Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай arrow

Коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай

27 березня 2023 18:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році — дати та поради
Щоб отримати здорову розсаду і щедрий врожай, необхідно правильно посіяти помідори
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Ось і настав сезон саду та городу 2023. Саме час подумати про розсаду овочів. А один з найулюбленіших, який радує не тільки смаком, а й користю, звичайно, помідор. 

Розповідаємо, коли сіяти томати у 2023 році і як правильно це робити, щоб отримати великий урожай. 

Читайте також:

Коли сіяти помідори на розсаду —  календар посіву 2023 

Процес вирощування більшості овочів починається з розсади. Чим вона краща — тим багатший урожай.

Усі сорти помідорів діляться на три види за часом дозрівання. Вирахувати приблизну дату посіву можна за такою схемою:

  • Ранні (від проростання до стиглості — 80-105 днів).
  • Середньостиглі (від проростання до стиглості — 110-120 днів).
  • Пізньостиглі (від проростання до стиглості — 125-140 днів).

Чим довший термін дозрівання, тим раніше потрібно висаджувати розсаду. Відтак ранні сорти можна сіяти наприкінці березня — початку квітня, середньостиглі — з початку до середини березня, а пізні сорти можна починати сіяти з кінця лютого (однак тримати розсаду в теплому місці).

Якщо плануєте використовувати теплицю, то середина березня — ідеальний час для посіву. Відкритий ґрунт для вирощування помідорів вибирають ті, хто висаджує помідори на розсаду в кінці березня або середині квітня. 

Варто додати, що досвідчені городники часто користуються спеціальним місячним календарем. Сприятливі дні для посіву помідорів у 2023 році:

  • Березень: 1-3, 24-25, 29-31.
  • Квітень: 24-25, 29-30.
  • Травень: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Коли сіяти помідори на розсаду —  календар посіву 2023

У чому можна вирощувати помідори

Помідор — овоч, який не боїться пересадки, тому ви можете сміливо висаджувати їх в ящики, а потім розпикірувати у стаканчи. Що стосується ґрунту, то ідеальний варіант — змішати торф і перегній в пропорції 2:1. Додатково можна додати пісок і добрива, а насіння висівати на глибину 1-2 см.

Не завжди сорти помідорів вимагають розсади — деякі можна висадити у відкритий ґрунт після 20 квітня. Стосується це тільки ранніх сортів, насіння яких повинні виявитися в теплих лунках. Якщо таких немає, то перед засіванням накрийте ґрунт чорною тканиною, щоб він прогрівся. Такий урожай дозріє на два тижні пізніше інших, зате буде міцним і плідним.

У чому можна вирощувати помідори

Як правильно посіяти розсаду помідорів — поради

Щоб розсада була здоровою і сильною, створіть для неї велику кількість світла та оптимальну температуру.

Деякі рекомендують обприскувати кущі кілька разів на день водою, хоча помідори не дуже люблять повітряну вологу. Але іноді це робити потрібно, коли в приміщенні занадто сухо.

Зверніть увагу, що ґрунт для вирощування насіння помідорів повинен бути поживним, містити перегній, попіл, яєчну шкарлупу, тирсу або торф.

Перед самим посівом ґрунт потрібно знезаразити. Це можна зробити кількома способами:

  • прогріти готову суміш у духовці упродовж 10-15 хв;
  • прогріти кілька хвилин у мікрохвильовці;
  • залити ґрунт окропом.

Після знезараження, ґрунт бажано залишити в теплі на кілька тижнів (за цей час у ньому розмножаться корисні бактерії).

Також перед посівом насіння помідорів потрібно попередньо замочити. 

Як правильно посіяти розсаду помідорів

Як виростити розсаду помідорів у торф’яних таблетках

Такий спосіб дозволяє обійтися без пікірування сіянців. Для вирощування томатів потрібні таблетки діаметром 4 см, які попередньо заливають для набубнявіння водою кімнатної температури, а після того, як стече зайва вода, розставляють по комірках трохи більшого, ніж таблетки, діаметру й поміщають у прозору коробку заввишки щонайменше 10 см.

У одну таблетку сіють від двох до чотирьох насінин, але якщо ви впевнені в якості посівного матеріалу, то можете сіяти й по одній.

В центрі кожної таблетки потрібно зробити ямку завглибшки 1-1,5 см, помістити туди насіння та засипати його ґрунтом. В одну таблетку сіють від двох до чотирьох насінин.

Коробку з посівами накривають чимось прозорим та поміщають біля джерела тепла. Коли з'являються паростки, покриття потрібно зняти.

Що робити, коли розсада помідор витягнулася

Що робити, коли розсада помідор витягнулася

Іноді з майбутнім урожаєм виникає така проблема — розсада витягується і залишається в такому положенні. Виправити проблему можна двома способами:

  • Відрегулювати температуру. Оптимальний режим для висаджування помідорів — 18-19 °С. Якщо в приміщенні занадто жарко, саджанці витягуються. Розв'язувати проблему можна, провітрюючи житло.
  • Збільшити кількість світла. Якщо помідорам недостатньо сонячного світла, то цвітіння затримається, а плодоношення погіршиться. Тому купіть фітолампу й освітлюйте розсаду 12 годин на добу.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:56 У Болгарії почала працювати посол України Олеся Ілащук попри відсутність досвіду такої роботи

19:53 Як змінить держбюджет розблокування морських портів в Україні: дослідження ФРУ

Новина з відео

19:53 Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян

19:50 Від легкого салату до детокс-супу: три дивовижні рецепти зі шпинату

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:32 Скільки відсотків маріупольців страждають на ПТСР через напад росії: дані дослідження

19:23 У москві затопило 12 будинків: мешканці стали заручниками свого ж житла

19:20 Алла Мазур розповіла про втрату близької людини та написала зворушливий пост

Ексклюзив

19:12Масштабний турнір Сил Оборони до Дня Національної гвардії України

19:10 У Львові оцифрували знищений росіянами драмтеатр в Маріуполі

Новина з відео

19:53 Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян

Ексклюзив

19:12Масштабний турнір Сил Оборони до Дня Національної гвардії України

Новина з відео

18:58 Спецпризначенці СБУ показали ефектне відео знищення ворожого БТР дроном-камікадзе

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:25 Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі та вручив військовим нагороди

Новина з відео

15:59 Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження: відео з домашнього архіву

Новина з відео

12:33 росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування

Новина з відео

12:10 Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Дорофєєвої та її бойфренда Кацуріна

Новина з відео

12:06 У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют у дворі багатоповерхівки

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Актуальне по темі

None 27 Березень 19:57

У Болгарії почала працювати посол України Олеся Ілащук попри відсутність досвіду такої роботи

None 27 Березень 19:34

Як змінить держбюджет розблокування морських портів в Україні: дослідження ФРУ

None 27 Березень 19:53

Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян

None 27 Березень 19:50

Від легкого салату до детокс-супу: три дивовижні рецепти зі шпинату

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB