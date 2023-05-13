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Отдых в Карпатах: непопулярные села, поражающие красотой

13 мая 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Отдых в Карпатах: куда поехать на выходные
Закарпатская область. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украинские Карпаты — едва ли не единственное место на сегодня, куда можно поехать на безопасный отдых в пределах страны. Но отпуск или уик-энд не заканчивается Буковелем, Яремче и подъемом на Говерлу.

Какие непопулярные села поражают красотой — в материале Новини.LIVE.

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Каменица

Село в нескольких километрах от Ужгорода. Здесь есть все, за чем едут в Карпаты, — горы с живописными пешеходными маршрутами и горные реки Уж и Сырый Поток.

А еще заброшенный Невицкий замок, с которого открывается панорама села. Сюда не стоит ехать с экскурсоводом или раньше времени прокладывать маршрут путешествия. Рюкзак на плечи — и идите куда глаза глядят.

Село Камьяница
Невицкий замок. Фото: Новини.LIVE
Село Камьяница
Село Каменица. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что этот населенный пункт не возглавляет рейтинги популярных мест отдыха в Карпатах, здесь достаточно гостиниц и кафе. Доехать сюда удобно автобусом от Ужгорода или автомобилем.

Невицкий замок
Панорама Карпат. Фото: Юрий Криливец/Wikimedia commons

Перечин

Маленький город в Закарпатской области. В нем 41 улица, две площади и шесть переулков. И это именно то, ради чего сюда следует ехать.

Это тот вариант, когда можно гулять по горным улочкам и рассматривать старые дома. Казалось бы, что для таких прогулок есть улочки Львова, но в Перечине у вас есть все шансы быть первыми туристами, которые заглянут во дворики с сакурами или горными ручьями.

Карпаты
Закарпатская область. Фото: Новини.LIVE

А еще здесь одна из красивейших Крестных дорог Закарпатья, единственный в Европе памятник почтальону, деревянные церкви и храмы и дом зубной феи, скалы и лавандовая гора. Кажется, только уик-энда для этого города не хватит.

Лавандовая гора
Лавандовая гора. Фото: Lavandova Gora/Facebook

Готовый туристический маршрут

Если непопулярные туристические места не для вас и вы бы не хотели ехать в незнакомое село, Новини.LIVE подготовило вам туристический маршрут на сутки.

Манявский Скит (Украинский Афон). Здесь вы увидите блаженный камень в монастыре и выпьете воды из минерального источника.

Туризм
Манявский Скит. Фото: Katewari/wikimedia commons

Переезжайте на внедорожнике по горному хребту и руслу реки к водопаду Манявский (самый большой в Карпатах).

Устройте пикник или займитесь рафтингом. Именно в этом месте наиболее неукротимые карпатские реки, поэтому эмоции будут захватывающие. Одна из самых удобных рек для сплава — Черный Черемош.

водопад Манява
Водопад Манява. Фото: Multsiber/Wikimedia commons

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