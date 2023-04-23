В Польше существует село, где люди живут на одной улице: уникальные фото с высоты птичьего полета
В сети появились фото необычной деревни в Польше, где люди живут на одной улице. Фото сразу разлетелись и стали вирусными.
Фото необычной деревни в Польше опубликовали в Twitter.
واحدة من أجمل المدن الريفية في العالم مدينة "Sułoszowa" في بولندا، ويعيش سكان هذه المد pic.twitter.com/VTfkXkXixq— هوميروس (@SHE5WN6ON1) April 16, 2023
Что известно
Очаровательная деревня в Польше, получившая название Сулошова, расположена в 29 километрах от административного центра города Кракова. Место называют "маленькой Тосканой" — все из-за неординарного планирования.
One single street, 6000 residents! Welcome to Suloszowa, в village in southern Poland 🇵🇱 pic.twitter.com/IYCjH7rPj2— Thinking Humanity (@ThinkingHumanit) Апр 14, 2023
Здесь все дома находятся на одной улице, протянувшейся на девять километров. Односельчане имеют одинаковый адрес, разница только в номере дома. Это самая длинная деревенская улица в Польше.
По состоянию на 2017 год в Сулошове проживало 6 819 человек — данные Национальной переписи населения и жилищного фонда.
Напомним, ранее мы писали, что Польша возобновила транзит продовольствия из Украины. Как отмечается, таможенные органы Польши будут проводить таможенное оформление агропродукции, запрещенной к импорту на территорию страны и направляющейся в режиме транзита. Это возможно только при наличии таможенной декларации.
А также Польша предложила новые санкции против РФ, а именно запрет на импорт трубопроводной нефти и алмазов.