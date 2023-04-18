Курьезные фото людей, доказавших, что лень — двигатель прогресса

Лень — двигатель прогресса: курьезные фото людей, претендующих на звание "самого ленивого гения"
Эти люди точно могут назвать себя энергосберегающими, ведь им настолько лень делать обычные вещи, что они изобрели безумные лайфхаки, чтобы облегчить себе жизнь. И это действительно смешно!
Наслаждайтесь курьезными снимками, опубликованными порталом Sadanduseless. Они точно поднимут вам настроение и докажут, лень может быть двигателем прогресса. По крайней мере, немного.
Когда не хочешь лишний раз ходить по чужим поручениям
Одна из пользовательниц соцсетей поделилась смешным фото. Она рассказала, что попросила маму принести зарядное устройство на второй этаж. Та сказала позвать собаку.
Когда тебе лень много времени проводить на кухне
Этот парень придумал как наблюдать за водой на плите и продолжать смотреть телевизор в другой комнате.
Когда ты мастер выпутываешься из сложных ситуаций
Этот мужчина забыл дома наушники, но придумал, как можно разговаривать по телефону и иметь при этом свободные руки.
Когда лень держать телефон в руках
Очень удобный способ смотреть сериалы на телефоне!
Совместить приятное с полезным
Этот мужчина придумал, как отдохнуть самому и при этом развлечь свою дочь. Только отец мог такое придумать!
Что вы знаете об очередях?
Не знаем, как долго эта женщина простояла в очереди. Но она нашла выход, как сильно не уставать.
Когда ты работник года
Бывает, когда вам хочется спать прямо посреди рабочего дня? Этот мужчина нашел креативный выход из ситуации.
Когда устал стоять в толпе
Так вот для чего нужна селфипалка, оказывается! А как вы ходите на фестивали и концерты?
С днем рождения Иисус
Когда лень готовиться к Рождеству, но недавно отпраздновал свой день рождения.
Когда наконец-то нашел того, кто будет включать свет
Но у этого способа есть свои недостатки...
Можно заключить, если бы существовала Нобелевская премия за вещи, созданные под влиянием лени, то эти люди точно стали бы лауреатами!
Напомним, мы делились самыми смешными фото детей, уставших от дистанционного обучения. Дистанционное обучение сегодня вызов не только для учителей и родителей, но и для малышей.
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