Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Щоб встигнути зібрати урожай: які овочі та зелень слід обов'язково висадити у травні arrow

Щоб встигнути зібрати урожай: які овочі та зелень слід обов'язково висадити у травні

19 квітня 2023 13:25
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що садити у травні 2023: корисні поради, щоб зібрати великий урожай
Роботи в саду та городі в травні. Фото: pexels.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Третій місяць весни дуже відповідальний для садівників та городників. Саме в травні висаджують більшість ягід та овочів, оскільки ґрунт вже достатньо прогрітий сонячним промінням. 

Розповідаємо, що варто посадити саме в травні, щоб зібрати  урожай вже влітку та восени. 

Читайте також:

Яку зелень саджати в травні 

Досвідчені городники зазначають, зелень найкраще висаджувати, коли ґрунт прогріється до 11-13 градусів (орієнтовно температура повітря повинна триматися 14-15 градусів тепла). 

У травні вже можна очікувати на стабільно теплу погоду, тож можна зайнятися і висадкою такої зелені як: 

  • петрушка;
  • кріп;
  • чебрець;
  • шавлія;
  • цикорій. 

Варто додати, що вищеперерахована зелень не вимагає особливого догляду й добре переносить мінливу погоду. За один-два тижні після висадження на вашому столі вже з'явиться свіжа та ароматна зелень.

Теплолюбну зелень естрагон, базилік, орегано, тим'ян, розмарин та інші пряні трави — можна сіяти наприкінці травня.

 

Яку зелень саджати в травні
Яку зелень саджати в травні. Фото: google.com

Які овочі слід висаджувати в травні 

Слід завчасно підготувати ґрунт до посадки, розпушити землю та внести добрива. Слід зазначити, що сучасна посадка овочів передбачає внесення добрив одразу з розсадою або насінням. 

На початку травня можна сміливо висаджувати або сіяти в ґрунт: 

  • моркву — період посадки середньостиглих сортів — перша половина травня, пізні сорти з кінця травня і до 20 червня;
  • буряк;
  • ріпу;
  • редис;
  • капусту — розсаду пізніх сортів (незалежно від виду) можна розпочинати з другого тижня травня;
  • картоплю;
  • часник;
  • цибулю;
  • кукурудзу.

У другій половині місяця можна посадити:

  • баклажани;
  • помідори;
  • огірки;
  • перець.

Варто зазначити, що час посадки картоплі залежить насамперед від часу її дозрівання. Період посадки для ранніх сортів починається з другого тижня травня, а пізні сорти висаджують до кінця четвертого тижня. 

 

Які овочі слід висаджувати в травні
Які овочі слід висаджувати в травні. Фото: pexels.com

Садові та городні роботи в травні: коли саджати ягоди  

Для ягід слід також завчасно підготувати ґрунт, роблять це в квітні, коли погода ще не стабілізувалась. 

Травень — ідеальний час для висадки:

  • малини;
  • полуниці;
  • ожини;
  • жимолость. 

Щоб кущики прижилися та дали багатий урожай, пропонуємо скористатися наступними порадами: 

  • земля повинна бути з нейтральним вмістом кислот;
  • висаджуйте у місцях, де немає протягів;
  • забезпечте хороший доступ до сонячного світла;
  • не можна садити малину після помідорів, картоплі або полуниці.

Дізнайтеся докладно, що ні в якому разі не можна садити поруч з малиною, а які рослини навпаки допоможуть родити й відлякають шкідників. 

 

Садові та городні роботи в травні: коли саджати ягоди
Садові та городні роботи в травні: коли саджати ягоди. Фото: pexels.com 

Коли саджати гарбузові 

Третій місяць весни найліпший час для висадки: 

  • кавунів;
  • гарбузів;
  • дині. 

Робити це можна вже в перших числах травня.

Насіння кавуна можна садити, коли повітря прогрілося до 12 градусів. Перед посадкою дині в ґрунт, краще накрити його агроволокном за 2 тижні для прогріву землі.

Гарбуз можна саджати як на початку місяця, так і після 25 травня. У маленькі лунки висаджуємо не більше двох насінин, контролюємо ґрунт — він повинен бути прогрітим і сухим. Щоб отримати хороший урожай гарбуза, садіть його після помідорів, картоплі, гороху або квасолі.

 

Коли саджати гарбузові
Коли саджати гарбузові. Фото: google.com

Коли можна саджати плодові дерева та чагарники в травні 

Починати можна вже першого тижня травня. Але висаджувати рекомендується лише ті плодові чагарники з деревами, що відрізняються відкритою кореневою системою.

Ями для посадки слід готувати заздалегідь, після посадки рослини рясно поливаємо, встановлюємо опори, мульчуємо.

Варто також дізнатися, чим та коли обробити плодові дерева навесні від хвороб та шкідників.

 

Коли можна саджати плодові дерева та чагарники в травні
Коли можна саджати плодові дерева та чагарники в травні. Фото: google.com

 

Нагадаємо, ми писали, коли треба саджати часник навесні та як правильно це робити, щоб отримати гарний урожай. 

Також ми розповідали, коли та як треба садити кріп та петрушку в травні, як правильно це робити, щоб був гарний врожай та які дні будуть сприятливі для висіву у відкритий ґрунт.

Раніше ми повідомляли, як правильно і як часто поливати огірки, щоб отримати не лише гарний врожай, але й подовжити плодоношення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB