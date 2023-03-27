Коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році — дати та поради

Щоб отримати здорову розсаду і щедрий врожай, необхідно правильно посіяти помідори

Ось і настав сезон саду та городу 2023. Саме час подумати про розсаду овочів. А один з найулюбленіших, який радує не тільки смаком, а й користю, звичайно, помідор.

Розповідаємо, коли сіяти томати у 2023 році і як правильно це робити, щоб отримати великий урожай.

Коли сіяти помідори на розсаду — календар посіву 2023

Процес вирощування більшості овочів починається з розсади. Чим вона краща — тим багатший урожай.

Усі сорти помідорів діляться на три види за часом дозрівання. Вирахувати приблизну дату посіву можна за такою схемою:

Ранні (від проростання до стиглості — 80-105 днів).

Середньостиглі (від проростання до стиглості — 110-120 днів).

Пізньостиглі (від проростання до стиглості — 125-140 днів).

Чим довший термін дозрівання, тим раніше потрібно висаджувати розсаду. Відтак ранні сорти можна сіяти наприкінці березня — початку квітня, середньостиглі — з початку до середини березня, а пізні сорти можна починати сіяти з кінця лютого (однак тримати розсаду в теплому місці).

Якщо плануєте використовувати теплицю, то середина березня — ідеальний час для посіву. Відкритий ґрунт для вирощування помідорів вибирають ті, хто висаджує помідори на розсаду в кінці березня або середині квітня.

Варто додати, що досвідчені городники часто користуються спеціальним місячним календарем. Сприятливі дні для посіву помідорів у 2023 році:

Березень: 1-3, 24-25, 29-31.

1-3, 24-25, 29-31. Квітень: 24-25, 29-30.

24-25, 29-30. Травень: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

У чому можна вирощувати помідори

Помідор — овоч, який не боїться пересадки, тому ви можете сміливо висаджувати їх в ящики, а потім розпикірувати у стаканчи. Що стосується ґрунту, то ідеальний варіант — змішати торф і перегній в пропорції 2:1. Додатково можна додати пісок і добрива, а насіння висівати на глибину 1-2 см.

Не завжди сорти помідорів вимагають розсади — деякі можна висадити у відкритий ґрунт після 20 квітня. Стосується це тільки ранніх сортів, насіння яких повинні виявитися в теплих лунках. Якщо таких немає, то перед засіванням накрийте ґрунт чорною тканиною, щоб він прогрівся. Такий урожай дозріє на два тижні пізніше інших, зате буде міцним і плідним.

Як правильно посіяти розсаду помідорів — поради

Щоб розсада була здоровою і сильною, створіть для неї велику кількість світла та оптимальну температуру.

Деякі рекомендують обприскувати кущі кілька разів на день водою, хоча помідори не дуже люблять повітряну вологу. Але іноді це робити потрібно, коли в приміщенні занадто сухо.

Зверніть увагу, що ґрунт для вирощування насіння помідорів повинен бути поживним, містити перегній, попіл, яєчну шкарлупу, тирсу або торф.

Перед самим посівом ґрунт потрібно знезаразити. Це можна зробити кількома способами:

прогріти готову суміш у духовці упродовж 10-15 хв;

прогріти кілька хвилин у мікрохвильовці;

залити ґрунт окропом.

Після знезараження, ґрунт бажано залишити в теплі на кілька тижнів (за цей час у ньому розмножаться корисні бактерії).

Також перед посівом насіння помідорів потрібно попередньо замочити.

Як виростити розсаду помідорів у торф’яних таблетках

Такий спосіб дозволяє обійтися без пікірування сіянців. Для вирощування томатів потрібні таблетки діаметром 4 см, які попередньо заливають для набубнявіння водою кімнатної температури, а після того, як стече зайва вода, розставляють по комірках трохи більшого, ніж таблетки, діаметру й поміщають у прозору коробку заввишки щонайменше 10 см.

У одну таблетку сіють від двох до чотирьох насінин, але якщо ви впевнені в якості посівного матеріалу, то можете сіяти й по одній.

В центрі кожної таблетки потрібно зробити ямку завглибшки 1-1,5 см, помістити туди насіння та засипати його ґрунтом. В одну таблетку сіють від двох до чотирьох насінин.

Коробку з посівами накривають чимось прозорим та поміщають біля джерела тепла. Коли з'являються паростки, покриття потрібно зняти.

Що робити, коли розсада помідор витягнулася

Іноді з майбутнім урожаєм виникає така проблема — розсада витягується і залишається в такому положенні. Виправити проблему можна двома способами: