Шахраї на відпочинку: як вберегти свої кошти

Туристи нерідко стають жертвами шахраїв. Фото: УНІАН

Сезон відпусток і поїздок розпочнеться зовсім скоро. Для шахраїв — це золотий час, адже на відпочинку туристів шукати найлегше. Зловмисники останінм часом вигадують різноманітні схеми видурювання коштів.

Експерт з подорожей, засновник компанії Panache Cruises Джеймс Коул розповів про найпоширеніші схеми шахрайства, на які слід звернути увагу туристам, вирушаючи у відпустку в популярні туристичні міста. ПРо це пише видання Express.

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Шахрайство з банкоматами

Шахраї все частіше використовують скімінг кредитних карток. Тож завжди будьте обережні, коли хтось підходить до вас біля банкомату.

Зазвичай шахраї роблять вигляд, що допомагають вам уникнути комісій місцевих банків, але насправді вони хочуть використовувати скімер для карт, щоб отримати дані вашої картки. У них часто є співучасник, який чекає в черзі до банкомату та заохочуватиме вас робити те, що каже шахрай.

Несправжні поліціянти

Шахраї переодягаються в поліцейських, підходять до туристів і просять пред'явити документи. При цьому вони можуть виявити якесь правопорушення, за яке стягнуть штраф собі в кишеню.

Забруднити туриста

Схема працює так: один "випадково" забруднює туриста, наприклад, морозивом чи напоєм, а інший пропонує допомогу, водночас "вимітаючи" з кишень жертви все, що може.

Фейкові таксі

Очевидно, що аферисти не працюють в жодних службах таксі, а нібито "самі на себе". Такі "таксисти" справді довезуть вас до місця призначення, проте шахрайство полягає в тому, що заплатите ви в кілька разів дорожче.

Пропонують зробити світлину

Шахраї пропонують зробити фото. Він бере ваш телефон або фотоапарат, нібито робить знімок і просто тікає з технікою в руках. Згодом ваш гаджет продадуть на місцевому ринку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує захистити громадян від кібершахрайства. Для цього запустили масштабну інформаційну кампанію "#ШахрайГудбай".