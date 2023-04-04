Як поливати огірки, щоб зібрати великий та солодкий урожай — поради городників

Огірки найбільш вологолюбні рослини на городі

Зібрати великий урожай солодких та хрумких огірків — це задача з зірочкою. Проте більш ніж половина успіху залежить від правильного та регулярного поливу овочу. Спробуйте забезпечити рослинам необхідний догляд і ви здивуєтеся, як вони згодом вам віддячать.

Як правильно і як часто поливати огірки, щоб отримати не лише гарний врожай, але й подовжити плодоношення, розбираємося далі в статті.

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Чим та як поливати огірки

Методом проб та перевірок більшість садівників зійшлися на думці, що поливати огірки необхідно відстояною водою. При цьому її температура має бути не нижчою ніж 15 градусів — у такому разі рослини отримають тільки необхідний обсяг води, а її надлишки будуть випаровуватися.

Якщо для поливання використовується холодна вода, рослина занедужає і скине всі зав'язки.

Щоб не завдати шкоди рослинам, полив слід проводити лійкою через розпилювач. Це допоможе запобігти оголенню коренів і ущільненню верхнього шару ґрунту. Поливати рослину рекомендують не зверху, над листям, а під корінь.

Якщо все-таки це сталося, то необхідно відразу ж підгорнути кущ, засипаючи його заснування до сім'ядольних листків.

Якщо у вас немає розпилювача, то при поливі треба стежити, щоб вода не виливалася сильним напором і струмінь не потрапляв під корінь.

Як часто необхідно поливати огірки

До початку цвітіння огірки зазвичай поливають двічі на тиждень. Має бути близько 4-5 л на 1 кв. м.

У період зростання огірки поливають один раз на п'ять днів такою ж кількістю води.

Після появи зав'язків і до закінчення активного збирання плодів поливати огірки треба тричі на тиждень, а витрату води за одне поливання збільшити до 8-12 л на 1 кв. м.

Від середини серпня і до кінця сезону огірки поливають не частіше ніж один раз на 10 днів з розрахунку 3-4 л на 1 кв. м.

У холодну або похмуру погоду поливання огірків краще обмежити, тому що їхнє коріння погано всмоктує вологу, а за її надлишку — загниває. Це пов'язано з тим, що огірок тропічна рослина з корінням, розташованими близько до поверхні ґрунту, тому погано переносить його перезволоження.

Важливо: дощ також вважається поливом, якщо, звичайно, він не є короткочасним.

Полив огірків — у який час доби слід це робити

Зазвичай огірки поливають вранці до сходу сонця або вже ввечері, коли небесне світило сідає.

Якщо ви поливаєте з ранку, то дуже важливо, щоб вода на листках встигла висохнути до того, як сонце почне припікати. В іншому випадку рослина отримає опіки.

Час вечірнього поливу розраховується так, щоб волога встигла всмоктатися до того, як на вулиці стане холодно, щоб не спровокувати загнивання коренів.

У спекотну погоду можна поливати за принципом дощування і вранці, і ввечері.

Як поливати огірки у відкритому ґрунті

При перезволоженні, наприклад, після тривалих дощів є небезпека зараження спорами грибків, які розвиваються у вологих умовах або може з'явитися коренева гниль.

Поливати слід під корінь за 10–20 см від стебла. Городники також радять на другий день після поливу злегка спушити землю. Щоб не порвати ніжні кореневі волоски, просапувати слід не дуже глибоко.

Краще за все поливати увечері нагрітою за день водою. Ви можете набирати воду в бочки, балії, бутлі, відра і ставити її відстоюватися.

Якщо спека шалена, що зазвичай буває в серпні, наливайте воду в міжряддя зранку, до 8–9 години. Так волога паруватиме і зменшуватиме температуру на ділянці. Це потрібно для запилення та зав’язування огірочків, бо за температури вище 32 градуси пилок стає стерильним і запилення не відбувається. Після дощів полив можна припинити, проте все одно час від часу важливо трохи рихлити грядки.

Скільки разів поливати огірки в парнику

В умовах теплиці дуже важливо не перестаратися з поливом, бо це може негативно позначитися на майбутньому врожаї. Найкраще для поливу в парниках використовувати системи крапельного зрошення.

Також як і на грядці, молодим огіркам потрібен помірний полив з розрахунку 4-5 л на 1 кв. м грядки в міру висихання ґрунту. Протягом усього періоду цвітіння зволожувати ґрунт слід через кожні 2-3 дні. Потім полив рекомендується проводити через день, виливаючи по 9-12 л на 1 кв. м.

Якщо на вулиці стоїть сильна спека, то огіркам треба додаткова волога, тому можна проводити вечірнє дощування.

Чому огірки гіркі та як це виправити за допомогою поливу

Мало хто знає, але гіркими огірки робить речовина кукурбітацин, а точніше висока її концентрація.

Причини для підвищення концентрації кукурбітацину в огірках можуть бути наступними:

недолік вологи;

спека;

різкі перепади температури на вулиці;

глинистий або піщаний ґрунт;

шкідники;

неправильно підібрані добрива.

Боротися з гіркотою огірків, поки вони ростуть на грядці, можна — для цього поливайте урожай теплою водою. Також необхідно регулярно обробляти рослини, захищаючи їх від шкідників, і вносити потрібні добрива.

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