Видели ли вы это у своих любимцев – десять фото, от которых будет болеть челюсть

Смешная кошка с телефоном в лапах. Фото: Comedy Pet Photography Awards

Ни для кого не секрет, что домашние питомцы не только успокаивают и отвлекают от ежедневных дел, но и смешат своих хозяев. Мы приготовили яркую подборку фотографий, где можно увидеть самых смешных пушистых "друзей" в нужный момент.

Какие животные могут насмешить своими позами или выражениями лиц — в подборке Новости.LIVE.

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Домашние животные — это настоящие друзья человека, ведь только они могут по-настоящему успокоить своего хозяина. Покупая или принимая к себе маленького пушистого чуда, хозяева будто начинают новую жизнь, где появился еще один "ребенок".

Нередко эти существа могут изрядно насмешить людей своими странными позами или выражениями лиц. А некоторые хозяева, при этом, держат телефон с камерой возле себя, чтобы зафиксировать какое-нибудь смешное действие или вид своего домашнего питомца.

Мы представляем подборку фото, где можно увидеть самые смешные моменты из жизни домашних животных.

Лошадь-улыбка

Недаром существует такое выражение "Ржать, как конь", и это фото — тому подтверждение.

Наконец выпал снег

Прогулка для собак — это настоящее счастье, особенно, когда выпадает первый снег на улице.

Дружба кошек и собак

Кто сказал, что кошки не могут жить с собаками?

Прогулка собак в осенних листьях

Не только зимой домашние любимцы любят бегать по улице, когда выпал первый снег. Это фото точно показывает, насколько собаки любят бегать по осенним листьям.

Улыбка собак — как отдельный вид искусства

Редко можно поймать момент, когда собака показывает свою улыбку, но кому-то это все же удалось.

Уставший кот

Недаром говорят, что кошки больше любят пассивный образ жизни.

Кот с языком

Кошки имеют привычку обижаться на хозяев, но делать это, выдвигая язык, удается не всем.

Кот под одеялом

Если встать со своего места, можно потом его не занять, ведь найдется тот, кто сделает это за вас.

Цыплята смотрят на мать

Фото, глядя на которое можно даже пустить слезу, ведь более милого фото точно нельзя найти.

Собака со смешным мячом

Собаки — это именно те животные, которые очень любят гонять с мячом по дому или двору, принося его хозяевам в зубах.

Напомним, мы писали, какие фотографии стали хитовыми снимками в социальных сетях.

Раньше мы рассказывали, какие фотографии со смешными котами способны вызвать улыбку на лице.

Также мы сообщали, что мужчина из зоотакси показал смешные фото домашних животных в машине.