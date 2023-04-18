Курьезные фото людей, доказавших, что лень — двигатель прогресса

Курьезные фото ленивых людей. Фото: sadanduseless.com

Эти люди точно могут назвать себя энергосберегающими, ведь им настолько лень делать обычные вещи, что они изобрели безумные лайфхаки, чтобы облегчить себе жизнь. И это действительно смешно!

Наслаждайтесь курьезными снимками, опубликованными порталом Sadanduseless. Они точно поднимут вам настроение и докажут, лень может быть двигателем прогресса. По крайней мере, немного.

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Когда ты ленив, но находчив: курьезные фото. Фото: sadanduseless.com

Когда тебе лень много времени проводить на кухне

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Самое смешное фото ленивого, но изобретательного человека. Фото: sadanduseless.com

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Смешные фото людей, придумавших выход из ситуации. Фото: sadanduseless.com

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Самое смешное фото ленивого, но изобретательного человека. Фото: sadanduseless.com

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Смешные фото людей, придумавших выход из ситуации. Фото: sadanduseless.com

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Курьезные фото ленивых людей. Фото: sadanduseless.com

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Смешные фото людей, придумавших выход из ситуации. Фото: sadanduseless.com

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Курьезные фото ленивых людей. Фото: sadanduseless.com

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Курьезные фото ленивых людей. Фото: sadanduseless.com

Можно заключить, если бы существовала Нобелевская премия за вещи, созданные под влиянием лени, то эти люди точно стали бы лауреатами!

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