Штрафы в Польше: за что можно получить

За что в Польше можно получить штраф? Фото: Pexels

В настоящее время в Польше находятся миллионы украинцев. Если вы сейчас именно в эвакуации или на заработках, или планируете туда поехать, то вам точно стоит знать как правильно переходить в этой стране дорогу для того, чтобы не заработать штраф.

Об этом пишет Yavp.pl.

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За это вам "влепят" штраф в 50 злотых

Если вы не хотите оплатить 50 злотых, то помните, что в Польше можно ходить исключительно по тротуару или по пешеходной дорожке (если ее нет — то слева по обочине дороги). Также здесь нельзя нарушать правила пересечения велодорожек или ходить по ним, если рядом есть пешеходная дорога.

Кроме этого также не стоит ходить по путям, переходить дорогу в месте, отделенном от тротуара препятствием или игнорировать требования дорожных знаков, регулирующих движение пешеходов.

50 злотых придется заплатить и в том случае, если вы:

• выходите на путь или проезжую часть не из тротуара;

• переходите дорогу с ограниченной видимостью в городе или селе;

• перебегаете дорогу или даже останавливаетесь, или замедляетесь на пешеходном переходе без видимых причин.

Не делайте этого, иначе оплатите 100 или 150 злотых

Если вы двигаетесь по проезжей части или даже по безлюдной дороге вдали от населенного пункта после сумерек без световозвращающих элементов на одежде, то вам придется оплатить 100 злотых. Также не следует переходить дорогу в местах с ограниченной видимостью на незастроенной территории.

В Польше дорогу нужно переходить только по правилам. Фото: Pexels

Выходить на дорогу прямо перед едущим по дороге транспортным средством — запрещено. За это придется заплатить 150 злотых. Впрочем, если водителю пришлось быстро затормозить и это нанесет вред здоровью — его или пассажиров, то штраф увеличится до 1150 злотых!

200-300 злотых

Если вы выпрыгнете на дорогу прямо перед автомобилем, придется отдать 200 злотых. Сколько же придется заплатить в том случае, если вы не просто выпрыгнете, а сделаете это неожиданно — из-за угла или другого автомобиля. Еще больший штраф ждет фанатов разговоров по телефону "на ходу" и любителей залипать в телефон на пешеходном переходе — им придется пополнить бюджет Польши на 300 злотых.

2000 тысяч злотых за беготню по путям

Если вы выйдете на дорогу, когда полушлагбаумы или шлагбаумы начали опускаться, или уже опущены, или же в группе других пешеходов попытаетесь перейти железнодорожный переезд вопреки сигналу светофора или специальных механизмов, проблескивающих или мелькающих красным, то придется отдать всю польскую "неофициальную" 2000 злотых. Кстати, недавно мы также писали о "проблемных" ситуациях.