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Лінь — двигун прогресу: курйозні фото людей, які претендують на звання "найледачішого генія"

18 квітня 2023 22:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Курйозні фото людей, які довели, що лінь — двигун прогресу
Курйозні фото лінивих людей. Фото: sadanduseless.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Ці люди точно можуть назвати себе енергоощадними, адже їм настільки лінь робити звичайні речі, що вони винайшли божевільні лайфхаки аби полегшити собі життя. І це справді смішно!

Насолоджуйтесь курйозними знімками, які опублікував портал Sadanduseless. Вони точно підіймуть вам настрій та доведуть, лінь може бути двигуном прогресу. Принаймні трішки. 

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Коли не хочеш зайвий раз ходити за чужими дорученнями 

Одна з користувачок соцмереж поділилася смішним фото. Вона розповіла, що попросила маму принести зарядний пристрій на другий поверх. Вона сказала покликати собаку. 

 

Коли ти лінивий, але винахідливий: курйозні фото
Коли ти лінивий, але винахідливий: курйозні фото. Фото: sadanduseless.com

Коли тобі лінь багато часу проводити на кухні 

Цей хлопець придумав, як спостерігати за водою на плиті та продовжувати дивитися телевізор в іншій кімнаті. 

 

Найсмішніше фото лінивої, але винахідливої людини
Найсмішніше фото лінивої, але винахідливої людини. Фото: sadanduseless.com 

Коли ти майстер виплутуватися зі складних ситуацій 

Цей чоловік забув вдома навушники, але придумав, як можна розмовляти телефоном й мати при цьому вільні руки. 

 

Смішні фото людей, які придумали вихід із ситуації
Смішні фото людей, які придумали вихід із ситуації. Фото: sadanduseless.com 

Коли лінь тримати телефон в руках

Дуже зручний спосіб дивитися серіали на телефоні!

 

Найсмішніше фото лінивої, але винахідливої людини
Найсмішніше фото лінивої, але винахідливої людини. Фото: sadanduseless.com 

Поєднати приємне з корисним 

Цей чоловік придумав, як відпочити самому й при цьому розважити свою доньку. Тільки татко міг таке придумати!

 

Смішні фото людей, які придумали вихід із ситуації
Смішні фото людей, які придумали вихід із ситуації. Фото: sadanduseless.com

Що ви знаєте про черги?

Не знаємо, як довго ця жіночка простояла в черзі. Але вона знайшла вихід, як сильно не втомлюватися. 

 

Коли лінь стояти в черзі: курйозне фото
Коли лінь стояти в черзі: курйозне фото. Фото: sadanduseless.com

Коли ти працівник року 

Буває, коли вам хочеться спати прямо посеред робочого дня? Цей чоловік знайшов креативний вихід з ситуації. 

 

Курйозні фото лінивих людей
Курйозні фото лінивих людей. Фото: sadanduseless.com

Коли втомився стояти в натовпі

Так ось для чого потрібна селфіпалка, виявляється! А як ви ходите на фестивалі та концерти?

 

Смішні фото людей, які придумали вихід із ситуації
Смішні фото людей, які придумали вихід із ситуації. Фото: sadanduseless.com

З днем народження, Ісус 

Коли лінь готуватися до Різдва, але нещодавно відсвяткував власне день народження. 

 

Курйозні фото лінивих людей
Курйозні фото лінивих людей. Фото: sadanduseless.com

Коли нарешті найшов того, хто буде вмикати світло 

Але у цього способу є свої недоліки...

 

Курйозні фото лінивих людей
Курйозні фото лінивих людей. Фото: sadanduseless.com

Можна зробити висновок, якби існувала Нобелівська премія за речі, створені під впливом ліні, то ці б люди точно стали б лауреатами!

Нагадаємо, ми ділилися найсмішнішими фото дітей, які втомилися від дистанційного навчання. Дистанційне навчання сьогодні виклик не тільки для вчителів та батьків, а й для малечі.

Раніше Новини.LIVE показували кумедні фото з життя людей, які стали популярними у соцмережах.

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