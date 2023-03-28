Чим поливати моркву, щоб отримати великий врожай — дешевий та простий спосіб

Завдяки цьому простому засобу морква ніколи не загниє та буде дуже солодкою й соковитою

Виростити велику, соковиту й смачну моркву — справа не з легких. Цей яскравий коренеплід любить полив. Не рідко він стає жертвою нападу шкідників.

Однак досвідчені городники знають простий та бюджетний секрет, який допоможе зібрати великий врожай солодкої моркви. Її треба правильно поливати.

Чим поливати моркву, щоб вберегти від шкідників та зібрати гарний урожай

Досвідчені городники помітили, якщо замість звичайної води брати для поливу воду з сіллю, це значно покращує врожай коренеплоду.

Як солона вода впливає на моркву:

прискорює засвоєння поживних речовин з ґрунту;

відлякує шкідників;

робить овоч солодким та соковитим;

вберігає від загнивання.

Як приготувати розчин для поливу моркви

Солона вода для поливу овочу готується наступним чином:

У 10 літрів води необхідно додати одну столову ложку звичайної кам'яної кухонної солі. Сіль повинна повністю розчинитися у воді.

Рекомендуємо, розчинити її у стакані та потім вилити суміш у відро з водою.

Як часто поливати моркву водою з сіллю

Перед тим, як поливати моркву солоною водою, потрібно зволожити ґрунт на грядці.

Полив моркви солоною водою роблять тричі за весь період вегетації:

відразу після посіву насіння в ґрунт;

приблизно через сім днів після проростання та появи сходів;

третя підгодівля — ще через кілька тижнів.

Як часто поливати моркву водою після посадки насіння

Для отримання хорошого врожаю треба дотримуватися рівномірний полив під час всього періоду вирощування.

До речі, не рідко долю врожаю визначає саме правильне зволоження ґрунту під час висадки насіння. Поливають грядки або перед посадкою, або відразу після неї.

Оптимальний варіант поливу — з лійки, на яку встановлюється насадка-розпилювач. Але в жодному разі не шланг з великим напором.

Полив моркви після посадки повинен бути частим, але не рясним. А якщо занадто часто поливати моркву, вона покривається волосками, тріскається і погано зберігається.

Проводити полив вже майже дозрілої моркви необхідно так, щоб вода могла проникнути в землю на глибину 25-30 см (приблизно довжина готового плода).

Підгортання і зволоження ґрунту: в чому зв'язок

Часто дачники не приділяють належної уваги підгортанню моркви й обробляють тільки ті плоди, які визирають над ґрунтом на кілька сантиметрів.

Фахівці рекомендують підгортати повністю всю грядку. Так ви захистите плоди від сонячних опіків і збережете в землі всю вологу. До того ж через розпушену землю легше проходить кисень, необхідний для гарного росту овочу.

Підгортати коренеплід потрібно як мінімум 4 рази за сезон, починаючи після першого проріджування, і потім кожні 15 днів. Плоди після підгортання повинні бути покриті землею не більше ніж на 5 см.

Зразкові норми поливу моркви:

травень — 7 разів, 5-7 літрів на м2;

червень — 5 разів, 10-11 літрів на м2;

липень — 4 рази, 12-14 літрів на м2;

серпень — 2 рази, 5-7 літрів на м2.

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