Отдых в Карпатах: куда поехать на выходные

Отдых в Карпатах: непопулярные села, поражающие красотой
Украинские Карпаты — едва ли не единственное место на сегодня, куда можно поехать на безопасный отдых в пределах страны. Но отпуск или уик-энд не заканчивается Буковелем, Яремче и подъемом на Говерлу.
Какие непопулярные села поражают красотой — в материале Новини.LIVE.
Каменица
Село в нескольких километрах от Ужгорода. Здесь есть все, за чем едут в Карпаты, — горы с живописными пешеходными маршрутами и горные реки Уж и Сырый Поток.
А еще заброшенный Невицкий замок, с которого открывается панорама села. Сюда не стоит ехать с экскурсоводом или раньше времени прокладывать маршрут путешествия. Рюкзак на плечи — и идите куда глаза глядят.
Несмотря на то, что этот населенный пункт не возглавляет рейтинги популярных мест отдыха в Карпатах, здесь достаточно гостиниц и кафе. Доехать сюда удобно автобусом от Ужгорода или автомобилем.
Перечин
Маленький город в Закарпатской области. В нем 41 улица, две площади и шесть переулков. И это именно то, ради чего сюда следует ехать.
Это тот вариант, когда можно гулять по горным улочкам и рассматривать старые дома. Казалось бы, что для таких прогулок есть улочки Львова, но в Перечине у вас есть все шансы быть первыми туристами, которые заглянут во дворики с сакурами или горными ручьями.
А еще здесь одна из красивейших Крестных дорог Закарпатья, единственный в Европе памятник почтальону, деревянные церкви и храмы и дом зубной феи, скалы и лавандовая гора. Кажется, только уик-энда для этого города не хватит.
Готовый туристический маршрут
Если непопулярные туристические места не для вас и вы бы не хотели ехать в незнакомое село, Новини.LIVE подготовило вам туристический маршрут на сутки.
Манявский Скит (Украинский Афон). Здесь вы увидите блаженный камень в монастыре и выпьете воды из минерального источника.
Переезжайте на внедорожнике по горному хребту и руслу реки к водопаду Манявский (самый большой в Карпатах).
Устройте пикник или займитесь рафтингом. Именно в этом месте наиболее неукротимые карпатские реки, поэтому эмоции будут захватывающие. Одна из самых удобных рек для сплава — Черный Черемош.