрівся

Цікаво, чи збулись у тих людей бажання

Надпис: "Зачинено для проведення приватного заходу. Наші вибачення"

Захист 100-го рівня

Чекає на свою Фіону

Весь біль в очах

Двійник Ісуса в Ріо-де-Жанейро

Економія електроенергії

Він просто мріяв стати перукарем

Нагадаємо, раніше ми показували десять реальних фото, на які страшно дивитися.