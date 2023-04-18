Курйозні фото людей, які довели, що лінь — двигун прогресу

Курйозні фото лінивих людей. Фото: sadanduseless.com

Ці люди точно можуть назвати себе енергоощадними, адже їм настільки лінь робити звичайні речі, що вони винайшли божевільні лайфхаки аби полегшити собі життя. І це справді смішно!

Насолоджуйтесь курйозними знімками, які опублікував портал Sadanduseless. Вони точно підіймуть вам настрій та доведуть, лінь може бути двигуном прогресу. Принаймні трішки.

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Одна з користувачок соцмереж поділилася смішним фото. Вона розповіла, що попросила маму принести зарядний пристрій на другий поверх. Вона сказала покликати собаку.

Коли ти лінивий, але винахідливий: курйозні фото. Фото: sadanduseless.com

Коли тобі лінь багато часу проводити на кухні

Цей хлопець придумав, як спостерігати за водою на плиті та продовжувати дивитися телевізор в іншій кімнаті.

Найсмішніше фото лінивої, але винахідливої людини. Фото: sadanduseless.com

Коли ти майстер виплутуватися зі складних ситуацій

Цей чоловік забув вдома навушники, але придумав, як можна розмовляти телефоном й мати при цьому вільні руки.

Смішні фото людей, які придумали вихід із ситуації. Фото: sadanduseless.com

Коли лінь тримати телефон в руках

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Найсмішніше фото лінивої, але винахідливої людини. Фото: sadanduseless.com

Поєднати приємне з корисним

Цей чоловік придумав, як відпочити самому й при цьому розважити свою доньку. Тільки татко міг таке придумати!

Смішні фото людей, які придумали вихід із ситуації. Фото: sadanduseless.com

Що ви знаєте про черги?

Не знаємо, як довго ця жіночка простояла в черзі. Але вона знайшла вихід, як сильно не втомлюватися.

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Курйозні фото лінивих людей. Фото: sadanduseless.com

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Смішні фото людей, які придумали вихід із ситуації. Фото: sadanduseless.com

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Коли лінь готуватися до Різдва, але нещодавно відсвяткував власне день народження.

Курйозні фото лінивих людей. Фото: sadanduseless.com

Коли нарешті найшов того, хто буде вмикати світло

Але у цього способу є свої недоліки...

Курйозні фото лінивих людей. Фото: sadanduseless.com

Можна зробити висновок, якби існувала Нобелівська премія за речі, створені під впливом ліні, то ці б люди точно стали б лауреатами!

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