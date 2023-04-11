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Від сміху болітиме щелепа! Найкумедніші фото домашніх улюбленців

11 квітня 2023 20:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи бачили ви це у своїх улюбленцях – десять фото, від яких болітиме щелепа
Смішний кіт з телефоном в лапах. Фото: Comedy Pet Photography Awards
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ні для кого не секрет, що домашні улюбленці не тільки заспокоюють та відволікають від щоденних справ, а й смішать своїх господарів. Ми приготували яскраву добірку фотографій, де можна побачити найсмішніших пухнастих "друзів" у потрібний момент.

Які домашні тварини можуть насмішити своїми позами або виразами обличь — у добірці Новини.LIVE.

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Домашні тварини — це справжні друзі людини, адже лише вони можуть по-справжньому заспокоїти свого господаря. Купуючи або беручи до себе маленького пухнастого чуда, господарі ніби починають нове життя, де з’явилася ще одна "дитина".

Нерідко ці істоти можуть добряче насмішити людей своїми дивними позами або виразами обличь. А деякі господарі, при цьому, тримають телефон з камерою біля себе, аби зафіксувати якусь смішну дію або вигляд свого домашнього улюбленця.

Ми представляємо підбірку фото, де можна побачити найсмішніші моменти з життя домашніх тварин.

Кінь-посмішка

Недарма існує такий вираз "Іржати, як кінь", і це фото — тому підтвердження.

Кінь з усмішкою

Нарешті випав сніг

Прогулянка для собак — це справжнє щастя, особливо коли випадає перший сніг надворі.

Собака у снігу

Дружба котів та собак

Хто сказав, що коти не можуть жити із собаками?

Кіт та собака

Прогулянка собак в осінніх листях

Не тільки зимою домашні улюбленці полюбляють бігати надворі, коли випав перший сніг. Це фото точно показує, наскільки собаки люблять бігати по осінньому листі.

Собака в осінньому листі

Посмішка собак — як окремий вид мистецтва

Рідко можна впіймати момент, коли собака показує свою посмішку, але комусь це, все ж таки, вдалося.

Усмішка собаки

Втомлений кіт

Недарма кажуть, що коти більше люблять пасивний спосіб життя…

Кіт розлігся

Кіт з язиком

Коти мають звичку ображатися на господарів, але робити це, висовуючи язик, вдається не всім.

Кіт витягнув язика

Кіт під ковдрою

Якщо встати зі свого місця, можна потім його не зайняти, адже знайдеться той, хто це зробить за вас.

Кіт лежить під ковдрою

Курчата дивляться на матір

Фото, дивлячись на яке можна навіть пустити сльозу, адже милішого фото точно не можна знайти.

Курчата дивляться на курку

Собака зі смішним м’ячом

Собаки — це саме ті тварини, які дуже люблять ганяти із м’ячом по хаті або подвір’ю, приносячи його господарям у зубах.

Собака тримає смішний м'яч у роті

Нагадаємо, ми писали, які фотографії стали хітовими знімками у соціальних мережах.

Раніше ми розповідали, які фотографії зі смішними котами здатні викликати посмішку на обличчі.

Також ми повідомляли, що чоловік із зоотаксі показав смішні фото домашніх тварин у машині.

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