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Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

28 марта 2023 19:50
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Чем поливать морковь, чтобы получить большой урожай — дешевый и простой способ
Благодаря этому простому средству морковь никогда не загниет и будет очень сладкой и сочной
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Вырастить большую, сочную и вкусную морковь — дело не из легких. Этот яркий корнеплод любит полив. Нередко он становится жертвой нападения вредителей.

Однако опытные огородники знают простой и бюджетный секрет, который поможет собрать большой урожай сладкой моркови. Ее нужно правильно поливать.

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Чем поливать морковь, чтобы уберечь от вредителей и собрать хороший урожай

Опытные огородники заметили, если вместо обычной воды брать на полив воду с солью, это значительно улучшает урожай корнеплода.

Как соленая вода влияет на морковь:

  • ускоряет усвоение питательных веществ из почвы;
  • отпугивает вредителей;
  • делает овощ сладким и сочным;
  • уберегает от загнивания.

Как поливать морковь, чтобы уберечь от вредителей и собрать хороший урожай

Как приготовить раствор для полива моркови 

Соленая вода для полива овоща готовится следующим образом:

В 10 л воды нужно добавить одну столовую ложку обыкновенной каменной поваренной соли. Соль должна полностью раствориться в воде.

Рекомендуем растворить ее в стакане и затем вылить смесь в ведро с водой.

Как приготовить раствор для полива моркови.

Как часто поливать морковь водой с солью

Перед тем как поливать морковь соленой водой, нужно увлажнить почву на грядке.

Полив моркови соленой водой производят трижды за весь период вегетации:

  • сразу после посева семян в почву;
  • примерно через семь дней после прорастания и появления всходов;
  • третья подкормка — еще через несколько недель.

Как часто поливать морковь водой с солью

Как часто поливать морковь водой после посадки семян

Для получения хорошего урожая следует соблюдать равномерный полив во время всего периода выращивания.

Кстати, нередко судьбу урожая определяет именно правильное увлажнение почвы при высадке семян. Поливают грядки либо перед посадкой, либо сразу после нее.

Оптимальный вариант полива — из воронки, на которую устанавливается насадка-распылитель. Но ни в коем случае не шланг с большим напором.

Полив моркови после посадки должен быть частым, но не обильным. А если слишком часто поливать морковь, она покрывается волосками, трескается и плохо сохраняется.

Проводить полив уже почти созревшей моркови необходимо так, чтобы вода могла проникнуть в землю на глубину 25-30 см (приблизительно длина готового плода).

Как часто поливать морковь водой после посадки семян

Окучивание и увлажнение почвы: в чем связь

Часто дачники не уделяют должного внимания окучиванию моркови и возделывают только те плоды, которые выглядывают над грунтом на несколько сантиметров.

Специалисты рекомендуют окучивать полностью всю грядку. Так вы оградите плоды от солнечных ожогов и сохраните в земле всю влагу. К тому же через разрыхленную землю легче проходит кислород, необходимый для хорошего роста овоща.

Окучивать корнеплод нужно как минимум 4 раза за сезон, начиная после первого прореживания, и затем каждые 15 дней. Плоды после окучивания должны быть покрыты землей не более чем на 5 см.

Примерные нормы полива моркови:

  • май — 7 раз, 5-7 литров на м2;
  • июнь — 5 раз, 10-11 литров на м2;
  • июль — 4 раза, 12-14 литров на м2;
  • август — 2 раза, 5-7 литров на м2.

Окучивание и увлажнение почвы: в чем связь

Напомним, мы писали, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году, чтобы собрать обильный урожай.

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