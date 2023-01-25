20 забавных фотографий, которые стали хитами в соцсетях

20 забавных фотографий, ставших хитами в соцсетях

Благодаря современным технологиям, в частности, смартфонам с камерами, можно зафиксировать интересные и забавные моменты. Главное, вовремя достать девайс и нажать кнопку. И не забыть выложить в Сеть.

Новини.LIVE покажет забавные фото, ставшие популярными в соцсетях.

Чтобы уж точно не перепутать

Стрит-арт

Летучий диверсант

Мама всегда "на чеку"

Кажется, показалось

Фото на память

Тонкий намек

Интересный спорт

Автомобиль Спанч Боба

Когда не можешь отвыкнуть от старых привычек

Я художник, я так вижу

Немного перегрелся

Интересно, сбылись ли у тех людей желания

Надпись: "Закрыто для проведения частного мероприятия. Наши извинения"

Защита 100-го уровня

Ждет свою Фиону

Вся боль в глазах

Двойник Иисуса в Рио-де-Жанейро

Экономия электроэнергии

Он просто мечтал стать парикмахером

Напомним, ранее мы показывали десять реальных фотографий, на которые страшно смотреть.