Малі міста Польщі: топ-5

Малі міста Польщі: Решель. Фото: Pexels

Зазвичай туристи та біженці, що мають змогу подорожувати, обирають для цього найбільші міста країн, в яких опиняються. Втім, поза зонами "мільйонників" теж можна знайти чимало цікавого. Сьогодні розповімо про 5 найцікавіших маленьких містечок Польщі, до яких точно варто поїхати.

Про це пише Yavp.pl.

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5.Бистриця Клодзька

В кожній країні має бути своє містечко із безліччю старовини, красу якої підкреслює мальовнича річка, і Польша — це не виняток. Бистриця Клодзька — це багатоповерхове місто, де старовинні будівлі, середньовічні стіни та вежі нависають над водоймами як гірські громади над рікою. Бистриця дуже нагадує типове італійське містечко середньовічної конструкції, тому сюди часто приїздять не тільки туристи, але й поляки. Пройдіться по головній вулиці міста, роздивіться старовинну кладку міських стін та помилуйтеся чарівними вежами, наприклад — Водяна брама та Вежа Клодзко. Не забудьте також побувати біля площі Малий Ринок та міської ратуші — тут є на що подивитися.

Хойніце. Фото: Wikimedia Commons

4.Хойніце

Одна із найцікавіших пам’яток Хойніце — це величезна ринкова площа зі старовинними різноколірними кам’яницями. До слова, в той час, як кам’яниці в центрі Варшави повністю адаптовані до очікувань туристів — відновлені та пофарбовані в різні кольори, у малих польських містах ще можна знайти автентичну старовинну забудову.

Ще одна цікава пам’ятка Хойніце — це ратуша в неоготичному стилі з неймовірними вітражами. Якщо ви любите гуляти поруч із готичними соборами, то вам точно варто це побачити. Також варто відвідати Члуховську браму, міські мури та кілька старовинних костелів, зокрема — базиліку Усікновення голови св. Івана Хрестителя.

3.Тикоцін

Тікоцин. Фото: Wikimedia Commons

Місто на річці Нарев — це скринька, що ховає безліч скарбів. Тут збереглося більше сотні історичних пам'яток, в тому числі — колишнє єврейське містечко та міський комплекс Підляшшя. Не забудьте побувати у Великій синагозі, де можна побачити як жили й молилися євреї минулого, а також — реконструйований замок часів Зигмунта Августа з вежами й підземеллями. До речі, тут щороку влаштовують історичні реконструкції — розклад можна знайти на сайті пам’ятки. Найцікавіше — якщо ви колись мріяли переночувати в замку, то неодмінно зупиніться у готелі при колишній резиденції Августина!

2.Супрасль

Палац у Супраслі. Фото: Wikimesia Commons

Супрасль — це курортне місто серед лісів Кищинської пущі, усіяної природними заповідниками. Засноване 500 років тому як помешкання для православних ченців воно розрослося до справжнього курортного центру. Тут ви можете побачити схожий на середньовічний замок монастир Благовіщення Пресвятої Богородиці та св. Апостола Іоанна Богослова 16 століття у готико-візантійському стилі.

1.Решель

Решель. Фото: Wikimedia Commons

Решель першим із польських міст приєднався до Циттаслова — міжнародної асоціації міст, що наголошує на активному відпочинку, екології та мирі. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче втекти від гамору, шуму та ритму великого міста. Якщо ви вирішили приїхати сюди, то відвідайте замок вармінських єпископів, готичний костел св. Петра й Павла з оглядовою терасою та вежі й підземелля місцевих замків.

До слова, раніше ми писали про те, що в Польщі є містечко, всі жителі якого живуть на одній вулиці.