Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow У Польщі існує село, де люди живуть на одній вулиці: унікальні фото з висоти пташиного польоту arrow

У Польщі існує село, де люди живуть на одній вулиці: унікальні фото з висоти пташиного польоту

23 квітня 2023 11:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Польщі існує село, де люди живуть на одній вулиці: унікальні фото з висоти пташиного польоту
Село Сулошова в Польщі, де людить живуть на одній 9-кілометровій вулиці. Фото: Twitter/هوميروس
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У мережі зʼявились фото незвичного села в Польщі, де люди живуть на одній вулиці. Фото відразу розлетілись та стали вірусними.

Фото незвичайного села в Польщі опублікували у Twitter

Читайте також:

Що відомо

Чарівне село в Польщі, що дістало назву Сулошова, розташоване за 29 кілометрів від адміністративного центру міста Кракова. Місцину називають "маленькою Тосканою" — усе через неординарне планування.

Тут усі будинки знаходяться на одній вулиці, яка простяглась уздовж девʼяти кілометрів. Односельчани мають однакову адресу, різниця тільки в номері будинку. Це найдовша сільська вулиця у Польщі.

Станом на 2017 рік у Сулошова проживали 6 819 осіб — дані Національного перепису населення та житлового фонду.

Нагадамо, раніше ми писали, що Польща поновила транзит продовольства з України. Як зазначається, митні органи Польщі проводитимуть митне оформлення агропродукції, що заборонена до імпорту на територію країни та прямує в режимі транзиту. Це можливо виключно за наявності митної декларації.

А також Польща запропонувала нові санкції проти РФ, а саме: заборону на імпорт трубопровідної нафти та алмазів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB