Що садити у травні 2023: корисні поради, щоб зібрати великий урожай

Роботи в саду та городі в травні. Фото: pexels.com

Третій місяць весни дуже відповідальний для садівників та городників. Саме в травні висаджують більшість ягід та овочів, оскільки ґрунт вже достатньо прогрітий сонячним промінням.

Розповідаємо, що варто посадити саме в травні, щоб зібрати урожай вже влітку та восени.

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Яку зелень саджати в травні

Досвідчені городники зазначають, зелень найкраще висаджувати, коли ґрунт прогріється до 11-13 градусів (орієнтовно температура повітря повинна триматися 14-15 градусів тепла).

У травні вже можна очікувати на стабільно теплу погоду, тож можна зайнятися і висадкою такої зелені як:

петрушка;

кріп;

чебрець;

шавлія;

цикорій.

Варто додати, що вищеперерахована зелень не вимагає особливого догляду й добре переносить мінливу погоду. За один-два тижні після висадження на вашому столі вже з'явиться свіжа та ароматна зелень.

Теплолюбну зелень естрагон, базилік, орегано, тим'ян, розмарин та інші пряні трави — можна сіяти наприкінці травня.

Яку зелень саджати в травні. Фото: google.com

Які овочі слід висаджувати в травні

Слід завчасно підготувати ґрунт до посадки, розпушити землю та внести добрива. Слід зазначити, що сучасна посадка овочів передбачає внесення добрив одразу з розсадою або насінням.

На початку травня можна сміливо висаджувати або сіяти в ґрунт:

моркву — період посадки середньостиглих сортів — перша половина травня, пізні сорти з кінця травня і до 20 червня;

буряк;

ріпу;

редис;

капусту — розсаду пізніх сортів (незалежно від виду) можна розпочинати з другого тижня травня;

картоплю;

часник;

цибулю;

кукурудзу.

У другій половині місяця можна посадити:

баклажани;

помідори;

огірки;

перець.

Варто зазначити, що час посадки картоплі залежить насамперед від часу її дозрівання. Період посадки для ранніх сортів починається з другого тижня травня, а пізні сорти висаджують до кінця четвертого тижня.

Які овочі слід висаджувати в травні. Фото: pexels.com

Садові та городні роботи в травні: коли саджати ягоди

Для ягід слід також завчасно підготувати ґрунт, роблять це в квітні, коли погода ще не стабілізувалась.

Травень — ідеальний час для висадки:

малини;

полуниці;

ожини;

жимолость.

Щоб кущики прижилися та дали багатий урожай, пропонуємо скористатися наступними порадами:

земля повинна бути з нейтральним вмістом кислот;

висаджуйте у місцях, де немає протягів;

забезпечте хороший доступ до сонячного світла;

не можна садити малину після помідорів, картоплі або полуниці.

Дізнайтеся докладно, що ні в якому разі не можна садити поруч з малиною, а які рослини навпаки допоможуть родити й відлякають шкідників.

Садові та городні роботи в травні: коли саджати ягоди. Фото: pexels.com

Коли саджати гарбузові

Третій місяць весни найліпший час для висадки:

кавунів;

гарбузів;

дині.

Робити це можна вже в перших числах травня.

Насіння кавуна можна садити, коли повітря прогрілося до 12 градусів. Перед посадкою дині в ґрунт, краще накрити його агроволокном за 2 тижні для прогріву землі.

Гарбуз можна саджати як на початку місяця, так і після 25 травня. У маленькі лунки висаджуємо не більше двох насінин, контролюємо ґрунт — він повинен бути прогрітим і сухим. Щоб отримати хороший урожай гарбуза, садіть його після помідорів, картоплі, гороху або квасолі.

Коли саджати гарбузові. Фото: google.com

Коли можна саджати плодові дерева та чагарники в травні

Починати можна вже першого тижня травня. Але висаджувати рекомендується лише ті плодові чагарники з деревами, що відрізняються відкритою кореневою системою.

Ями для посадки слід готувати заздалегідь, після посадки рослини рясно поливаємо, встановлюємо опори, мульчуємо.

Варто також дізнатися, чим та коли обробити плодові дерева навесні від хвороб та шкідників.

Коли можна саджати плодові дерева та чагарники в травні. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, коли треба саджати часник навесні та як правильно це робити, щоб отримати гарний урожай.

Також ми розповідали, коли та як треба садити кріп та петрушку в травні, як правильно це робити, щоб був гарний врожай та які дні будуть сприятливі для висіву у відкритий ґрунт.

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