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В Польше существует село, где люди живут на одной улице: уникальные фото с высоты птичьего полета

23 апреля 2023 11:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Польше существует село, где люди живут на одной улице: уникальные фото с высоты птичьего полета
Село Сулошова в Польше, где люди живут на одной 9-километровой улице. Фото: Twitter/هوميروس
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В сети появились фото необычной деревни в Польше, где люди живут на одной улице. Фото сразу разлетелись и стали вирусными.

Фото необычной деревни в Польше опубликовали в Twitter.

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Что известно

Очаровательная деревня в Польше, получившая название Сулошова, расположена в 29 километрах от административного центра города Кракова. Место называют "маленькой Тосканой" — все из-за неординарного планирования.

Здесь все дома находятся на одной улице, протянувшейся на девять километров. Односельчане имеют одинаковый адрес, разница только в номере дома. Это самая длинная деревенская улица в Польше.

По состоянию на 2017 год в Сулошове проживало 6 819 человек — данные Национальной переписи населения и жилищного фонда.

Напомним, ранее мы писали, что Польша возобновила транзит продовольствия из Украины. Как отмечается, таможенные органы Польши будут проводить таможенное оформление агропродукции, запрещенной к импорту на территорию страны и направляющейся в режиме транзита. Это возможно только при наличии таможенной декларации.

А также Польша предложила новые санкции против РФ, а именно запрет на импорт трубопроводной нефти и алмазов.

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