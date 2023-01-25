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Двадцать забавных фотографий, которые стали хитами в соцсетях

25 января 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
20 забавных фотографий, которые стали хитами в соцсетях
20 забавных фотографий, ставших хитами в соцсетях
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Благодаря современным технологиям, в частности, смартфонам с камерами, можно зафиксировать интересные и забавные моменты. Главное, вовремя достать девайс и нажать кнопку. И не забыть выложить в Сеть.

Новини.LIVE покажет забавные фото, ставшие популярными в соцсетях.

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Напомним, ранее мы показывали десять реальных фотографий, на которые страшно смотреть.

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