Штрафи в Польщі: за що можна отримати

За що у Польщі можна отримати штраф? Фото: Pexels

Нині в Польщі перебувають мільйони українців. Якщо ви зараз саме в евакуації чи на заробітках або ж плануєте туди поїхати, то вам точно варто знати як правильно переходити в цій країні дорогу для того, аби не заробити штраф.

Про це пише Yavp.pl.

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За це вам "вліплять" штраф у 50 злотих

Якщо ви не хочете сплатити 50 злотих, то пам'ятайте, що в Польщі можна ходити виключно по тротуару чи пішохідній доріжці (якщо її немає — то зліва по узбіччю дороги). Також тут не можна порушувати правила перетину велодоріжок чи ходити по них якщо поруч є пішохідна дорога.

Крім цього також не варто ходити по коліях, переходити дорогу в місці, відокремленому від тротуару перешкодою чи ігнорувати вимоги дорожніх знаків, які регулюють рух пішоходів.

50 злотих доведеться сплатити й в тому випадку, якщо ви:

• виходите на колію чи проїзну частину не з тротуару,

• переходите дорогу з обмеженою видимістю в місті чи селі,

• перебігаєте дорогу чи навіть зупиняєтеся або уповільнюєтесь на пішохідному переході без видимих на те причин.

Не робіть цього, інакше сплатите 100 чи 150 злотих

Якщо ви рухаєтеся по проїзній частині чи навіть по безлюдній дорозі далеко від населеного пункту після сутінок без світловідбивних елементів на одязі, то вам доведеться сплатити 100 злотих. Також не варто переходити дорогу в місцях з обмеженою видимістю на незабудованій території.

В Польщі дорогу потрібно переходити тільки за правилами. Фото: Pexels

Виходити на дорогу прямо перед транспортним засобом, який їде дорогою — заборонено. За це доведеться сплатити 150 злотих. Втім, якщо водієві довелося швидко загальмувати і це завдасть шкоди здоров’ю — його чи пасажирів, то штраф збільшиться до 1150 злотих!

200-300 злотих

Якщо ви вистрибнете на дорогу прямо перед автомобілем, то доведеться віддати 200 злотих. Скільки ж доведеться сплатити в тому разі, якщо ви не просто вистрибнете, а зробите це зненацька — з-за кутка чи з-за іншого автомобіля. Ще більший штраф чекає на фанатів розмов телефоном "на ходу" та любителів позалипати в телефон на пішохідному переході — їм доведеться поповнити бюджет Польщі аж на 300 злотих.

2000 тисячі злотих за біганину по коліях

Якщо ви вийдете на дорогу, коли напівшлагбауми чи шлагбауми почали опускатися, чи вже опущені, або ж у групі інших пішоходів спробуєте перейти залізничний переїзд всупереч сигналу світлофора чи спеціальних механізмів, що проблискують чи мигтять червоним, то доведеться віддати всю польську "неофіційну" мінімалку — 2000 злотих. До речі, недавно ми також писали про "проблемні" ситуації.