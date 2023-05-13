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Відпочинок в Карпатах: непопулярні села, які вражають красою

13 травня 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Відпочинок в Карпатах: куди поїхати на вихідні
Закарпатська область. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Українські Карпати — чи не єдине місце на сьогодні, куди можна поїхати на безпечний відпочинок в межах країни. Та відпустка або вікенд не закінчується Буковелем, Яремче та здійманням на Говерлу. 

Які непопулярні села вражають красою — в матеріалі Новини.LIVE.

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Кам'яниця

Село в кількох кілометрах від Ужгорода. Тут є все, за чим їдуть в Карпати, — гори з мальовничими пішохідними маршрутами та гірські річки Уж та Сирий Потік.

А ще закинутий Невицький замок, з якого відкривається панорама села. Сюди не варто їхати з екскурсоводом або завчасно прокладати маршрут подорожі. Рюкзак на плечі — і йдіть туди, куди ведуть очі. 

Село Камьяница
Невицький замок. Фото: Новини.LIVE
Село Камьяница
Село Кам'яниця. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що цей населений пункт не очолює рейтинги популярних місць відпочинку в Карпатах, тут є достатньо готелів та кафе. Доїхати сюди зручно автобусом від Ужгорода або автівкою. 

Невицкий замок
Панорама Карпат. Фото: Юрій Крилівець/Wikimedia commons

Перечин 

Маленьке місто у Закарпатській області. У ньому 41 вулиця, дві площі та шість провулків. І це саме те, заради чого сюди варто їхати.

Це той варіант, коли можна гуляти гірськими вуличками і розглядати старі будинки. Здавалося б, що для таких прогулянок є вулички Львова, але у Перечині у вас є всі шанси бути першими туристами, які заглянуть у дворики з сакурами або гірськими струмками. 

Карпаты
Закарпатська область. Фото: Новини.LIVE

А ще тут одна з найгарніших Хресних доріг Закарпаття, єдиний в Європі пам’ятник поштарю, дерев'яні церкви та храми й будинок зубної феї, скелі та лавандова гора. Здається, лише вікенду для цього міста не вистачить. 

Лавандовая гора
Лавандова гора. Фото: Lavandova Gora/Facebook

Готовий туристичний маршрут 

Якщо непопулярні туристичні місцевості не для вас і ви б не хотіли їхати в незнайоме село, Новини.LIVE підготувало вам готовий туристичний маршрут на добу. 

Манявський Скит (Український Афон). Тут ви побачите Блаженний камінь в монастирі та вип’єте води з мінерального джерела. 

Туризм
Манявський Скит. Фото: Katewari/wikimedia commons

Переїдьте на позашляховику гірським хребтом та руслом річки до водоспаду Манявський (найбільший в Карпатах). 

Влаштуйте пікнік або займіться рафтингом. Саме в цьому місці найбільш неприборкані карпатські річки, тому емоції будуть захоплюючі. Одна з найзручніших річок для сплаву — Чорний Черемош.

водопад Манява
Водоспад Манява. Фото: Multsiber/Wikimedia commons

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