У Польщі існує село, де люди живуть на одній вулиці: унікальні фото з висоти пташиного польоту
У мережі зʼявились фото незвичного села в Польщі, де люди живуть на одній вулиці. Фото відразу розлетілись та стали вірусними.
Фото незвичайного села в Польщі опублікували у Twitter.
واحدة من أجمل المدن الريفية في العالم مدينة "Sułoszowa" في بولندا، ويعيش سكان هذه المدينة جميعهم في شارع واحد. pic.twitter.com/VTfkXkXixq— هوميروس (@SHE5WN6ON1) April 16, 2023
Що відомо
Чарівне село в Польщі, що дістало назву Сулошова, розташоване за 29 кілометрів від адміністративного центру міста Кракова. Місцину називають "маленькою Тосканою" — усе через неординарне планування.
One single street, 6000 residents! Welcome to Suloszowa, a village in southern Poland 🇵🇱 pic.twitter.com/IYCjH7rPj2— Thinking Humanity (@ThinkingHumanit) April 14, 2023
Тут усі будинки знаходяться на одній вулиці, яка простяглась уздовж девʼяти кілометрів. Односельчани мають однакову адресу, різниця тільки в номері будинку. Це найдовша сільська вулиця у Польщі.
Станом на 2017 рік у Сулошова проживали 6 819 осіб — дані Національного перепису населення та житлового фонду.
Нагадамо, раніше ми писали, що Польща поновила транзит продовольства з України. Як зазначається, митні органи Польщі проводитимуть митне оформлення агропродукції, що заборонена до імпорту на територію країни та прямує в режимі транзиту. Це можливо виключно за наявності митної декларації.
А також Польща запропонувала нові санкції проти РФ, а саме: заборону на імпорт трубопровідної нафти та алмазів.