Малые города Польши: топ-5

Малые города Польши: Решель. Фото: Pexels

Обычно туристы и беженцы, которые могут путешествовать, выбирают для этого крупнейшие города стран где оказываются. Впрочем, вне зон "миллионников" тоже можно найти немало интересного. Сегодня расскажем о 5 самых интересных маленьких городках Польши, в которые точно стоит поехать.

Об этом пишет Yavp.pl.

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5.Быстрица Клодзька

В каждой стране должен быть свой городок с множеством старины, красоту которой подчеркивает живописная река, и Польша – это не исключение. Быстрица Клодзька — это многоэтажный город, где старинные постройки, средневековые стены и башни нависают над водоемами как горные массивы над рекой. Быстрица очень похожа на типичный итальянский городок средневековой архитектуры, поэтому сюда часто приезжают не только туристы, но и поляки. Пройдитесь по главной улице города, посмотрите старинную кладку городских стен и полюбуйтесь волшебными башнями, например — Водяные ворота и Башня Клодзко. Не забудьте также побывать возле площади Малый Рынок и городской ратуши — здесь есть что посмотреть.

Хойнице. Фото: Wikimedia Commons

4.Хойнице

Одна из самых интересных достопримечательностей Хойнице — огромная рыночная площадь со старинными разноцветными каменными строениями. К слову, в то время как каменные дома в центре Варшавы полностью адаптированы к ожиданиям туристов — восстановлены и окрашены в разные цвета, в малых польских городах еще можно найти аутентичную старинную застройку.

Еще одна интересная достопримечательность Хойнице — это ратуша в неоготическом стиле с невероятными витражами. Если вы любите гулять рядом с готическими соборами, то вам точно стоит это увидеть. Также стоит посетить Члуховские ворота и несколько старинных костелов, в том числе — базилику Усекновения главы св. Иоанна Крестителя.

3.Тикоцин

Тикоцин. Фото: Wikimedia Commons

Город на реке Нарев — это шкатулка, прячущая множество сокровищ. Здесь сохранилось более сотни исторических памятников, в том числе — бывший еврейский городок и городской комплекс Подляшья. Не забудьте побывать в Великой синагоге, где можно увидеть как жили и молились евреи прошлого, а также — в реконструированном замок времен Зигмунта Августа с башнями и подземельями. Кстати, здесь ежегодно устраивают исторические реконструкции — расписание можно найти на сайте памятки. А теперь самое интересное — если вы когда-то мечтали переночевать в замке, то обязательно остановитесь в отеле при бывшей резиденции Августина!

2.Супрасль

Дворец в Супрасле. Фото: Wikimesia Commons

Супрасль — это курортный город среди лесов Кищинской пущи, усеянной природными заповедниками. Основанный 500 лет назад как дом для православных монахов оно разрослось до настоящего курортного центра. Здесь вы можете увидеть похожий на средневековый замок монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы и св. Апостола Иоанна Богослова 16 века в готико-византийском стиле.

1.Решель

Решель. Фото — Wikimedia Commons

Решель первым из польских городов присоединился к Циттаслову — международной ассоциации городов, подчеркивающей активный отдых, экологию и мир. Это идеальное решение для тех, кто хочет уйти от шума, шума и ритма большого города. Если вы решили приехать сюда, пто осетите замок варминских епископов, готический костел св. Петра и Павла с обзорной террасой и башни и подземелья местных замков.

К слову, раньше мы писали о том, что в Польше есть городок, все жители которого живут на одной улице.