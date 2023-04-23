У Польщі існує село, де люди живуть на одній вулиці: унікальні фото з висоти пташиного польоту

Село Сулошова в Польщі, де людить живуть на одній 9-кілометровій вулиці. Фото: Twitter/هوميروس

У мережі зʼявились фото незвичного села в Польщі, де люди живуть на одній вулиці. Фото відразу розлетілись та стали вірусними.

Фото незвичайного села в Польщі опублікували у Twitter.

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واحدة من أجمل المدن الريفية في العالم مدينة "Sułoszowa" في بولندا، ويعيش سكان هذه المدينة جميعهم في شارع واحد. pic.twitter.com/VTfkXkXixq — هوميروس (@SHE5WN6ON1) April 16, 2023

Що відомо

Чарівне село в Польщі, що дістало назву Сулошова, розташоване за 29 кілометрів від адміністративного центру міста Кракова. Місцину називають "маленькою Тосканою" — усе через неординарне планування.

One single street, 6000 residents! Welcome to Suloszowa, a village in southern Poland 🇵🇱 pic.twitter.com/IYCjH7rPj2 — Thinking Humanity (@ThinkingHumanit) April 14, 2023

Тут усі будинки знаходяться на одній вулиці, яка простяглась уздовж девʼяти кілометрів. Односельчани мають однакову адресу, різниця тільки в номері будинку. Це найдовша сільська вулиця у Польщі.

Станом на 2017 рік у Сулошова проживали 6 819 осіб — дані Національного перепису населення та житлового фонду.

Нагадамо, раніше ми писали, що Польща поновила транзит продовольства з України. Як зазначається, митні органи Польщі проводитимуть митне оформлення агропродукції, що заборонена до імпорту на територію країни та прямує в режимі транзиту. Це можливо виключно за наявності митної декларації.

А також Польща запропонувала нові санкції проти РФ, а саме: заборону на імпорт трубопровідної нафти та алмазів.