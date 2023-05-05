Мошенники на отдыхе: как уберечь свои средства

Туристы нередко становятся жертвами мошенников. Фото: УНИАН

Сезон отпусков и поездок начнется совсем скоро. Для мошенников — это золотое время, ведь на отдыхе туристов искать легче всего. Злоумышленники в последнее время придумывают разнообразные схемы выманивания средств.

Эксперт по путешествиям, основатель компании Panache Cruises Джеймс Коул рассказал о самых распространенных схемах мошенничества, на которые следует обратить внимание туристам, отправляясь в отпуск в популярные туристические города. Об этом пишет издание Express.

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Мошенничество с банкоматами

Мошенники все чаще используют скимминг кредитных карт. Так что всегда будьте осторожны, когда кто-то подходит к вам возле банкомата.

Обычно мошенники делают вид, что помогают вам избежать комиссий местных банков, но на самом деле они хотят использовать скиммер для карт, чтобы получить данные вашей карты. У них часто есть соучастник, ожидающий в очереди в банкомат и поощряющий вас делать то, что говорит мошенник.

Ненастоящие полицейские

Мошенники переодеваются в полицейских, подходят к туристам и просят предъявить документы. При этом они могут выявить какое-либо правонарушение, за которое кладут штраф себе в карман.

Загрязнить туриста

Схема работает так: один "случайно" загрязняет туриста, например, мороженым или напитком, а другой предлагает помощь, одновременно "выметая" из карманов жертвы все, что может.

Фейковые такси

Очевидно, что аферисты не работают ни в каких службах такси, а якобы "сами на себя". Такие "таксисты" действительно довезут вас до места назначения, однако мошенничество заключается в том, что вы заплатите в несколько раз дороже.

Предлагают сделать фотографию

Мошенники предлагают сделать фото. Он берет ваш телефон или фотоаппарат, якобы делает снимок и просто сбегает с техникой в руках. Со временем ваш гаджет будет продан на местном рынке.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует оградить граждан от кибермошенничества. Для этого запустили масштабную информационную кампанию "ШахрайГудбай".