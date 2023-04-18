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Лень — двигатель прогресса: курьезные фото людей, претендующих на звание "самого ленивого гения"

18 апреля 2023 22:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Курьезные фото людей, доказавших, что лень — двигатель прогресса
Курьезные фото ленивых людей. Фото: sadanduseless.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Эти люди точно могут назвать себя энергосберегающими, ведь им настолько лень делать обычные вещи, что они изобрели безумные лайфхаки, чтобы облегчить себе жизнь. И это действительно смешно!

Наслаждайтесь курьезными снимками, опубликованными порталом Sadanduseless. Они точно поднимут вам настроение и докажут, лень может быть двигателем прогресса. По крайней мере, немного.

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Одна из пользовательниц соцсетей поделилась смешным фото. Она рассказала, что попросила маму принести зарядное устройство на второй этаж. Та сказала позвать собаку.

 

Когда ты ленив, но находчив: курьезные фото
Когда ты ленив, но находчив: курьезные фото. Фото: sadanduseless.com

Когда тебе лень много времени проводить на кухне

Этот парень придумал как наблюдать за водой на плите и продолжать смотреть телевизор в другой комнате.

 

Самое смешное фото ленивого, но изобретательного человека
Самое смешное фото ленивого, но изобретательного человека. Фото: sadanduseless.com

Когда ты мастер выпутываешься из сложных ситуаций

Этот мужчина забыл дома наушники, но придумал, как можно разговаривать по телефону и иметь при этом свободные руки.

 

Смешные фото людей, придумавших выход из ситуации
Смешные фото людей, придумавших выход из ситуации. Фото: sadanduseless.com

Когда лень держать телефон в руках

Очень удобный способ смотреть сериалы на телефоне!

 

Самое смешное фото ленивого, но изобретательного человека
Самое смешное фото ленивого, но изобретательного человека. Фото: sadanduseless.com

Совместить приятное с полезным

Этот мужчина придумал, как отдохнуть самому и при этом развлечь свою дочь. Только отец мог такое придумать!

 

Смешные фото людей, придумавших выход из ситуации
Смешные фото людей, придумавших выход из ситуации. Фото: sadanduseless.com

Что вы знаете об очередях?

Не знаем, как долго эта женщина простояла в очереди. Но она нашла выход, как сильно не уставать.

 

Когда лень стоять в очереди: курьезное фото
Когда лень стоять в очереди: курьезное фото. Фото: sadanduseless.com

Когда ты работник года

Бывает, когда вам хочется спать прямо посреди рабочего дня? Этот мужчина нашел креативный выход из ситуации.

 

Курьезные фото ленивых людей
Курьезные фото ленивых людей. Фото: sadanduseless.com

Когда устал стоять в толпе

Так вот для чего нужна селфипалка, оказывается! А как вы ходите на фестивали и концерты?

 

Смешные фото людей, придумавших выход из ситуации
Смешные фото людей, придумавших выход из ситуации. Фото: sadanduseless.com

С днем рождения Иисус

Когда лень готовиться к Рождеству, но недавно отпраздновал свой день рождения.

 

Курьезные фото ленивых людей
Курьезные фото ленивых людей. Фото: sadanduseless.com

Когда наконец-то нашел того, кто будет включать свет

Но у этого способа есть свои недостатки...

 

Курьезные фото ленивых людей
Курьезные фото ленивых людей. Фото: sadanduseless.com

Можно заключить, если бы существовала Нобелевская премия за вещи, созданные под влиянием лени, то эти люди точно стали бы лауреатами!

Напомним, мы делились самыми смешными фото детей, уставших от дистанционного обучения. Дистанционное обучение сегодня вызов не только для учителей и родителей, но и для малышей.

Ранее Новини.LIVE показывали забавные фото из жизни людей, ставших популярными в соцсетях.

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