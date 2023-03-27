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Когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году, чтобы собрать щедрый урожай

27 марта 2023 18:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году — даты и советы
Чтобы получить здоровую рассаду и щедрый урожай, необходимо правильно посеять помидоры
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Вот и настал сезон сада и огорода 2023 года. Самое время подумать о рассаде овощей. А один из самых любимых, радующий не только вкусом, но и пользой, конечно, помидор.

Рассказываем, когда сеять помидоры в 2023 году и как правильно это делать, чтобы получить большой урожай.

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Когда сеять помидоры на рассаду — календарь посева 2023

Процесс выращивания большинства овощей начинается с рассады. Чем она лучше — тем богаче урожай.

Все сорта помидоров делятся на три вида по времени созревания. Вычислить приблизительную дату посева можно по следующей схеме:

  • Ранние (от прорастания до спелости — 80-105 дней).
  • Среднеспелые (от прорастания до спелости — 110-120 дней).
  • Позднеспелые (от прорастания до спелости — 125-140 дней).

Чем длиннее срок созревания, тем раньше нужно высаживать рассаду. Следовательно:

  • ранние сорта — сеять в конце марта или начале апреля;
  • среднеспелые — с начала до середины марта;
  • поздние — сеять с конца февраля (однако держать рассаду в теплом месте).

Если планируете использовать теплицу, то середина марта — идеальное время для посева. Открытую почву для выращивания помидоров выбирают те, кто высаживает помидоры на рассаду в конце марта или середине апреля.

Следует добавить, что опытные огородники часто пользуются специальным лунным календарем. Благоприятные дни для посева помидоров в 2023 году:

  • Март: 1-3, 24-25, 29-31.
  • Апрель: 24-25, 29-30.
  • Май: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Когда сеять помидоры на рассаду — календарь посева 2023

В чем можно выращивать помидоры

Помидор — овощ, который не боится пересадки, поэтому вы можете смело высаживать их в ящики, а затем распекать в стаканче. Что касается почвы, то идеальный вариант — смешать торф и перегной в пропорции 2:1. Дополнительно можно добавить песок и удобрения, а семена высевать на глубину 1-2 см.

Не всегда сорта помидоров требуют рассады — некоторые можно высадить в открытую почву после 20 апреля. Касается это только ранних сортов, семена которых должны оказаться в тёплых лунках. Если таковых нет, то перед засевом накройте грунт черной тканью, чтобы он прогрелся. Такой урожай созреет на две недели позже других, зато будет крепким и плодотворным.

Как правильно посеять рассаду помидоров — советы 

Чтобы рассада была здоровой и сильной, создайте для нее большое количество света и оптимальную температуру.

Некоторые рекомендуют опрыскивать кусты несколько раз в день водой, хотя помидоры не очень любят воздушную влагу. Но иногда это нужно делать, когда в помещении слишком сухо.

Обратите внимание, что почва для выращивания семян помидоров должна быть питательной, содержать перегной, пепел, яичную скорлупу, опилки или торф.

Перед самым посевом почву нужно обеззаразить. Это можно сделать несколькими способами:

  • прогреть готовую смесь в духовке в течение 10-15 мин;
  • прогреть несколько минут в микроволновке;
  • залить грунт кипятком.

После обеззараживания почву желательно оставить в тепле на несколько недель (за это время в нем размножатся полезные бактерии).

Также перед посевом семян помидор нужно предварительно замочить.

Как вырастить рассаду помидоров в торфяных таблетках

Такой способ позволяет обойтись без пикирования сеянцев. Для выращивания томатов нужны таблетки диаметром 4 см, которые предварительно заливают для набухания водой комнатной температуры, а после стечения лишней воды расставляют по ячейкам немного большего, чем таблетки, диаметра и помещают в прозрачную коробку высотой не менее 10 см.

В одну таблетку сеют от двух до четырех семян, но если вы уверены в качестве посевного материала, то можете сеять и по одной.

В центре каждой таблетки нужно сделать ямку глубиной 1-1,5 см, поместить туда семена и засыпать их грунтом. В одну таблетку сеют от двух до четырех семян.

Коробку с посевами накрывают прозрачным и помещают возле источника тепла. Когда появляются побеги, покрытие нужно снять.

Что делать, когда рассада помидор вытянулась

Иногда с будущим урожаем возникает такая проблема — рассада извлекается и остается в таком положении. Исправить проблему можно двумя способами:

  • Отрегулируйте температуру. Оптимальный режим для высадки помидоров — 18-19 °С. Если в помещении слишком жарко, саженцы извлекаются. Решать проблему можно, проветривая жилье.
  • Увеличить количество света. Если помидорам недостаточно солнечного света, то цветение задержится, а плодоношение ухудшится. Поэтому купите фитолампу и освещайте рассаду 12 часов в сутки.

 

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