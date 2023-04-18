Курйозні фото людей, які довели, що лінь — двигун прогресу

Лінь — двигун прогресу: курйозні фото людей, які претендують на звання "найледачішого генія"
Ці люди точно можуть назвати себе енергоощадними, адже їм настільки лінь робити звичайні речі, що вони винайшли божевільні лайфхаки аби полегшити собі життя. І це справді смішно!
Насолоджуйтесь курйозними знімками, які опублікував портал Sadanduseless. Вони точно підіймуть вам настрій та доведуть, лінь може бути двигуном прогресу. Принаймні трішки.
Коли не хочеш зайвий раз ходити за чужими дорученнями
Одна з користувачок соцмереж поділилася смішним фото. Вона розповіла, що попросила маму принести зарядний пристрій на другий поверх. Вона сказала покликати собаку.
Коли тобі лінь багато часу проводити на кухні
Цей хлопець придумав, як спостерігати за водою на плиті та продовжувати дивитися телевізор в іншій кімнаті.
Коли ти майстер виплутуватися зі складних ситуацій
Цей чоловік забув вдома навушники, але придумав, як можна розмовляти телефоном й мати при цьому вільні руки.
Коли лінь тримати телефон в руках
Дуже зручний спосіб дивитися серіали на телефоні!
Поєднати приємне з корисним
Цей чоловік придумав, як відпочити самому й при цьому розважити свою доньку. Тільки татко міг таке придумати!
Що ви знаєте про черги?
Не знаємо, як довго ця жіночка простояла в черзі. Але вона знайшла вихід, як сильно не втомлюватися.
Коли ти працівник року
Буває, коли вам хочеться спати прямо посеред робочого дня? Цей чоловік знайшов креативний вихід з ситуації.
Коли втомився стояти в натовпі
Так ось для чого потрібна селфіпалка, виявляється! А як ви ходите на фестивалі та концерти?
З днем народження, Ісус
Коли лінь готуватися до Різдва, але нещодавно відсвяткував власне день народження.
Коли нарешті найшов того, хто буде вмикати світло
Але у цього способу є свої недоліки...
Можна зробити висновок, якби існувала Нобелівська премія за речі, створені під впливом ліні, то ці б люди точно стали б лауреатами!
Нагадаємо, ми ділилися найсмішнішими фото дітей, які втомилися від дистанційного навчання. Дистанційне навчання сьогодні виклик не тільки для вчителів та батьків, а й для малечі.
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